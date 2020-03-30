 Ажиотаж на иностранную валюту спал, - Нацбанк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба НБУ по итогам рабочего дня на валютном рынке.

Избыточного и ажиотажного спроса на валюту 30 марта не было, поэтому НБУ не приходилось продавать валюту из резервов для "тушения" роста курса валют.

"Как и на прошлой неделе, рынок балансировался без нашего участия около отметки 28 гривен за доллар США. Спрос и предложение валюты со стороны бизнеса в целом уравновешенный ", - отмечают в Нацбанке.

Там отмечают, что спрос на иностранную валюту упал не только у бизнеса, но и среди граждан. Более того, украинцы начали продавать валюты больше, чем покупать.

Официальный курс доллара по итогам 30 марта снизился с 28,18 гривны до 28,06 гривны.

На прошлой неделе НБУ продал из резервов 76,8 миллиона долларов для поддержки курса гривны.

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