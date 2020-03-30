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Все про:Киев (18832) Кличко (2872) маски (1)

 Киев закупил 300 тысяч медицинских масок, - Кличко

Киев закупил 300 тыс. медицинских масок и ожидает поставки еще миллиона масок дополнительно

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Что касается города Киева, нами закуплено 300 тыс. масок. Мы ожидаем на этой неделе самолет с миллионом масок еще дополнительно. В первую очередь маски идут работникам медицинской сферы... Сегодня 25 тыс. и завтра 75 тыс. масок, которые мы заказали у украинского производителя, также будут поставлены в коммунальные предприятие "Фармация" - аптеки по городу Киеву, где вы их можете приобрести", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В воскресенье из Китая прибудет новый самолет с масками и защитными костюмами. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3185529
 
 
 Топ комментарии
 
Учитывая что киевлян несколько миллионов, это просто ерунда.
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Ніхто. Для здорових людей вони виконують роль стримуючого фактора від совання рук до рота та до носа. Для лікарів потрібні маски з n95 стандартом захисту. Для захворілих коронавірусом теж потрібні подібні маски.
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Вопрос даже не количества, а в том по какой цене закупили и по какой будут впаривать через частные аптеки... Киев закупил 300 тысяч медицинских масок, - Кличко - Цензор.НЕТ 1921
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Это даже не на час. Если следовать официальным инструкциям.
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Примерно 0,4% от проданых Радуцким. Мощно.
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Петро Порошенко
Волонтери і меценати шукають по всьому світу обладнання і засоби, щоб захистити українців.
Наша команда закупила і везе в Україну 30 тисяч захисних костюмів для українських лікарів. 800 тисяч масок і окуляри також прямують в Україну.
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Вести из итальянского БЕРГАМо
ютьюб
фикксирвали всех дохлых...
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А хто може довести, що маски ефективно стримують короновірус?
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Ніхто. Для здорових людей вони виконують роль стримуючого фактора від совання рук до рота та до носа. Для лікарів потрібні маски з n95 стандартом захисту. Для захворілих коронавірусом теж потрібні подібні маски.
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На примере хотя бы Чехии посмотри,в чем преимущество ношения маски. Умееш тырнетом пользоваться?
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Учитывая что киевлян несколько миллионов, это просто ерунда.
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Не тех, что Нидерланды Китаю вернули по причине неликвидности ?
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Вирус Эбола помните?Тоже кремлевская падаль....
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...выбралось из бана? Киев закупил 300 тысяч медицинских масок, - Кличко - Цензор.НЕТ 7276 Ничего, это быстро исправляется Киев закупил 300 тысяч медицинских масок, - Кличко - Цензор.НЕТ 8832
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Maski konecno xoroso no oni nespasajet ot virusa.Ne vsio oni loviat kak xotelos
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Такие как ты будут дохнут первыми 😐
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шо за херня творится в аптеках?... бракованные, 2-х час. китайские маски по 30 тику уже... Киев закупил 300 тысяч медицинских масок, - Кличко - Цензор.НЕТ 9944..кто барыжгичает-мародерит, зелень гребанная?..подорожник сеть -чье ?..падлюки пол-гривневую маску за 30 тик врпривают!!!!!
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А чому ти їх не накупив півроку тому, коли вони були по дві гривні?
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Кремлевскую падаль уничтожит БОГ...он свидетель ВСЕМУ...
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шо -то все покупают, везут... а их как не было, так нет
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Перемога!
Википедия утверждает что на 2020 год население Киева - 3,7 млн, чел. 300 тыс. масок - это аккурат 0,08 маски на рыло.
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Віталька, нас 5 млн, твої 300 тис це навіть не 10%, ніхто не помітить. ЗеЛох тебе буде лаяти.
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