 Киев закупил 300 тысяч медицинских масок, - Кличко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Что касается города Киева, нами закуплено 300 тыс. масок. Мы ожидаем на этой неделе самолет с миллионом масок еще дополнительно. В первую очередь маски идут работникам медицинской сферы... Сегодня 25 тыс. и завтра 75 тыс. масок, которые мы заказали у украинского производителя, также будут поставлены в коммунальные предприятие "Фармация" - аптеки по городу Киеву, где вы их можете приобрести", - сказал он.
Волонтери і меценати шукають по всьому світу обладнання і засоби, щоб захистити українців.
Наша команда закупила і везе в Україну 30 тисяч захисних костюмів для українських лікарів. 800 тисяч масок і окуляри також прямують в Україну.
ютьюб
фикксирвали всех дохлых...
Википедия утверждает что на 2020 год население Киева - 3,7 млн, чел. 300 тыс. масок - это аккурат 0,08 маски на рыло.