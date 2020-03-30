 Дело Гандзюк будет доведено до конца - это наша принципиальная позиция, - Венедиктова на встрече с ВСК Рады по нападениям на активистов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора, об этом она заявила в понедельник, 30 марта, на встрече с руководством Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов.

В частности Венедиктова представила своего заместителя Алексея Симоненко, который включен в состав группы прокуроров, надзирающих за расследованием дела Гандзюк.

"Расследование дела Екатерины Гандзюк будет доведено до конца и не потеряет темп - это наша принципиальная позиция. В уголовном производстве изменился куратор - это мой заместитель Алексей Симоненко. Однако группа прокуроров и группа следователей СБУ остаются те же, которые совершили прорыв в следствии. Все настроены на реальный результат и направление обвинительных актов в суд. В то же время мы открыты и приветствуем парламентский контроль и контроль общественности, и нам будет о чем отчитываться и в дальнейшем. Наша задача действовать в рамках закона, чтобы как можно быстрее установить истину и наказать всех виновных", - заявила Венедиктова.

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В то же время заместитель генпрокурора Симоненко подчеркнул, что предпримет все меры как прокурор в уголовном производстве и как руководитель органа прокуратуры, наделенного координационными полномочиями, а также проинформировал о последних новостях в производстве.

В частности он напомнил, что сегодня следственным судьей Печерского районного суда Киева продлен срок меры пресечения Алексею Левину, которого ранее экстрадировали из Болгарии в Украину.

Также судом продлен срок предварительного расследования в уголовном производстве до 29 июля 2020 года.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

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24 января 2020 года на территории Болгарии в результате совместных действий украинских и болгарских правоохранителей задержан Алексей Левин, который разыскивался по подозрению в причастности к убийству Гандзюк. 27 января стало известно, что Украина направила в Болгарию запрос на экстрадицию Левина. Позже суд в Болгарии принял решение об экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко).

16 февраля адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера - Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин - пытались попасть в тюрьму болгарского города Бургас для встречи с подозреваемым в организации покушения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

11 марта Апелляционный суд в болгарском городе Бургас оставил в силе решение суда первой инстанции - разрешение экстрадировать Левина в Украину. Сам подозреваемый в комментарии hromadske сообщил, что будет обращаться в ЕСПЧ с иском против Болгарии.

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16 марта самолет с подозреваемым прибыл в Украину из Болгарии. На следующий день Печерский суд Киева взял под стражу до 2 апреля без внесения залога Алексея Левина (Москаленко).