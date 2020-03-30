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 Политика Украины
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Все про:банки (1688) дефолт (380) Коломойский (1311) Порошенко (18053) Европейская Солидарность (319)

 Порошенко: мы голосуем за банковский закон, потому что это момент истины: или мы спасаем Украину от дефолта, или один олигарх получает себе банк

"Европейская Солидарность" поддержала так называемый "антиколомойський закон" и призвала другие фракции парламента проголосовать за этот документ, чтобы уберечь Украину от дефолта.

 Об этом с трибуны Верховной Рады заявил лидер партии, пятый Президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"В оппозиции всегда есть большое количество вопросов к законопроектам власти. Но я хотел бы, чтобы все четко понимали, что поставлено на карту. На карту поставлен дефолт Украины. Как мы к этому пришли - это вопрос третий. Но дефолт - это инфляция, это обесценивание национальных денег, другой курс национальной валюты, резкий рост безработицы, дестабилизация банковской системы. И заплатит за все это украинский народ. Наименее защищенные слои населения. Только для того, чтобы одному олигарху сохранить банк или вернуть банк ", - подчеркнул Порошенко.

"На сегодняшний день - это время истины. И именно поэтому "Европейская Солидарность" и я как ее лидер будем голосовать за этот закон. Призываю всех последовать примеру "Европейской Солидарности", - подчеркнул Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада проголосовала в первом чтении "антиКоломойский" закон о банках, необходимый для сотрудничества с МВФ

Источник: https://censor.net.ua/n3185508
 
   
 Топ комментарии
 
не скули, с сегодняшнего дня
- ЗЕля под крышей у Пороха!
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А он не знает значения этого слова и последствий самого дефолиа. ЗеДятел, что с него взять?
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сказал честный не свинярчук и барыга, не олигарх
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не скули, с сегодняшнего дня
- ЗЕля под крышей у Пороха!
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тогда они отвернутся от бубочки Порошенко: мы голосуем за банковский закон, потому что это момент истины: или мы спасаем Украину от дефолта, или один олигарх получает себе банк - Цензор.НЕТ 8116.найдут еще кого нить,кто халявы наобещает
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по любому отвернёться, зеля не дал манны с неба, будет на следующии ставку ставить, они игроки и больны этим.
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А он не знает значения этого слова и последствий самого дефолиа. ЗеДятел, что с него взять?
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Таки да, кроме "не олигарх". Кстати, а, как там воскресший брат завхоза ОП? Вам должность троля у него получилось купить, а на большее денег не хватило, нищеброд?
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А ну напомни нам всем, как зовут украинского олигарха, против которого открыты уголовные дела в США и UK за финансовые махинации?
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Это тот, для кого этот закон сейчас протаскивают в Раде. Тут даже фамилии не надо озвучивать.
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ну, если у бобика есть факты "нечестности Порошенко" - просим бобика их озвучить.
сможешь, бобик?

все ждут
ждет изгнанный нахер Труба - выгнали, ибо не смог нарыть ничего.
ждет изгнанный нахер Рябошапка - выгнали, ибо нет ничего, а по-беспределу идти не рискнул.
ждет обосранный бубачка - рейтинг ниже плинтуса, можно бы поднять, если б чего нашли против Пороха - но ничего найти не получается.

