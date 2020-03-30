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Все про:Италия (1083) карантин (1802) COVID-19 (2589) коронавирус (1165)

 За сутки 29 марта в Италии скончалось от коронавируса 812 человек

Число подтвержденных больных коронавирусом в Италии превысило 100 000 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на издание La Stampa, соответствующие данные обнародовал Департамент гражданской защиты Италии.

В Италии с начала эпидемии коронавируса заболели 101 739 человек, за последние сутки зафиксировано 4050 новых случаев (на 4,1% больше, чем днем ​​ранее).

Вследствие болезни умерли 11 591 человек, из них 812 за последние 24 часа (+ 7,5%). Накануне за сутки умерли 756 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество смертей от COVID-19 в Ломбардии сокращается, по Италии в целом растет число выздоровевших

На сегодня в стране выздоровели уже 14620 больных коронавирусом.

В настоящее время в Италии 75528 человек с положительным тестом на коронавирус (цифра 101 739 учитывает в том числе умерших и тех, кто вылечился).

Среди больных 27 795 пациентов госпитализированы с симптомами, из них 3981 находятся в отделениях интенсивной терапии, а 43 752 находятся в домашней изоляции.

Среди регионов лидером по количеству случаев остается Ломбардия - 42161 случаев (+1154 в сутки, + 2,8%). Далее следуют Эмилия-Романья - 13 531 больных (+412, + 3.1%), Венето - 8724 (+366, + 4.4%) и Пьемонт - 8712 (+506, + 6.2%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество жертв коронавируса в Италии превысило 10 000 человек, за последние сутки умерли 889 итальянцев

Источник: https://censor.net.ua/n3185523
 
 
 Топ комментарии
 
да китайцы просто скрыли реальное количество смертей от болезни а сейчас мы видим реалии и то не все
Итальянцы подтвердили что эта цифра только тот кто умер в больнице а тот кто умер дома они не вносили в статистику
Очень все печально
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Все-таки непонятно, почему ТАК все плохо в Италии. Читал разные объяснения (мол, пускали к себе китайцев толпами, много пожилых людей и т.д. и т.п.), но ни одно не звучит убедительно.
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Германия лечит итальянцев у себя.
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Все-таки непонятно, почему ТАК все плохо в Италии. Читал разные объяснения (мол, пускали к себе китайцев толпами, много пожилых людей и т.д. и т.п.), но ни одно не звучит убедительно.
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Самое возростное население в Европе + культура общения: обниматься-целоваться.
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да китайцы просто скрыли реальное количество смертей от болезни а сейчас мы видим реалии и то не все
Итальянцы подтвердили что эта цифра только тот кто умер в больнице а тот кто умер дома они не вносили в статистику
Очень все печально
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Семёнов

@savinkov6906


Количество смертей в Италии и Франции выше, чем сообщалось. Итальянские власти признали, что они не включают тех, кто умирает в своем доме или в домах престарелых. Во франции; власти считают только тех, кто умирает в больницах.
https://www.nytimes.com/2020/03/25/world/europe/Spain-coronavirus-nursing-homes.html
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Пишут, что сейчас по миру гуляет 8 штаммов КОВида. Может,итальянцам и французам достались самые зловредные.
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у нас тут по раде гуляет 9 штамп Ковид 450 который опаснее всех остальных штампов поскольку не имеет собственного твердого тела а живет за счет чужих вливаний особено любит зеленые вливания после которого готов погубить тело собственного носителя
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А в штатах типа всё ок?

Когда разговаривают много руками размахивают, вот и...



