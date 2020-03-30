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 Оккупанты скрывают от населения реальную картину заболеваемости COVID-19, - Минреинтеграции

Во временно оккупированном Крыму и в неподконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей от людей скрывают реальную картину распространения коронавируса.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"По имеющейся информации, российская оккупационная администрация в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму скрывает от местных жителей реальное состояние заболеваемости коронавирусом. Это лишает людей возможности обезопасить себя от эпидемии COVID-19", - сказано в сообщении.

По информации ведомства, по состоянию на 30 марта оккупационная администрация в ОРЛО признала наличие одного инфицированного коронавируса, а в ОРДО ни один случай не подтверждают.

Читайте на Цензор.НЕТ: В ОРДЛО и оккупированном Крыму скрывают реальную ситуацию с коронавирусом, - Резников

"При этом тестирование на коронавирус фактически не осуществляется из-за нехватки тестовых систем. Диагностика в редких случаях проводится только для представителей оккупационной администрации и военных", - говорится в сообщении.

Вместе с этим врачей в ОРЛО заставляют подписывать обязательства о неразглашении реального состояния заболеваемости, а часть медиков де-факто находится в режиме самоизоляции вместе с семьями, что подтверждает наличие серьезных проблем.

"Лицам, которые имеют выраженные симптомы заражения коронавируса, устанавливают диагноз ОРВИ. По имеющимся данным во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой и Луганской областей пока насчитывается около 10 тыс. больных ОРВИ, заметная часть из которых уже имеет осложнения в виде пневмонии. Большинство этих граждан не получают надлежащей медицинской помощи и находится дома из-за нехватки койко-мест в медицинских учреждениях", - заявляют в Минреинтеграции.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупанты перестали выпускать крымчан на материковую Украину через админграницу

В то же время, оккупационными администрациями принимаются меры для обеспечения безопасности военных контингентов, находящихся под управлением российского командования.

"На Донбассе подразделения оккупационных сил переводятся на карантин, вводятся ограничения на общение с гражданским населением, в том числе - членами семей. Аналогичная ситуация наблюдается в Крыму", - подчеркивают в министерстве.

По данным ведомства, на территорию ОРДЛО из России прибыла группа военных специалистов по вирусологии. Их основной задачей является медицинское обеспечение российских военных.

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"Таким образом, оккупационная администрация уклоняется от выполнения своих прямых обязательств по защите гражданского населения, концентрируя внимание и ресурсы на медицинском обеспечении воинских подразделений. Это является нарушением норм международного гуманитарного права", - считают в министерстве.

В связи с этим Минреинтеграции призывает международные гуманитарные организации в рамках соответствующего мандата усилить мониторинг ситуации по медицинскому обеспечению жителей оккупированных территорий и информировать международное сообщество о нарушении оккупационными властями права человека на жизнь и здоровье.

Источник: https://censor.net.ua/n3185522
 
 
 Топ комментарии
 
С этим вирусом как-то забылось.

А ведь сегодня днюха!
30 марта 2014 года, ровно 6 лет назад харьковские и донецкие парни в первый раз исполнили свой бессмертный хит пУТИН ХУ@ЛО!
Ху@ло стало ху@лом официально! Оккупанты скрывают от населения реальную картину заболеваемости COVID-19, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 3454
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Да и х*** с ними. Зачем вы ето нам каждый день рассказываете. Типо намекаете что мы должны скинуться и им помочь? Пока что они даже стрелять не перестают. Значит у них пока еще ничего не болит. Вот когда стихнут то можно уже аккуратно и заглянуть к ним
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А еще правильнее, никакого министерства вообще быть не должно. У нас уже есть и армия и СБУ и министерство МВС, которых обязанность освободить територию и от врага и террористов и колаборантов.
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Трясця ім. Босха@UkrPereiro





При эпидеми Н1N1 2009 г. у нас было запрещено от него умирать больше чем одному пациенту в сутки. Умерло 4, подавалась отчётность всё равно 1. Иначе вилы от городского и областного руководства.
Всё что нужно знать о статистике в медицине.
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С этим вирусом как-то забылось.

