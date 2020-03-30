 В Раде объявили перерыв на дезинфекцию и кварцевание

Об этом он объявил во время внеочередного заседания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"С вашего позволения, я хочу объявить технический перерыв для кварцевания зала. Прошу убрать на 30 минут ваши вещи. Здесь будет проведена дезинфекция и кварцевание. Через 30 минут мы продолжим", - сказал Стефанчук.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Верховная Рада 30 марта на третьем за день внеочередном заседании рассматривает проект закона №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

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Перед этим она приняла в первом чтении законопроект о гарантиях невозврата выведенных с рынка банков бывшим владельцам, а также назначила Максима Степанова на должность министра здравоохранения и Сергея Марченко - на должность министра финансов.

На еще двух внеочередных заседаниях в понедельник Рада приняла ряд законопроектов, о противодействии распространению коронавируса, о социальной и экономической защите в условиях карантина и т.д. Также был принят закон о бесперебойном питании в Вооруженных силах.

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