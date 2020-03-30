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 Политика Украины
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Все про:ВР (24690) внеочередное заседание (100) Стефанчук Руслан (139) дезинфекция (8)

 В Раде объявили перерыв на дезинфекцию и кварцевание

Первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил во внеочередном заседании парламента перерыв для проведения дезинфекции сессионного зала.

Об этом он объявил во время внеочередного заседания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"С вашего позволения, я хочу объявить технический перерыв для кварцевания зала. Прошу убрать на 30 минут ваши вещи. Здесь будет проведена дезинфекция и кварцевание. Через 30 минут мы продолжим", - сказал Стефанчук.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Верховная Рада 30 марта на третьем за день внеочередном заседании рассматривает проект закона №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Читайте на Цензор.НЕТ: ОПзЖ и "Батькивщина" не поддержали "антиКоломойский" закон о банках, - результаты голосования

Перед этим она приняла в первом чтении законопроект о гарантиях невозврата выведенных с рынка банков бывшим владельцам, а также назначила Максима Степанова на должность министра здравоохранения и Сергея Марченко - на должность министра финансов.

На еще двух внеочередных заседаниях в понедельник Рада приняла ряд законопроектов, о противодействии распространению коронавируса, о социальной и экономической защите в условиях карантина и т.д. Также был принят закон о бесперебойном питании в Вооруженных силах.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский - депутатам: нам очень важен меморандум с МВФ, два главных условия - закон о земле и о банках

Источник: https://censor.net.ua/n3185528
 
 
 Топ комментарии
 
Хорошо протравите зеленые ряды.... В Раде объявили перерыв на дезинфекцию и кварцевание - Цензор.НЕТ 5419
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Дизенфекція залу, але не носіїв зарази - депутатів!
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Після роботи деяких народних депутатів, дезинфекцію ВР потрібно робити і не в період короновірусу.
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Після роботи деяких народних депутатів, дезинфекцію ВР потрібно робити і не в період короновірусу.
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думаю дезенфэкция будет оооччччень долгооооо Стефанчуку кто то позвонил и сразу дезенфэкция.. они попытались сгеодян прокатить Закон о земле но очевидность зашквара очевидность очень скорых уголовных дел очевидность РЕВОЛЮЦИИ В УКРАИНЕ этим жжждам таки видимо достучалось что еще чутьч уть и их просто повесят...
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А заразом не заважить і тебе полікувати від зеленочного проносу .
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Дизенфекція залу, але не носіїв зарази - депутатів!
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А потом придут опизжисты и без масок будут распускать слюни о рехверендуме.
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Думаю, это просто представлениие для МВФ, типа мы стараемся и работаем, через пару лет рассмотрим 52417 поправку, дайте денег сейчас.
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Новость дня:после контакта с Зеленским короновирус самоизолировался и требует проведения теста
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Не берет. Действует только на существ с с ай-кью выше 50.
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Украинский политический COVID1991- 2019 пошел на отдых, пока идет дезинфекция зала ВР эта политическая пандемия украинского государства тоже уже должна повергнуться жесткой дезинфекции или мы все скоро выпрем от таких COVID паразитов
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спалити к чортям собачим, то прокляте місце
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. ..ВВАЖАЮ на підставі АНАЛІЗУ діяльності Зе- банди ( фіктивна-віруальна "партія БЕЗ орг-штат---структури .. фінансування...)..... ОСОБОЮ - ДІЯЛЬНІСТЬ котрої має ознаки ЗЛОЧИНЦЯ що підлягає Суду Військового трибуналу - іде ВІЙНА ...афериста і зрадника ...котрий СВІДОМО обзивав Нашу Батьківщину - УКРАЇНУ з майданчиків 95 кварталу ...
...ЗАХИСТИМО Україну...
..ГОТУЙТЕСЯ Українці до ЖОРСТОКОЇ війни з цими сіоністами-УБЛЮДКАМИ... озброюватися ВСІМА легальними можливостями ..знають ГНИДИ що кінець цього ШАБАШУ олігархів і їх посіпак підлабузників ТАКИ мусить ЗАВЕРШИТИСЬ ...
......ГЕТЬ з влади ЗЛОДІЇВ Світової мафії що захопила БІЛЬШІСТЬ ВР і Уряду....поки пропонуємо МИРНО ..не вступляться .. тоді це ЇХ ВИБІР... В Раде объявили перерыв на дезинфекцию и кварцевание - Цензор.НЕТ 1723
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Кто в армии служил, тот в цирке не смеется ...
Предлагаю залить советскую раду советской жидкостью для дезинфекции советских вокзальных туалетов во время мнимой эпидемии дезинтерии
В Раде объявили перерыв на дезинфекцию и кварцевание - Цензор.НЕТ 2099
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Нужно было закрыть депутатов в зале и кварцевать. Такой шанс упустили.
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Главное в ето время депутатов из зала не выпускать
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"Также был принят закон о бесперебойном питании в Вооруженных силах" - это как? Без закона питались бы с перебоями? А так будут кушать без перебоями между завтраком, обедом и ужином?
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Марні сподівання. Вони тільки під себе можуть сходити.
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Дуже вчасно, курорти закриті, будуть загоряти під кварцевими лампами.
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На дезінфекцію після дефекації. І навпаки.
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Смотрел немного сегодня заседание ВР. Все такие серьезные, в масках, очках... Но когда начинают разговаривать то снимают маски. А на хрена тогда их одевали то?
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