дерзай, бобик - озвичь факты "нечестности", которые за целый год никто не смог найти
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до карыта больше не пролезешь
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Смешной такой этот никто.
Петя уйди с политики, Украине легче будет
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Рашкі вже легше не буде, і не надійся.
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повилазили недобитки скрєпні..
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Т.е. ты сейчас считаешь Украину рашкой.
Соелупа, любуйтесь своим однодумцем.
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хавальник свій козлорилий закрий
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как в Германии обычно называют аквариумных рыбок, о немец?
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Кирилл лещенко
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Сегодня произошло знаменательное событие.
Петюны и зелюны слились и перемешались в единую субстанцию. Названия еще не придумано, т.к. это получилось новое вещество, но запах будет по круче чем у скунса.
Теперь на всех форумах начнется массовое братание петюнов с зелюнами, может хоть чуть-чуть поубавиться ихнего дерьма. Порошенко: мы голосуем за банковский закон, потому что это момент истины: или мы спасаем Украину от дефолта, или один олигарх получает себе банк - Цензор.НЕТ 7852
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Дмитрику!.. это что сейчас было?!.
это ты сейчас антиКоломойскую картинку запостил?!
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А вот и ты, шавка коломойского вылез.
Чего тебе Украина так поперек горла стоит? ЗАчем страну до дефолта доводишь, малоросс?
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Все дороги евреев ведут в Тель-Авив. А в Украине временно в ВР.
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Сегодня произошло знаменательное событие.
Петюны и зелюны слились и перемешались в единую субстанцию. Названия еще не придумано, т.к. это получилось новое вещество, но запах будет по круче чем у скунса.
Теперь на всех форумах начнется массовое братание петюнов с зелюнами, может хоть чуть-чуть поубавиться ихнего дерьма.

ПРЕДЛАГАЮ И ТЕМ И ДРУГИМ ОТКРЫТЬ ШАМПАНСКОЕ РАДИ ТАКОГО БРАТАНИЯ. ТЕПЕРЬ ВЫ СООБЩНИКИ. Порошенко: мы голосуем за банковский закон, потому что это момент истины: или мы спасаем Украину от дефолта, или один олигарх получает себе банк - Цензор.НЕТ 3330
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Хмм, просто любопытно, вторая половина Слуги народа, во главе с украинофобом дубинским, это кто в твоем понимании? Им название придумал?
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Когда верховодил Ющенко, Ира Геращенко лаяла на регионалов аж охрипла.
Когда Ющенко подружился с Януковичем и подписали универсал Ира начала только повизгивать, а через месяц полюбила регионалов страстной любовью.
После выборов 2019 г. Ира яростно лаяла на Зеленского и всё зеленое шобло аж охрипла. Намедни начала опять уже только повизгивать. Но после того, как Вовчик помирился и подружился с Петром мы очень скоро увидим танок "Несе Галя воду..." в исполнении Иры Геращенко и Давида Арахамии.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЮБОВЬ НАВЕКИ ЗЕБИЛОВ И ПЕТЮНЬЧИКОВ. ПРИШЛА ПОРА ЛОБЫЗАНИЙ И ОБНИМАШЕК. Порошенко: мы голосуем за банковский закон, потому что это момент истины: или мы спасаем Украину от дефолта, или один олигарх получает себе банк - Цензор.НЕТ 1967 Порошенко: мы голосуем за банковский закон, потому что это момент истины: или мы спасаем Украину от дефолта, или один олигарх получает себе банк - Цензор.НЕТ 1967
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Олигарх просто поменял мертвый Банк на землю. И заработает там столько, что перекроет все расходы.
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ну ,лохам же не запретишь продавать ему землю Порошенко: мы голосуем за банковский закон, потому что это момент истины: или мы спасаем Украину от дефолта, или один олигарх получает себе банк - Цензор.НЕТ 7868.это уже рыночные отношения.а государственную землю пока продавать нельзя...так в законе написано.
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Хренассе "мертвый банк"...Приватбанк как был, так и остался крупнейшим банком Украины.
А для того, чтобы заработать много на рынке земли Бене нужны был Приват и дефолт - первое - для того, чтобы снять обвинения и разблокировать счета, второе - чтобы цена на землю обвалилась и ее спокойно можно было бы скупить за бесценок.

Не будет возврата Приватбанка и не будет дефолта - Беня нихрена не заработает на земле - у него на это даже денег лишних нет - по $20 тысяч на месяц он может со счетов списывать.
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"дефолт это даже полезно!", сказала баба Йуля и внимательно посмотрела на одобрительный взгляд Игоря Валерьевича..
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Сначала отработай Бене компенсацию по закону.
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опять на трактор лезет!
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свічка

Так і буде,су.а ти кучерява.І Армія,і Мова,і Віра.І Гетьман Сивочолий.Куди ж українцям без Гетьмана..

