 Порошенко: мы голосуем за банковский закон, потому что это момент истины: или мы спасаем Украину от дефолта, или один олигарх получает себе банк

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил лидер партии, пятый Президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"В оппозиции всегда есть большое количество вопросов к законопроектам власти. Но я хотел бы, чтобы все четко понимали, что поставлено на карту. На карту поставлен дефолт Украины. Как мы к этому пришли - это вопрос третий. Но дефолт - это инфляция, это обесценивание национальных денег, другой курс национальной валюты, резкий рост безработицы, дестабилизация банковской системы. И заплатит за все это украинский народ. Наименее защищенные слои населения. Только для того, чтобы одному олигарху сохранить банк или вернуть банк ", - подчеркнул Порошенко.
"На сегодняшний день - это время истины. И именно поэтому "Европейская Солидарность" и я как ее лидер будем голосовать за этот закон. Призываю всех последовать примеру "Европейской Солидарности", - подчеркнул Порошенко.
- ЗЕля под крышей у Пороха!
сможешь, бобик?
все ждут
ждет изгнанный нахер Труба - выгнали, ибо не смог нарыть ничего.
ждет изгнанный нахер Рябошапка - выгнали, ибо нет ничего, а по-беспределу идти не рискнул.
ждет обосранный бубачка - рейтинг ниже плинтуса, можно бы поднять, если б чего нашли против Пороха - но ничего найти не получается.
дерзай, бобик - озвичь факты "нечестности", которые за целый год никто не смог найти
Петя уйди с политики, Украине легче будет
Соелупа, любуйтесь своим однодумцем.
Петюны и зелюны слились и перемешались в единую субстанцию. Названия еще не придумано, т.к. это получилось новое вещество, но запах будет по круче чем у скунса.
Теперь на всех форумах начнется массовое братание петюнов с зелюнами, может хоть чуть-чуть поубавиться ихнего дерьма.
это ты сейчас антиКоломойскую картинку запостил?!
Чего тебе Украина так поперек горла стоит? ЗАчем страну до дефолта доводишь, малоросс?
Петюны и зелюны слились и перемешались в единую субстанцию. Названия еще не придумано, т.к. это получилось новое вещество, но запах будет по круче чем у скунса.
Теперь на всех форумах начнется массовое братание петюнов с зелюнами, может хоть чуть-чуть поубавиться ихнего дерьма.
ПРЕДЛАГАЮ И ТЕМ И ДРУГИМ ОТКРЫТЬ ШАМПАНСКОЕ РАДИ ТАКОГО БРАТАНИЯ. ТЕПЕРЬ ВЫ СООБЩНИКИ.
Когда Ющенко подружился с Януковичем и подписали универсал Ира начала только повизгивать, а через месяц полюбила регионалов страстной любовью.
После выборов 2019 г. Ира яростно лаяла на Зеленского и всё зеленое шобло аж охрипла. Намедни начала опять уже только повизгивать. Но после того, как Вовчик помирился и подружился с Петром мы очень скоро увидим танок "Несе Галя воду..." в исполнении Иры Геращенко и Давида Арахамии.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЮБОВЬ НАВЕКИ ЗЕБИЛОВ И ПЕТЮНЬЧИКОВ. ПРИШЛА ПОРА ЛОБЫЗАНИЙ И ОБНИМАШЕК.
А для того, чтобы заработать много на рынке земли Бене нужны был Приват и дефолт - первое - для того, чтобы снять обвинения и разблокировать счета, второе - чтобы цена на землю обвалилась и ее спокойно можно было бы скупить за бесценок.
Не будет возврата Приватбанка и не будет дефолта - Беня нихрена не заработает на земле - у него на это даже денег лишних нет - по $20 тысяч на месяц он может со счетов списывать.
свічка
Так і буде,су.а ти кучерява.І Армія,і Мова,і Віра.І Гетьман Сивочолий.Куди ж українцям без Гетьмана..
Закон передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку у грошовій формі.
При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.
Коломойський щасливий.
Незабаром мільярди перетечуть з держбюджету в його кишеню !
Цьому перешкоджала тільки ЮВТ, на яку скоро почнуть лити бруд недалекі виборці слуг.
Все уже почиттали текст законо-проекта, твоя Йуля основной проколомойский игрок на арене
С беней все понятно..., но там и другие аспекты есть...
Послушайте и вы...
https://youtu.be/RnGB02wSoUU
Дайте йому хтось пiдзатильника з калашнiкова
(втім цілком з вами згоден)
Петро Порошенко
Волонтери і меценати шукають по всьому світу обладнання і засоби, щоб захистити українців.
Наша команда закупила і везе в Україну 30 тисяч захисних костюмів для українських лікарів. 800 тисяч масок і окуляри також прямують в Україну.
не пользуйся масками (их завез Порошенко)
не пользуйся апаратами ИВЛ (их завез Порошенко)
не пользуйся антисептиками (их завез Порошенко)
и твои мучения кончатся скоро и быстро...
Обесценивание национальных денег - есть
Ддругой курс
национальной валюты - есть
Резкий рост безработицы - есть
Ддестабилизация банковской
системы - пока нет, но по совокупности всего вышеперечисленного к этому идет
Вывод: дефолт неизбежен. И всякие там антиколомойские законы от него не спасут...