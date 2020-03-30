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Все про:дети (3897) Министерство социальной политики (698) Мамедов Гюндуз (29) Офис генерального прокурора (198)

 Минсоцполитики должно обеспечить оставшимся без родительской опеки детям медпомощь в условиях карантина, - Офис генпрокурора

У детей, которые остались без родительской опеки, но еще не получили соответствующий статус, пока нет законных представителей. А значит, они не могут получить медицинскую помощь, ведь нет никого, кто дал бы на это согласие.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов. Он обратился к руководству Министерства социальной политики Украины с требованием немедленно решить этот вопрос.

Согласно законодательству, именно законные представители должны давать согласие на оказание медицинской помощи несовершеннолетним. До того, как будет назначен опекун или попечитель, решение о предоставлении медицинской помощи принимают соответствующие органы опеки и попечительства.

Чтобы не собирать заседание в экстренном порядке по каждому заболевшему ребенку, нужно продумать другой механизм, который бы действовал в период карантина.

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"Учитывая то, что органы опеки и попечительства - это коллегиальные органы, и принимая во внимание еще и карантин, оперативное получение такого согласия является достаточно сложным процессом. Это связано с необходимостью соблюдения законодательного порядка принятия таких решений, что требует определенного времени. Но промедление со своевременным применением медицинского вмешательства является неприемлемым учитывая имеющиеся риски для жизни и здоровья", - отметил Мамедов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185502
 
 
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...Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем. (с) 12 стульев
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Зарплаты чиновникам не сократили, пенсионерам даже несчастную тысячу зажали, осталось только о "сиротках", у которых есть, между прочим, живые родители, побеспокоиться.
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До вашого офісу було звернення кабміну чи мінсоцполітики? Чи просто попіаритись новому генпрокурвору треба? А може у вас роботи немає? Вже завершені справи Гандзюк, Шеремета, Гонгадзе...
Цирк продовжує виступ! Ліжка розставлені по-новому, шлюх перевдягли, вивіску перевісили та пофарбували, а зашквари все не припинялись...
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Лишение родительских прав не должно освобождать от родительских обязанностей, пускай бы их родители платили алименты на содержание СВОИХ детей. Так, как это в Беларуси, например.
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