Порошенко: мы голосуем за банковский закон, потому что это момент истины: или мы спасаем Украину от дефолта, или один олигарх получает себе банк - Цензор.НЕТ 2550
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Пеця тепер кишенькова "опозиція" при Зе. Мій прогноз по висуванню пеці на президентських виборах 2024 для того щоб Зе переобрався на другий термін почав збуватись.
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"АНТИКОЛОМОЙСЬКИЙ ЗАКОН" ВИЯВИВСЯ ПОВНІСТЮ КОЛОМОЙСЬКИМ !
Закон передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку у грошовій формі.
При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.
Коломойський щасливий.
Незабаром мільярди перетечуть з держбюджету в його кишеню !
Цьому перешкоджала тільки ЮВТ, на яку скоро почнуть лити бруд недалекі виборці слуг.
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Перестань бред писать ботяра!
Все уже почиттали текст законо-проекта, твоя Йуля основной проколомойский игрок на арене
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Читая вот такие опусы про ЮВТ начинаешь сомневаться, что вирус поражает в основном лёгкие. Ощущение, что локация очага инфекции намного выше. Порошенко: мы голосуем за банковский закон, потому что это момент истины: или мы спасаем Украину от дефолта, или один олигарх получает себе банк - Цензор.НЕТ 5102
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Для цього Коломойша має виграти міжнародний суд...а це навряд чи.
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вот послушал выступление Юли по этому закону и задумался....
С беней все понятно..., но там и другие аспекты есть...
Послушайте и вы...
https://youtu.be/RnGB02wSoUU
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Совсем скоро РАБссии будет не до Украины.Принц всея Саудитов Салман опустит Путлера и его ОПГ "Озеро" ниже погреба и Мавзолея...
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Да он уже их опустил. Ты просто проспал это. Шляешься где ни попадя и зеваешь всё самое интересное. Цена за бочку уже ниже 23$. Для ********* это смерть через полгода. Порошенко: мы голосуем за банковский закон, потому что это момент истины: или мы спасаем Украину от дефолта, или один олигарх получает себе банк - Цензор.НЕТ 7421
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Некоторые последние события говорят о том, что часть зебилов при власти вдруг стали порохоботами. Зебилы, как вам такой фокус???
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А не забагато Бариги на цензорi
Дайте йому хтось пiдзатильника з калашнiкова
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Порошенко цим законом рятує від кримінальної відповідальності себе та Готараєву за знищення половини банків України, розкрадання майна цих банків та коштів їх клієнтів. Досі ставленик Порошенка Ворушилін керує Фондом гарантування вкладів та продає їх майно в 1000 разів дешевше від їх реальної вартості. Злодії мають відповісти за свої злочини. Місце Порошенка, Гонтарєвої та Ворушиліна у в'язниці.
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Бабло наворованное у хряка забрать, и МВФ не нужно.
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низзя. бабло у бени арестовано Порошенко: мы голосуем за банковский закон, потому что это момент истины: или мы спасаем Украину от дефолта, или один олигарх получает себе банк - Цензор.НЕТ 8339нужно сначала с МВФ договориться,шоб арест снял
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Ви що таке кажете? Коломойський - хряк? Це ж некошерно!
(втім цілком з вами згоден)
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Петро Порошенко



Волонтери і меценати шукають по всьому світу обладнання і засоби, щоб захистити українців.
Наша команда закупила і везе в Україну 30 тисяч захисних костюмів для українських лікарів. 800 тисяч масок і окуляри також прямують в Україну.
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поступи проще -
не пользуйся масками (их завез Порошенко)
не пользуйся апаратами ИВЛ (их завез Порошенко)
не пользуйся антисептиками (их завез Порошенко)

