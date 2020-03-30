 Оккупанты скрывают от населения реальную картину заболеваемости COVID-19, - Минреинтеграции

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"По имеющейся информации, российская оккупационная администрация в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму скрывает от местных жителей реальное состояние заболеваемости коронавирусом. Это лишает людей возможности обезопасить себя от эпидемии COVID-19", - сказано в сообщении.

По информации ведомства, по состоянию на 30 марта оккупационная администрация в ОРЛО признала наличие одного инфицированного коронавируса, а в ОРДО ни один случай не подтверждают.

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"При этом тестирование на коронавирус фактически не осуществляется из-за нехватки тестовых систем. Диагностика в редких случаях проводится только для представителей оккупационной администрации и военных", - говорится в сообщении.

Вместе с этим врачей в ОРЛО заставляют подписывать обязательства о неразглашении реального состояния заболеваемости, а часть медиков де-факто находится в режиме самоизоляции вместе с семьями, что подтверждает наличие серьезных проблем.

"Лицам, которые имеют выраженные симптомы заражения коронавируса, устанавливают диагноз ОРВИ. По имеющимся данным во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой и Луганской областей пока насчитывается около 10 тыс. больных ОРВИ, заметная часть из которых уже имеет осложнения в виде пневмонии. Большинство этих граждан не получают надлежащей медицинской помощи и находится дома из-за нехватки койко-мест в медицинских учреждениях", - заявляют в Минреинтеграции.

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В то же время, оккупационными администрациями принимаются меры для обеспечения безопасности военных контингентов, находящихся под управлением российского командования.

"На Донбассе подразделения оккупационных сил переводятся на карантин, вводятся ограничения на общение с гражданским населением, в том числе - членами семей. Аналогичная ситуация наблюдается в Крыму", - подчеркивают в министерстве.

По данным ведомства, на территорию ОРДЛО из России прибыла группа военных специалистов по вирусологии. Их основной задачей является медицинское обеспечение российских военных.

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"Таким образом, оккупационная администрация уклоняется от выполнения своих прямых обязательств по защите гражданского населения, концентрируя внимание и ресурсы на медицинском обеспечении воинских подразделений. Это является нарушением норм международного гуманитарного права", - считают в министерстве.

В связи с этим Минреинтеграции призывает международные гуманитарные организации в рамках соответствующего мандата усилить мониторинг ситуации по медицинскому обеспечению жителей оккупированных территорий и информировать международное сообщество о нарушении оккупационными властями права человека на жизнь и здоровье.