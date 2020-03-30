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 ОПзЖ и "Батькивщина" не поддержали "антиКоломойский" закон о банках, - результаты голосования

Фракции "Слуга народа", "ЕС", "Голос", "Довира" и внефракционные депутаты поддержали законопроект. Группа "За майбутнє" предпочла не явиться.

Об этом свидетельствуют результаты поименного голосования, опубликованные на сайте парламента, информирует Цензор.НЕТ.

Всего за законопроект проголосовали 267 депутатов, против — 17, воздержались 31 и не голосовали 29.

Во фракции "Слуга народа" за проголосовали 198 депутатов, это 80% состава фракции.

Против проголосовал один депутат от СН — Олег Воронько. Воздержались пятеро: Олег Арсенюк, Максим Березин, Ольга Василевская-Смаглюк, Александр Дубинский и Алина Загоруйко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рада проголосовала в первом чтении "антиКоломойский" закон о банках, необходимый для сотрудничества с МВФ

Присутствовали в зале, но не нажали кнопку во время голосования за этого законопроект 11 "слуг народа": Роман Бабий, Алексей Красов, Александр Куницкий, Вадим Струневич, Александр Ткаченко, Александр Трухин, Денис Герман, Олег Дунда, Артем Ковалев, Дмитрий Черный, Богдан Яременко.

Еще 33 "слуги народа" не явились на голосование.

Вот как распределились голоса народных избранников из остальных фракций.

- Оппозиционная платформа — за жизнь, 44 депутата: за 0, против 4, воздержались 19, не голосовали 16, отсутствуют 5.

- Европейская Солидарность, 27 депутатов: за 25, против 0, воздержались 0, не голосовали 0, отсутствуют 2.

- Батькивщина, 24 депутата: за 0, против 10, воздержался 1, не голосовали 0, отсутствуют 13.

- Депутатская группа "За майбутнє", 22 депутата: за 2, против 1, воздержались 3, не голосовал 1, отсутствуют 15.

- Голос, 20 депутатов: за 17, против 0, воздержались 0, не голосовали 0, отсутствуют 13.

- Довира, 17 депутатов: за 15, против 0, воздержались 0, не голосовали 0, отсутствуют 2.

- Внефракционные, 21 депутат: за 10, против 1, воздержались 3, не голосовал 1, отсутствуют 6.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский - депутатам: нам очень важен меморандум с МВФ, два главных условия - закон о земле и о банках

В понедельник, 30 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2571-д "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". Законопроект предусматривает запрет на возврат национализированных банков их бывшим хозяевам.

Источник: https://censor.net.ua/n3185516
 
   
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Закон не антиколомойський - це закон виправдовує дії Гонтарєвої та Нацбанку по знищенню банківської системи України. Він узаконює розгарбування майна банків та коштів клієнтів.
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Ага він так знищує ,так знищує тільки ось чомусь ,після того як банк забрали у Бєня ,він став прибутковим і перестав смоктати гроші з бюджету і почав приносити прибуток країні .
Чистая прибыль ПриватБанка в первом полугодии 2019 года - 18,3 млрд грн
PS . Це стосується і інших банків ,після того як почистили від банків пилесосіа .
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А что мешало Юле проголосовать за этот закон,который явно выгоден Украине и в то же время спокойно выступить против того чтобы брать кредиты от мвф? какая связь? по логике
Тимошенко , можно делать плохо Украине лишь бы мвф не выделил нам кредит!
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В этом законе ОДИННАДЦАТЬ нарушений статей Конституции Украины и ДВА нарушения Европейской конвенции по правам человека.
Вы за ТАКИЕ законопроекты????

Да потом владельцы банков, через суды в Лондоне будут возвращать себе всё, да еще и с солидными компенсациями. И это будет не из кармана Зеленского и Стефанчука, а из моего и вашего кармана.

Вспомните, просто вспомните, как во времена президентства порошенко увольняли таможенников, прокуроров... а они через суды, через год-полтора возвращались на свои должности и получали зарплаты за все эти полтора года домашнего отпуска, и снова таки за мои и ваши деньги, а не из кармана Порошенко
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Юля не права(((
Моя вера пошатнулась в нее на последних парламентских выборах. Ну, просто не голосовал.(Был введен в состав избирательной комиссии поздно и не успел сменить место голосования). Сейчас же - все, до свидания. Как поведет себя Соболев? Совесть еще есть?
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Какая новая методичка ОПЗЖ і "Батьківщина" не підтримали "антиКоломойський" закон про банки, - результати голосування - Цензор.НЕТ 6033

Это еще в 2010-м придумано командою Пола Манафорта.
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судя по количеству банеров ВОНА працюе в три смены ОПЗЖ і "Батьківщина" не підтримали "антиКоломойський" закон про банки, - результати голосування - Цензор.НЕТ 9756
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"Юлия Т." вбила останній цвях в домовину, в якій поховають її багаторічний поки що живий політичний проект. Вона що, самогубець? Не думаю. Тоді чому таке рішення? Тепер вже переконаний: вплив збоку. І це не ІВК. Це багаторічний вплив і очевидно з якого боку. Консерва вибухнула! Завіса. Кінець вистави.
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