А ведь сегодня днюха!
30 марта 2014 года, ровно 6 лет назад харьковские и донецкие парни в первый раз исполнили свой бессмертный хит пУТИН ХУ@ЛО!
Ху@ло стало ху@лом официально! Оккупанты скрывают от населения реальную картину заболеваемости COVID-19, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 3454
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А в Харкові не приховують 1,400 млн. осіб і лише один випадок, Київ 3 млн - 100 випадків, відчуваєте різницю?
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Киев - транзитные ворота для прилетевших, плюс большее число завсегдатаев Куршавеля
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Да и х*** с ними. Зачем вы ето нам каждый день рассказываете. Типо намекаете что мы должны скинуться и им помочь? Пока что они даже стрелять не перестают. Значит у них пока еще ничего не болит. Вот когда стихнут то можно уже аккуратно и заглянуть к ним
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це точно. Вони мене геть не цікавлять, чим більше їх там подохне тим краще і швидше та земля звільниться від ватанів.
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И вообще ето министерство *реинтеграции* нужно вывесли в поле и расстрелять так как ето вражеские агенты. Что вы сволочи собрались реинтегрировать? Окупированную территорию в Украину? Ето все равно что в ваш организм реинтегрировать коронавирус с целью примирения. Вместо него должно быть министерство ДЕОКУПАЦИИ или ОСВОБОЖДЕНИЯ.
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А еще правильнее, никакого министерства вообще быть не должно. У нас уже есть и армия и СБУ и министерство МВС, которых обязанность освободить територию и от врага и террористов и колаборантов.
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Умные, т.е. патриоты, которые там еще есть себя обезопасят. А подкацапники - туда им и дорога... Так что, хорошая новость. Главное через КПП оттуда никого не впускать.
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Главное что бы их туристы передохли,там цирроз печени иммунитет им подсадил. Оккупанты скрывают от населения реальную картину заболеваемости COVID-19, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 5447
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Да хер с ними больше подохнет меньше кормить этих кормильцов всей Украины
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а где клич ,,,"путя спаси нас,вирусное куйло нас жрет похлеще "биндер"? Оккупанты скрывают от населения реальную картину заболеваемости COVID-19, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 595
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Голодная «сверхдержава»: РФ просит США оказать продовольственную помощь16:02 | 25.03.2020

Оккупанты скрывают от населения реальную картину заболеваемости COVID-19, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 1484

США получили официальную просьбу России о предоставлении в текущем году дополнительной продовольственной помощи, заявил в Вашингтоне министр сельского хозяйства США Дэн Гликман.
Как сообщает «Грузия онлайн», эта просьба в настоящее время изучается американской стороной.
В заявлении Гликмана подчеркивается, что реакция правительства США на просьбу о дополнительной продовольственной помощи будет зависеть от того, насколько успешно будет осуществляться текущая программа поставок в Россию американского зерна и продуктов.

Оккупанты скрывают от населения реальную картину заболеваемости COVID-19, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 2046

«Мы проведем консультации с рядом других ведущих производителей продовольствия, таких, как ЕС, и будем стараться избежать шагов, которые могут дестабилизировать международные сельскохозяйственные рынки или снизить стимулы для российских фермеров» - сказал Дэн Гликман.
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ну перепечатали новость от 1999 года и выдали на новую?
https://lenta.ru/news/1999/09/29/food_aid/
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сейчас ломанутся через кпп и у всех будут особые обстоятельства. А власть идиотов и дебилов.
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Старая беда искать где хуже! От совков она. Да разберутся там где хуже, или не разберутся. Тут как---вот вопрос? Ответов полно. Полностью нет в аптеках, парацетамола, спирта любого, масок и остального по теме. Нет костюмов для врачей массово и везде. А на тв -каналах в захлёб трепотня сколько кто прикупил и на сколько, повторы сутками идут. И про самолёт что вот-вот прилетит ещё. Не хотелось так---но пора срочно запускать все столярки. цеха мебельные и материи дешёвой чёрной. Та и землю намерять по окраинам городов. И бомжуков там поселить в палатках рядом со складами штыковых лопат. А то знаете ли мухи скоро полетят, тепло на подходе!
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Та там міжнародні гуманітарні норми порушені не зараз, а вже з 2014 р.
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