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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 С начала суток 30 марта погиб один воин, трое ранены, один получил боевую травму, враг 14 раз нарушил перемирие, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" рядом с Павлополем оккупанты выпустили 15 мин из минометов 82 калибра и вели огонь из автоматического станкового гранатомета.

По позициям Объединенных сил в районе Водного и дважды вблизи Лебединского враг применял 82-мм минометы целом выпустив 22 мины.

Защитников Песок враг обстрелял два раза - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По окрестностям Невельского оккупанты вели огонь из снайперского оружия, а неподалеку Марьинки - из стрелкового оружия.

Защитников Авдеевки захватчики обстреляли три раза - из 82-мм миномета и гранатометов различных систем.

Наши защитники немедленно отреагировали на вражеские вооруженные провокации и открыли прицельный огонь по позициям противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин погиб от пули снайпера наемников РФ на Донбассе, еще один - получил ранение, - штаб ОС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции военнослужащих Объединенных сил неподалеку Новолуганского из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Хутор Вольный враг применил 82-мм миномет, автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.

По защитника Шумов враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Военнослужащие Вооруженных Сил Украины на каждый обстрел дали оккупантам достойный отпор.

Сегодня, 30 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое получили ранения и один - боевое поражение.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано".

Также читайте: Наемники РФ обстреляли позиции ОС вблизи н.п. Шумы, ранены двое воинов, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3185506
 
 
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Olduser@travel_ANDdream





Коментар з приводу падіння цін на роснафту до 16,2 $/барель:
"Миролюбний радянський нарід, мабуть, буде змушений йти на війну"
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Царство Небесне загиблому Герою. Одужання пораненим захисникам. Що там сьогодні мололи плісняві про допомогу ордло і договорняки з сепарами
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Я так понимаю , кроме масок и тестов , им еще и патроны по гуманитарке дать от Украины С начала суток 30 марта погиб один воин, трое ранены, один получил боевую травму, враг 14 раз нарушил перемирие, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6804
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Olduser@travel_ANDdream





Коментар з приводу падіння цін на роснафту до 16,2 $/барель:
"Миролюбний радянський нарід, мабуть, буде змушений йти на війну"
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Царство Небесне загиблому Герою. Одужання пораненим захисникам. Що там сьогодні мололи плісняві про допомогу ордло і договорняки з сепарами
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Донецьк. ПЗДЦ орки розходилися важким
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Донецк 17-52 Сити чего то очень громко прилетает в районе ДАП?
18.04 Киевский проспект(Вильнюс) очень громко с севера одиночные с интервалом меньше минуты.нифигасе бахают...
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Сєпари просто не знають про "платформу примирення" сивохи! Зара він без роботи, то ж треба його відрядити на окуповані території для пропаганди та розповсюдження своєї програми! Тоді, стопудово, настане той самий мир, який бубочка бачив в очах вбивці путлєра! Ну якщо сивоха повернеться звідти живим, а не в целофановому мішку
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Та программа сивохи ( до этого таскали курву надюху -за нее уже и вспоминают) и какие то советы ОРДЛО не нужна . Это задумки путина хла как избавиться от санкций. Всех советы пойдут на подвал только кто проявить хотелку.
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Всем кто отчаянно наяривает на "всемогущество Каломойского" ("он всех купит") - не оторвите пиписьки.
Первого чтения для МВФ достаточно. Для Игоря Валерьевича это плохой знак, бо следующий этап - собственно этапирование подозреваемого в США.
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Я так понимаю , кроме масок и тестов , им еще и патроны по гуманитарке дать от Украины С начала суток 30 марта погиб один воин, трое ранены, один получил боевую травму, враг 14 раз нарушил перемирие, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6804
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Может и так просто хло не успевает завозить в Сирию и Ливию, там все сразу плавиться почему то.
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...надо ещё раз заглянуть в глаза кремлёвскому ненасытному крокодилу...а заглянуть в глаза крокодилу можно, только один раз, потому что после
этого ваш взгляд уже будет скользить по его пищеводу…
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І знову країну рятують ЗСУ на фронті и тилу Порошенко і його команда
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Ливия.
Турецкие дроны уничтожили целую группу танков Хафтара на фроне в р-не Вашака.

путин хло завози новые .... Від початку доби 30 березня загинув один воїн, трьох поранено, один зазнав бойової травми, ворог 14 разів порушив перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5998
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Пора вже припиняти цю безглузду і нікому не потрібну бійню.
Карателі - геть з Донбасу!
Ваші смерті все рівно ніхто не оцінить. І вони зовсім нікому не потрібні.
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