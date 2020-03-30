 Фонд Новинского закупил для больниц тесты на коронавирус на 1,5 млн долларов

Тесты на сумму 1,5 миллиона долларов закуплены благотворительным Фондом Вадима Новинского "В честь Покрова Пресвятой Богородицы", передает пресс-служба фонда.

Основным принципом такой тест системы является метод ПЦР (полимеразная цепная реакция) в реальном времени. Время ее проведения от 105 до 120 мин. В диагностику входит взятие анализов из дыхательных путей. Для проведения диагностики необходимо иметь лабораторию, специалиста и оборудование, которое имеет право работы с клиническими образцами, а именно – камеру с отрицательным давлением и оборудование для тестирования ПЦР в реальном времени.

"Опыт Китая говорит, что залог успеха в борьбе с коронавирусом – это объединение усилий, повсеместная строгая дисциплина, это жесткие меры, введенные государством и их неукоснительное выполнение на местах. Это вклад, которым каждый из нас может помочь государству, чтобы остановить общую беду. Хочу заверить вас, что наш Благотворительный Фонд продолжает закупки, уже проплачены следующие партии оборудования и средств защиты, и по мере наличия у поставщиков мы будем привозить их в Украину!.. Молимся за то, чтобы после Пасхи вирус отступил. Уверен, Господь нас не оставит", - сказал Вадим Новинский.

Тест-системы передаются "Укрвакцине" и в течение недели будут распределены по инфекционным лабораториям, которые имеют условия для хранения и работы с подобными реагентами во всех регионах Украины.

"В это сложное для страны время мы должны консолидироваться и каждый из нас должен внести свою лепту в борьбу с коронавирусом, кто-то меньше, кто-то больше. И министр, и простой рабочий должны вместе работать над тем, чтобы преодолеть эту пандемию, а потом последствия пандемии. Сегодня мы доставили тестов, думаю, таких тестов нужно стране не менее 500-600 тысяч, они являются высокоточными, и показывают результат с вероятностью 99%. Сейчас мы ждем список лабораторий, куда эти тесты будут перенаправлены по всей стране. Мы надеемся, что этот небольшой вклад поможет нашим врачам выявлять инфицированных, оперативно предоставлять им лечение, а также проводить другие меры для упреждения распространения коронавируса дальше. Только консолидация власти, центральной и местной, бизнеса, как малого, так и крупного, консолидация общества поможет побороть эпидемию", - заявил он.

Ранее Фонд Новинского и Смарт-Холдинг стали одними из первых в Украине, кто начал системно оказывать поддержку медикам в борьбе с коронавирусом. Фонд уже профинансировал доставку 9 аппаратов ИВЛ, 850 комплектов биозащиты и 1000 специальных защитных очков для медиков. Все это было доставлено из Китая. Оборудование и средства индивидуальной защиты уже переданы в украинские больницы.

В воскресенье вторым авиабортом из Китая прибыли тысячи костюмов и респираторов высшей степени защиты для медиков. Они распределены в Донецкую, Херсонскую, Николаевскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. Доставка приобретенных Фондом Новинского оборудования и средств защиты для медиков, организованы по линии МИД в сотрудничестве со Штабом по борьбе с эпидемией коронавируса при Офисе президента.

Третий авиарейс ожидается в начале апреля, он доставит приобретенные Фондом Новинского 10-15 ИВЛ и 10 инфекционных боксов для транспортировки зараженных больных, а также средства защиты для медиков. Также на этой неделе прибудут 3 диагностические системы высшего класса, которые позволят за 40 мин поставить диагноз десяткам больным в день.

"Наш фонд также помогает людям преклонного возраста, в первую очередь, ветеранам войны и труда. Им особенно тяжело переживать карантин. Мы обеспечили им доставку продуктовых наборов. Начали в Киеве и области, продолжили в Херсоне и Николаеве, на очереди Донецкая и другие области", - сказал Вадим Новинский.