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 Первая заболевшая коронавирусом пациентка выздоровела в Броварах Киевской области, - мэр города

В г.Бровары Киевской области выздоровела от коронавируса 21-летняя пациентка

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

"Сегодня пришел результат повторного ПЦР-теста на коронавирус 21-летней девушки, которая проходила лечение в инфекционном отделении ББКЛ. Второй тест также оказался отрицательный. Можем говорить о первом случае выздоровления от COVID-19 в Броварах!", - написал Сапожко на странице в Фейсбуке.

Мэр добавил, что по состоянию на 30 марта в городе один случай инфицирования коронавирусом. "Мужчина, вернувшийся из отпуска в Египте, также идет на поправку", - отметил Сапожко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 подтвердили у 21-летней жительницы Броваров, - мэр Сапожко

Источник: https://censor.net.ua/n3185513
 
   
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Ні, через кажанів. Мочити їх всіх треба.
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автор явно себе льстит насчёт "патологически спокойный"
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Это ***, достижение!
Из штатов в Бровары уже летят учиться!
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Це просто одужала дівчина, кому подобається, хтось критикує.
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