 Ажиотаж на иностранную валюту спал, - Нацбанк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба НБУ по итогам рабочего дня на валютном рынке.
Избыточного и ажиотажного спроса на валюту 30 марта не было, поэтому НБУ не приходилось продавать валюту из резервов для "тушения" роста курса валют.
"Как и на прошлой неделе, рынок балансировался без нашего участия около отметки 28 гривен за доллар США. Спрос и предложение валюты со стороны бизнеса в целом уравновешенный ", - отмечают в Нацбанке.
Там отмечают, что спрос на иностранную валюту упал не только у бизнеса, но и среди граждан. Более того, украинцы начали продавать валюты больше, чем покупать.
Официальный курс доллара по итогам 30 марта снизился с 28,18 гривны до 28,06 гривны.
На прошлой неделе НБУ продал из резервов 76,8 миллиона долларов для поддержки курса гривны.
Таких людей было много. Кроме того некоторые меняли напрямую связаны с банками и делят потом прибыль. Вы как с Луны упали
Митрополит Іларіон дослідив мову Шевченка і знайшов 42 рази форму "в Україні" і 33 рази - "на Україні"
"Не заревуть в Україні вільнії гармати"
"Я й тут чужий, одинокий, і на Україні"
Наразі ж ми маємо що звернення "на Україну" це характерна риса "рускага міра". "В Україну" ж, використовується виключно Українцями. Тому апеляція до "Шевченко писав" недоречна.
в Киеве что-то последние 3 недели не видел...
А барыги не пролетели. Они спихнули на Запад тысячу тонн масок дорого, а потом продадут помощь из Китая (снова дорого), а потом закупят фуфломицин в Индии и снова наварятся.
И не нужно бредить про две недели. Все страны будут рады, если удастся справится за 2-3 месяца, а Вы рассказывает о двух неделях? Кстати, наш экономический кризис связан с короной лишь отдаленно. У нас кризис начался в конце ноября. Тогда еще даже Китай об эпидемии не догадывался. Так что спихнуть все на вирус никак не получится.
Ежи Польська не згинела...
и на шмотки, и на технику и на все где нужны деньги ....
месяца через 3 погромы и грабежи....
Зебил и Порошенко в помощь.
пизвизда (с)
Всё "золотое" украинское сообщество уже долларами затарилось задолго до, и под самую завязку. А люди сейчас не знают шо будет дальше и прижимают каждую копейку. На наше государство, как впрочем и всегда, надежды никакой нет, как обычно спасаемся сами.
Років 20 з населенням грають в цю гру, а населення ніяк не навчиться.