 Киев закупил 300 тысяч медицинских масок, - Кличко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Что касается города Киева, нами закуплено 300 тыс. масок. Мы ожидаем на этой неделе самолет с миллионом масок еще дополнительно. В первую очередь маски идут работникам медицинской сферы... Сегодня 25 тыс. и завтра 75 тыс. масок, которые мы заказали у украинского производителя, также будут поставлены в коммунальные предприятие "Фармация" - аптеки по городу Киеву, где вы их можете приобрести", - сказал он.

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