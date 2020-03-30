 За сутки 29 марта в Италии скончалось от коронавируса 812 человек

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на издание La Stampa, соответствующие данные обнародовал Департамент гражданской защиты Италии.
В Италии с начала эпидемии коронавируса заболели 101 739 человек, за последние сутки зафиксировано 4050 новых случаев (на 4,1% больше, чем днем ранее).
Вследствие болезни умерли 11 591 человек, из них 812 за последние 24 часа (+ 7,5%). Накануне за сутки умерли 756 человек.
На сегодня в стране выздоровели уже 14620 больных коронавирусом.
В настоящее время в Италии 75528 человек с положительным тестом на коронавирус (цифра 101 739 учитывает в том числе умерших и тех, кто вылечился).
Среди больных 27 795 пациентов госпитализированы с симптомами, из них 3981 находятся в отделениях интенсивной терапии, а 43 752 находятся в домашней изоляции.
Среди регионов лидером по количеству случаев остается Ломбардия - 42161 случаев (+1154 в сутки, + 2,8%). Далее следуют Эмилия-Романья - 13 531 больных (+412, + 3.1%), Венето - 8724 (+366, + 4.4%) и Пьемонт - 8712 (+506, + 6.2%).
Итальянцы подтвердили что эта цифра только тот кто умер в больнице а тот кто умер дома они не вносили в статистику
Очень все печально
Семёнов
@savinkov6906
Количество смертей в Италии и Франции выше, чем сообщалось. Итальянские власти признали, что они не включают тех, кто умирает в своем доме или в домах престарелых. Во франции; власти считают только тех, кто умирает в больницах.
https://www.nytimes.com/2020/03/25/world/europe/Spain-coronavirus-nursing-homes.html
Когда разговаривают много руками размахивают, вот и...
Мифы и правда о коронавирусе в Италии. • "В Италии нельзя выходить из дома". На данный момент выходить можно из дома по следующим причинам: работа, закупка продуктов, выгулять собаку вблизи дома(200 метров), другие неотложные дела, предварительно необходимо заполнить форму само сертификации (форма обновляется при выходе новых постановлений). Источник: http://www.governo.it/it/faq-iorestoa... • "Полиция всех штрафует и предусмотрена уголовная ответственность!" Уголовная ответственность применяется в случае если заболевший, с подтвержденным диагнозом сознательно нарушил карантин. Штраф от 400 до 3000 евро за безосновательное передвижение. За поход в супермаркет, аптеку, на работу вас никто не оштрафует. • "Люди мрут! И молодые и пожилые и дети! " У всех разная способность организма бороться. Многие переносят болезнь бессимптомно и являются только разносчиками. На данный момент (сегодня 27 марта) количество погибших составляет 8.165 (данные министерства здравоохранения). Точные данные по возрасту погибших предоставляет https://www.epicentro.iss.it/, их данные обновляются с задержкой, вот их данные на 6801 количество смертей: Возраст 0-29: ни одной смерти Возраст 30-39: 17 погибших Возраст 40-49: 67 погибших Возраст 50-59: 243 погибших Возраст 60-69: 761 погибший Возраст 70-79: 2403 погибших Возраст 80-89: 2702 погибших Возраст свыше 90: 608 (источник: https://www.epicentro.iss.it/coronavi... ) - Состояние пациентов: Пациенты ранее здоровые, без патологий - 1,4% Пациенты с 1 ранее существовавшим заболеванием - 21,4% Пациенты с 2 ранее существовавшими заболеваниями - 26,1% Пациенты с 3 или более ранее существовавшими заболеваниями - 51,2% - Средний возраст погибших - 78 лет. http://www.salute.gov.it/portale/nuov...Сами врачи мрут как мухи. От общего количества заболевших 6205 - это медики. Количество погибших среди них 0,69%, т.е. 43 человека. 80.539 общее количество инфицированных людей, т.к. количество заболевших медиков 6 205 среди общего количества пациентов с коронавирусом, то они составляют 7.7% от общего количества зараженных. Учитывая факт, что медицинский персонал находится в тесном контакте с больными, у них самый высокий риск заболеть. https://tg24.sky.it/cronaca/2020/03/2... • "В больницах не принимают пациентов, оставляют умирать. " Система здравоохранения делает все, чтобы спасти как можно большее количество людей. Разбивают полевые госпитали, перестраивают выставочные комплексы под больницы, привлекают волонтеров, медиков из других стран. Если симптомы легкие, настоятельно просят самоизолироваться дома, т.к. количество мест в больницах ограничено, госпитализируют пациентов с серьезными симптомами и тех, кому действительно нужно спасать жизнь. • "В Италии закрыли все! " В Италии приостановили производство в некоторых секторах, остались открыты те сферы, которые являются жизненно важными для жизни государства и для обеспечения населения всем необходимым. Рестораны, увеселительные места и места культуры закрыты уже несколько недель. Открыты аптеки, продуктовые магазины, почты, газетные ларьки, банки, страховые фирмы, курьерский доставки. Общественный транспорт работает, перемещение запрещено без основательной причины.
Просто у нас тестов мало делают
Атипичный журналист@jyrnalist
Перекиньте итальянцам фоточку, может дойдёт, чем чревата "помощь" от духовноскрепных
Результаты исследования, проведенного сотрудниками Йельского университета и опубликованного в понедельник, 30 марта, изданием The American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine свидетельствуют: около половины людей, перенесших коронавирусное заболевание, являются источниками инфекции в течение восьми дней после исчезновения всех симптомов.
Этот вывод был сделан учеными на основании осмотра шестнадцати пациентов с легкой формой коронавируса, которые были помещены в Лечебный центр больницы общего профиля PLA в Пекине в период с 28 января по 9 февраля.
Центры по контролю и профилактике заболеваний в настоящее время рекомендуют людям с диагнозом коронавирусная инфекция самоизолироваться в течение, как минимум трех дней, после нормализации состояния здоровья и температуры.
Пока остается не известным, продемонстрируют ли такие же результаты пожилые люди или пациенты ослабленной иммунной системой.
Следущая на перелом: Испания (через 1 неделю) , Франция (ч 2) , Германия (через 3 недели), а потом США (через 4 недели) , и конечно Украина (через 5 недель).