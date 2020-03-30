 Первая заболевшая коронавирусом пациентка выздоровела в Броварах Киевской области, - мэр города

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

"Сегодня пришел результат повторного ПЦР-теста на коронавирус 21-летней девушки, которая проходила лечение в инфекционном отделении ББКЛ. Второй тест также оказался отрицательный. Можем говорить о первом случае выздоровления от COVID-19 в Броварах!", - написал Сапожко на странице в Фейсбуке.

Мэр добавил, что по состоянию на 30 марта в городе один случай инфицирования коронавирусом. "Мужчина, вернувшийся из отпуска в Египте, также идет на поправку", - отметил Сапожко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 подтвердили у 21-летней жительницы Броваров, - мэр Сапожко