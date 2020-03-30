 ОПзЖ и "Батькивщина" не поддержали "антиКоломойский" закон о банках, - результаты голосования

Об этом свидетельствуют результаты поименного голосования, опубликованные на сайте парламента, информирует Цензор.НЕТ.

Всего за законопроект проголосовали 267 депутатов, против — 17, воздержались 31 и не голосовали 29.

Во фракции "Слуга народа" за проголосовали 198 депутатов, это 80% состава фракции.

Против проголосовал один депутат от СН — Олег Воронько. Воздержались пятеро: Олег Арсенюк, Максим Березин, Ольга Василевская-Смаглюк, Александр Дубинский и Алина Загоруйко.

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Присутствовали в зале, но не нажали кнопку во время голосования за этого законопроект 11 "слуг народа": Роман Бабий, Алексей Красов, Александр Куницкий, Вадим Струневич, Александр Ткаченко, Александр Трухин, Денис Герман, Олег Дунда, Артем Ковалев, Дмитрий Черный, Богдан Яременко.

Еще 33 "слуги народа" не явились на голосование.

Вот как распределились голоса народных избранников из остальных фракций.

- Оппозиционная платформа — за жизнь, 44 депутата: за 0, против 4, воздержались 19, не голосовали 16, отсутствуют 5.

- Европейская Солидарность, 27 депутатов: за 25, против 0, воздержались 0, не голосовали 0, отсутствуют 2.

- Батькивщина, 24 депутата: за 0, против 10, воздержался 1, не голосовали 0, отсутствуют 13.

- Депутатская группа "За майбутнє", 22 депутата: за 2, против 1, воздержались 3, не голосовал 1, отсутствуют 15.

- Голос, 20 депутатов: за 17, против 0, воздержались 0, не голосовали 0, отсутствуют 13.

- Довира, 17 депутатов: за 15, против 0, воздержались 0, не голосовали 0, отсутствуют 2.

- Внефракционные, 21 депутат: за 10, против 1, воздержались 3, не голосовал 1, отсутствуют 6.

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В понедельник, 30 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2571-д "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". Законопроект предусматривает запрет на возврат национализированных банков их бывшим хозяевам.