и твои мучения кончатся скоро и быстро...
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Инфляция - есть
Обесценивание национальных денег - есть
Ддругой курс
национальной валюты - есть

Резкий рост безработицы - есть
Ддестабилизация банковской
системы - пока нет, но по совокупности всего вышеперечисленного к этому идет

Вывод: дефолт неизбежен. И всякие там антиколомойские законы от него не спасут...
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Два падальщика схлеснулись в украинском Кнесете. Одному (Бене) нужен банк, второму (МВФ) земля.
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Олигарх всё равно компенсирует себе утрату банка за счёт простолюда, повысив цены на товары и услуги своих фирм.
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А не треба було одному алєгарху атжимать той банк у другого. Та ще й так бездарно...
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Слышь, ты, Порошенко, а кто довел страну под дефолт. Вы пи...ры за 30 лет кроме, как грабить народ Украины больше ничего не делали. Вы все стали владельцами предприятий не построив ни одного из них. Как вы уже все надоели со своими тупыми лозунгами. Имея такие природные богатства страна на грани дефолта. Да вас вешать надо без разбору, всех.
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скажи мне, о британец из туманного Альбиона, как там у вас называют "дождик" (ёлочное украшение)?
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Лише ув'язнивши баригу та основних підбарижників, можна розпочати процес порятунку України.
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Если бы не Гонтарева,сейчас бы инфляция была 800 тысяч процентов как в Венесуэле Мадуры...ыксперты блин... Порошенко: мы голосуем за банковский закон, потому что это момент истины: или мы спасаем Украину от дефолта, или один олигарх получает себе банк - Цензор.НЕТ 352
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"антиколомойський закон" / Не случайно командированный из Израиля для мародёрства заводов и земли воюющей Украины Коломойский требует: Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский.
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Порошенко: мы голосуем за банковский закон, потому что это момент истины: или мы спасаем меня от тюрьмы, или я, вор и олигарх, получу себе реальный срок.
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как у вас в Германии чаще всего называют аквариумных рыбок?
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кстати йуля и против продажи земли очень усердно выступает Порошенко: мы голосуем за банковский закон, потому что это момент истины: или мы спасаем Украину от дефолта, или один олигарх получает себе банк - Цензор.НЕТ 6011.бо боится ,что все арендодатели могут сбежать к тому,кто больше предложит
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Рятівник країни...без сльоз не глянеш...
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Подейкують, що Зєля вивіз родину в Швейцарію...Думаю, хлопчик зрозумів , в який "серіал" він "встряг".... Найрозумнішим виходом було б віддати коломойшу правосуддю США, в якого є купа "запитань" до цього персонажа...Там точно розберуться з ним по закону!!! За цей час продажні суди "простили" йому мільярдні борги, що він має перед бюджетом...Виходить, зєля або тупо закривав на це очі, намагаючись відкупитися від шефа за отриману булаву, або таки намацав у власних штанях хоч якийсь натяк на "фаберже"...Але апетити цієї бородатої бабушки навіть такого сцикуна змусили трохи "ошкіритися" у відповідь проштовхуванням закону про неповернення банку...Тепер уявляю, скільки компри витягне на світ Божий цей бородатий маньяк....Запасаємося поп корном...Загнаний у глухий кут щур, що роками звик царювати і тирити,- так просто не здасться...Впевнений, що про зєлю ми також скоро почуємо багато "цікавинок"...І про інших- також!!! Його подєльнік портнов разом з коломойшею- дуже небезпечна зв'язка, яка має купу своїх шестірок-табакі, гроші і озброєних головорізів, зв'язки в правоохоронних і силових структурах, яких вони "пригодували"...
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Не допускайте дефолт,потому что это будет бедствие для всего народа! У нас кажется начинают трогать резервный фонд,потому что лей сегодня начал падение по отношению к евро и доллару.
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Всего 8% шиколядных выродков, а вони на всю Неньку
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