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 Дело Гандзюк будет доведено до конца - это наша принципиальная позиция, - Венедиктова на встрече с ВСК Рады по нападениям на активистов

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обещает довести до конца дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора, об этом она заявила в понедельник, 30 марта, на встрече с руководством Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов.

В частности Венедиктова представила своего заместителя Алексея Симоненко, который включен в состав группы прокуроров, надзирающих за расследованием дела Гандзюк.

"Расследование дела Екатерины Гандзюк будет доведено до конца и не потеряет темп - это наша принципиальная позиция. В уголовном производстве изменился куратор - это мой заместитель Алексей Симоненко. Однако группа прокуроров и группа следователей СБУ остаются те же, которые совершили прорыв в следствии. Все настроены на реальный результат и направление обвинительных актов в суд. В то же время мы открыты и приветствуем парламентский контроль и контроль общественности, и нам будет о чем отчитываться и в дальнейшем. Наша задача действовать в рамках закона, чтобы как можно быстрее установить истину и наказать всех виновных", - заявила Венедиктова.

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В то же время заместитель генпрокурора Симоненко подчеркнул, что предпримет все меры как прокурор в уголовном производстве и как руководитель органа прокуратуры, наделенного координационными полномочиями, а также проинформировал о последних новостях в производстве.

В частности он напомнил, что сегодня следственным судьей Печерского районного суда Киева продлен срок меры пресечения Алексею Левину, которого ранее экстрадировали из Болгарии в Украину.

Также судом продлен срок предварительного расследования в уголовном производстве до 29 июля 2020 года.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

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24 января 2020 года на территории Болгарии в результате совместных действий украинских и болгарских правоохранителей задержан Алексей Левин, который разыскивался по подозрению в причастности к убийству Гандзюк. 27 января стало известно, что Украина направила в Болгарию запрос на экстрадицию Левина. Позже суд в Болгарии принял решение об экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко).

16 февраля адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера - Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин - пытались попасть в тюрьму болгарского города Бургас для встречи с подозреваемым в организации покушения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

11 марта Апелляционный суд в болгарском городе Бургас оставил в силе решение суда первой инстанции - разрешение экстрадировать Левина в Украину. Сам подозреваемый в комментарии hromadske сообщил, что будет обращаться в ЕСПЧ с иском против Болгарии.

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16 марта самолет с подозреваемым прибыл в Украину из Болгарии. На следующий день Печерский суд Киева взял под стражу до 2 апреля без внесения залога Алексея Левина (Москаленко).

Источник: https://censor.net.ua/n3185498
 
 
 Топ комментарии
 
То же самое говорили и про Гонгадзе, Шеремета...
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Докази є? А ось проти коломойського є
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та это понятно - это выпускание пара ... что по мегааферисте бЭнЕ, что по тем "бирюлтклвлму" - какие еще експертизы нужны....- чна наконец по этому "прокурору" - хОзпожа карманно-назначенная...
живые фото...

Експрокурор Сергій Нечипоренко, якого близько 4 років судять за хабар у 150 тисяч доларів, досі не отримав вирок та нині вільно подорожує світом

Дело Гандзюк будет доведено до конца - это наша принципиальная позиция, - Венедиктова на встрече с ВСК Рады по нападениям на активистов - Цензор.НЕТ 5087

не хило да - вЕнедиХтова тоже за таким пришла

Дело Гандзюк будет доведено до конца - это наша принципиальная позиция, - Венедиктова на встрече с ВСК Рады по нападениям на активистов - Цензор.НЕТ 13
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То же самое говорили и про Гонгадзе, Шеремета...
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Тут проблема із надуманою кваліфікацією. Якби вони не вигадували "умисного вбивства" для замовника, справа давно була би у суді.
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будет /Любимое слово слуг народа Коломойского.Ответом на вопрос Когда? лучше всего подходит испанское слово «маньяна» - «завтра». Произнося это слово, испанец может подразумевать вовсе не завтрашний день, а «потом», «когда-нибудь», а то и вовсе «никогда». Понять, что имел в виду собеседник в конкретный момент, практически невозможно.
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Бла бла бла. Где то я уже это слышал. Ах да, от гениального плокулола
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только -за, но извините, по сто раз на дню про ганзюк-это перебор
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Так от чому немає ніякої реакції на роботу "зомбі", що є братом такого собі мінського зрадника Єрмака! В них часу, напевно, немає аби збуджуватись на державну зраду, бо розслідують цю гучну справу! А про справу Шеремета вже всьо, сдулись? Забули? Та й справи Гонгадзе та Чорновола треба завершити... Але ж то не збуджує проКУРВОршу...
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та это понятно - это выпускание пара ... что по мегааферисте бЭнЕ, что по тем "бирюлтклвлму" - какие еще експертизы нужны....- чна наконец по этому "прокурору" - хОзпожа карманно-назначенная...
живые фото...

Експрокурор Сергій Нечипоренко, якого близько 4 років судять за хабар у 150 тисяч доларів, досі не отримав вирок та нині вільно подорожує світом

Дело Гандзюк будет доведено до конца - это наша принципиальная позиция, - Венедиктова на встрече с ВСК Рады по нападениям на активистов - Цензор.НЕТ 5087

не хило да - вЕнедиХтова тоже за таким пришла

Дело Гандзюк будет доведено до конца - это наша принципиальная позиция, - Венедиктова на встрече с ВСК Рады по нападениям на активистов - Цензор.НЕТ 13
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"Это наша принципиальная позиция!" А "Вы" это кто?
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А когда будет доведено до конца дело о нападениях на Стерненка? Известны исполнители, организаторы и заказчик. Шо мешает?
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Все преступники будут наказаны! А убийца - садовник!
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Наворовав деньги и разворовав казну она преспокойно гуляет в Англии и жрёт от пуза.
Дело Гандзюк будет доведено до конца - это наша принципиальная позиция, - Венедиктова на встрече с ВСК Рады по нападениям на активистов - Цензор.НЕТ 1869
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Ага, англійці з американціями зачекались
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Она на каждом закрытом банке (их было 140) от владельцев имела. Это был договорняк, в результате которого пострадали не владельцы банков а их вкладчики.
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Хто повинен розслідувати справу "трубу прорвало"?
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У неё язык без костей, наобещает ещё больше чем шмаркля и барыга вместе взятые, и ничего не выполнит.
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Этой власти уже не верит даже последний идиот.
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Подивився я сюжети, оприлюднені Андрієм Богданом…перепрошую,Гео Лерусом
-там, де брат Єрмака торгує посадами. Впізнаю руку-НСРД відносно Дениса Єрмака у серпні-жовтні 2019 р за вказівкою Богдана проводили ті ж самі люди,що й підсовували гроші Юрію Гримчаку
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Попытка сорвать голосование по антиколомойскому закону не удалась из-за тривиальной жадности пациента коломойского , кидок еще тот..
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"Брат Ермака о прослушке:
Думал, я не лох, а оказалось, что лох"

"САП розпочала кримінальне провадження за заявою народного депутата Гео Лероса, який оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави ОПУ Андрія Єрмака - Дениса Єрмака - домовляється про працевлаштування зацікавлених осіб на певні посади в органах влади."
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Там просто идет покупка за сколько папа продаст дочь.
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