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Потому что не существует одного ответа. Там целый ряд факторов.
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для меня убедительно. если вкратце, то на Севере Италии просто скопилось много "вкуснятины" для вируса.
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Штамм коронавируса в Италии отличается от китайского. Кажется в Корее вообще легко переболели.
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если хотите сказать что он легко мутирует, то это печально, поскольку создание вакцины под большим вопросом
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есть такое мнение, что из-за того что в США и Италии не делают прививку против туберкулеза (БЦЖ).... https://coronavirus.d3.ru/vaktsinatsiia-ot-tuberkulioza-vozmozhno-pomogaet-ot-k-virusa-1951278/?sorting=rating
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Багато людей похилого віку,густота заселення і забудови,всі між собою "брати і сестри" з поцілунками при зустрічі,анисанітарія і вологий клімат.Це склав картинку із відгуків знайомих які там були в різний час.
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возможно, именно в Италию, Францию, Австрию и т.п. страны Старого Света ломанулись китайские туристы на Новый Год и каникулы? Опять же - карнавалы там были ого-го, а китайцы это дело очень любят
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Классно нагонять панику!
Мифы и правда о коронавирусе в Италии. •‎ "В Италии нельзя выходить из дома". На данный момент выходить можно из дома по следующим причинам: работа, закупка продуктов, выгулять собаку вблизи дома(200 метров), другие неотложные дела, предварительно необходимо заполнить форму само сертификации (форма обновляется при выходе новых постановлений). Источник: http://www.governo.it/it/faq-iorestoa... •‎ "Полиция всех штрафует и предусмотрена уголовная ответственность!" Уголовная ответственность применяется в случае если заболевший, с подтвержденным диагнозом сознательно нарушил карантин. Штраф от 400 до 3000 евро за безосновательное передвижение. За поход в супермаркет, аптеку, на работу вас никто не оштрафует. •‎ "Люди мрут! И молодые и пожилые и дети! " У всех разная способность организма бороться. Многие переносят болезнь бессимптомно и являются только разносчиками. На данный момент (сегодня 27 марта) количество погибших составляет 8.165 (данные министерства здравоохранения). Точные данные по возрасту погибших предоставляет https://www.epicentro.iss.it/, их данные обновляются с задержкой, вот их данные на 6801 количество смертей: Возраст 0-29: ни одной смерти Возраст 30-39: 17 погибших Возраст 40-49: 67 погибших Возраст 50-59: 243 погибших Возраст 60-69: 761 погибший Возраст 70-79: 2403 погибших Возраст 80-89: 2702 погибших Возраст свыше 90: 608 (источник: https://www.epicentro.iss.it/coronavi... ) - Состояние пациентов: Пациенты ранее здоровые, без патологий - 1,4% Пациенты с 1 ранее существовавшим заболеванием - 21,4% Пациенты с 2 ранее существовавшими заболеваниями - 26,1% Пациенты с 3 или более ранее существовавшими заболеваниями - 51,2% - Средний возраст погибших - 78 лет. http://www.salute.gov.it/portale/nuov...Сами врачи мрут как мухи. От общего количества заболевших 6205 - это медики. Количество погибших среди них 0,69%, т.е. 43 человека. 80.539 общее количество инфицированных людей, т.к. количество заболевших медиков 6 205 среди общего количества пациентов с коронавирусом, то они составляют 7.7% от общего количества зараженных. Учитывая факт, что медицинский персонал находится в тесном контакте с больными, у них самый высокий риск заболеть. https://tg24.sky.it/cronaca/2020/03/2... •‎ "В больницах не принимают пациентов, оставляют умирать. " Система здравоохранения делает все, чтобы спасти как можно большее количество людей. Разбивают полевые госпитали, перестраивают выставочные комплексы под больницы, привлекают волонтеров, медиков из других стран. Если симптомы легкие, настоятельно просят самоизолироваться дома, т.к. количество мест в больницах ограничено, госпитализируют пациентов с серьезными симптомами и тех, кому действительно нужно спасать жизнь. •‎ "В Италии закрыли все! " В Италии приостановили производство в некоторых секторах, остались открыты те сферы, которые являются жизненно важными для жизни государства и для обеспечения населения всем необходимым. Рестораны, увеселительные места и места культуры закрыты уже несколько недель. Открыты аптеки, продуктовые магазины, почты, газетные ларьки, банки, страховые фирмы, курьерский доставки. Общественный транспорт работает, перемещение запрещено без основательной причины.
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Статистика смертности среди медиков показательна. Они тестируются все, а вот среди обычного населения много тех кого не тестировали, так как симптомы отсутствовали, либо были очень незначительны. Считаю, что смертность 0,69 это плюс минус какие-то десятые и есть реальная смертность этого вируса
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У них вирус от нас с Украины: https://www.youtube.com/watch?v=ZFjovqyWtcQ

