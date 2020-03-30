 Дело Гандзюк будет доведено до конца - это наша принципиальная позиция, - Венедиктова на встрече с ВСК Рады по нападениям на активистов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора, об этом она заявила в понедельник, 30 марта, на встрече с руководством Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов.
В частности Венедиктова представила своего заместителя Алексея Симоненко, который включен в состав группы прокуроров, надзирающих за расследованием дела Гандзюк.
"Расследование дела Екатерины Гандзюк будет доведено до конца и не потеряет темп - это наша принципиальная позиция. В уголовном производстве изменился куратор - это мой заместитель Алексей Симоненко. Однако группа прокуроров и группа следователей СБУ остаются те же, которые совершили прорыв в следствии. Все настроены на реальный результат и направление обвинительных актов в суд. В то же время мы открыты и приветствуем парламентский контроль и контроль общественности, и нам будет о чем отчитываться и в дальнейшем. Наша задача действовать в рамках закона, чтобы как можно быстрее установить истину и наказать всех виновных", - заявила Венедиктова.
В то же время заместитель генпрокурора Симоненко подчеркнул, что предпримет все меры как прокурор в уголовном производстве и как руководитель органа прокуратуры, наделенного координационными полномочиями, а также проинформировал о последних новостях в производстве.
В частности он напомнил, что сегодня следственным судьей Печерского районного суда Киева продлен срок меры пресечения Алексею Левину, которого ранее экстрадировали из Болгарии в Украину.
Также судом продлен срок предварительного расследования в уголовном производстве до 29 июля 2020 года.
Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.
24 января 2020 года на территории Болгарии в результате совместных действий украинских и болгарских правоохранителей задержан Алексей Левин, который разыскивался по подозрению в причастности к убийству Гандзюк. 27 января стало известно, что Украина направила в Болгарию запрос на экстрадицию Левина. Позже суд в Болгарии принял решение об экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко).
16 февраля адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера - Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин - пытались попасть в тюрьму болгарского города Бургас для встречи с подозреваемым в организации покушения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.
11 марта Апелляционный суд в болгарском городе Бургас оставил в силе решение суда первой инстанции - разрешение экстрадировать Левина в Украину. Сам подозреваемый в комментарии hromadske сообщил, что будет обращаться в ЕСПЧ с иском против Болгарии.
16 марта самолет с подозреваемым прибыл в Украину из Болгарии. На следующий день Печерский суд Киева взял под стражу до 2 апреля без внесения залога Алексея Левина (Москаленко).
живые фото...
Експрокурор Сергій Нечипоренко, якого близько 4 років судять за хабар у 150 тисяч доларів, досі не отримав вирок та нині вільно подорожує світом
не хило да - вЕнедиХтова тоже за таким пришла
-там, де брат Єрмака торгує посадами. Впізнаю руку-НСРД відносно Дениса Єрмака у серпні-жовтні 2019 р за вказівкою Богдана проводили ті ж самі люди,що й підсовували гроші Юрію Гримчаку
Думал, я не лох, а оказалось, что лох"
"САП розпочала кримінальне провадження за заявою народного депутата Гео Лероса, який оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави ОПУ Андрія Єрмака - Дениса Єрмака - домовляється про працевлаштування зацікавлених осіб на певні посади в органах влади."