Просто у нас тестов мало делают
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Чушь. У них началось раньше. В Италии огромный поток туристов и транзит людей через страну.
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У нас пик мог пройти в январе, когда была эпидемия непонятной вирусной пандемии, но скорее всего благодаря непонятному фактору жертв было намного меньше. Возможно из-за генетики, образа жизни или питания...
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Меня за такое утверждение в январе на Цензоре забанили.
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Своєю поганою боротьбою з епідемією Італія втрачає авторитет, а потім втратить частину економіки.
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як вони заражаються, сидячи на карантині, вже вияснили?
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Срали там все на карантин, но прирост заболевших падает все-равно
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Ну десь так як і на фронті, сидить солдат в окопі, а потім висунувся, а там снайпер, або в окоп щось прилетіло по повітрю Сидить італієць на карантині,все тихо, не стріляють, а потім висунувся в магазин , а за рогом вірус в засаді
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Выдыхается эпидемия. Дальше пойдёт спад. С флуктуациями вестимо.
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а навіщо італійцям ватніки, шапки ушанки та балалайки
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А Италия устраивает истерику: "Мало помогают! Выйдем из Евросоюза! Хотим много-много миллиардов на борьбу! дайте денег и срочно!" Причем, громче всех верещат друзья Путина.
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Атипичный журналист@jyrnalist





Перекиньте итальянцам фоточку, может дойдёт, чем чревата "помощь" от духовноскрепных

За добу 29 березня в Італії померло від коронавірусу 812 осіб - Цензор.НЕТ 3196
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Полное вранье, Германия даже на лечение итальянцев принимает.
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кацапстан просто под шумок обделывает свои делишки.
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таке враження, що той карантин - як до маздИ дверцята
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Ну уж метро точно нигде не закрывали как у нас.
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Интересно, что вымирают католики - Италия, Испания. По пророчеству Святого Малахии нынешний Папа последний. Пророчество о папах
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Католики також угорці, поляки, частина німців, частина голландців, Латинська Америка...
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Японія, Китай, Корей працює, Захід деградує. Після пандемії фінансвоий центр світу переміститься в Азію. UAH/CNY
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Все сидят дома,улицы пустые а эта зараза не уходит.
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Ну если учесть что инкубационный период до 20 дней... То еще долго зараза будет гулять, пока карантинные методы дадут результат.
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Не все сидят дома. И не все дома здоровые.
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Ученые США: люди, переболевшие COVID-19, заразны неделю после исчезновения симптомов

Результаты исследования, проведенного сотрудниками Йельского университета и опубликованного в понедельник, 30 марта, изданием The American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine свидетельствуют: около половины людей, перенесших коронавирусное заболевание, являются источниками инфекции в течение восьми дней после исчезновения всех симптомов.
Этот вывод был сделан учеными на основании осмотра шестнадцати пациентов с легкой формой коронавируса, которые были помещены в Лечебный центр больницы общего профиля PLA в Пекине в период с 28 января по 9 февраля.
Центры по контролю и профилактике заболеваний в настоящее время рекомендуют людям с диагнозом коронавирусная инфекция самоизолироваться в течение, как минимум трех дней, после нормализации состояния здоровья и температуры.
Пока остается не известным, продемонстрируют ли такие же результаты пожилые люди или пациенты ослабленной иммунной системой.
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Ну это как бы и без ученых понятно, что исчезновение симптомов это не показатель. Показатель выздоровление это отсутствие вируса в оргазме. По этому и делают несколько дней тесты, минимум 3 отрицательных должны быть перед выпиской.
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Умирают те кто или были госпитализированы , или не госпитализированы (т.к. госпиталя переполнены) две недели назад. НО! Приплыв новых больных сейчас намного меньше. Это означает, что Италия пройдет пик смертей в конце этой недели.
Следущая на перелом: Испания (через 1 неделю) , Франция (ч 2) , Германия (через 3 недели), а потом США (через 4 недели) , и конечно Украина (через 5 недель).
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Кто сказал, что пик пройдёт в конце этой недели ? Никто ещё не отменял вторую волну. После карантина люди опять начнут выходить из дома и заражать/заражаться. Всех за такой короткий срок не вылечишь, у каждого вирус не обнаружишь. Пойдёт опять по цепочке.
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не волнуйся о цепочке ,опустеют склады ВОЗ ,которые завалены продукцией именно для борьбы с вирусом ,тогда все и устаканится..Когда сальдо ,по торговле этой продукцией войдет а большие плюсы , тут же вирусу хана...
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Не все так просто - у Китая сейчас назревает вторая волна , а если как говорят есть несколько разновидностей этого вируса , как и гриппа - иммунитет вырабатывается только к одному - то будет очень весело ....
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Uze nikto i neudivlaijetsia na cifry 800.Virus on takoj ze sami vezde tut net italjanski ili drugoj.
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Найдите инфу сколько скончалось в Италии в этот день в прошлом году от воспаления легких и вы прозреете .
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кацапские поливальщики вовсю стараются выполнять суточную норму...прости Господи
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