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Все про:Грузия (3679) комендантский час (30)

 Грузия ввела всеобщий карантин и комендантский час

Из-за распространения коронавируса в Грузии вводится всеобщий карантин и комендантский час.

Об этом объявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, передает Цензор.НЕТ со ссылкой "Грузия Online".

По его словам, с 21:00 и до 6:00 запрещается передвижение пешком и на транспорте в городе и по всей стране в целом.

"Мы приняли решение значительно ужесточить меры в условиях чрезвычайного положения. Мы объявляем о фактическом всеобщем карантине, который начнется завтра в 8:00 утра", - заявил Гахария.

Отмечается, в рамках карантинного режима также запрещается гражданам в возрасте 70 и выше лет выходить из дома кроме случаев, если они направляются в ближайший продуктовый магазин, аптеку или медицинское учреждение.

"В случае, если наши граждане 70 и больше лет являются одинокими, Минэкономики, Минздрав и местные муниципалитеты обязаны помочь им", - заявил Гахария.

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По данным американского университета Джонса Хопкинса, количество инфицированных в Грузии по состоянию на 30 марта составляет 97 человек, среди которых 18 выздоровевших.

Источник: https://censor.net.ua/n3185495
 
   
 Топ комментарии
 
Кто-то объяснит мне, в чем запрет на ночные вылазки поможет в борьбе с эпидемией?
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Ночью менты спят и им лень отслеживать страшных преступников, которые пробираются на спортплощадки... Грузия ввела всеобщий карантин и комендантский час - Цензор.НЕТ 1573
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Цей вірус, назавжди.
Треба шукати щось інше. Якісь засоби захисту.
Аппарати ШВЛ, запустити їх виробництво на 3D принтерах.
Протоколи лікування.
Поки, 100% знищує вірус МИЛО.
Не спирт.
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Для чого апарати ШВЛ? Вони не потрібні для лікування пневмонії.
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скорее наоборот. Дженнер был смелым человеком.
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Тебе ночью прививки делают? Как Штирлицу? Грузія запровадила загальний карантин і комендантську годину - Цензор.НЕТ 7555
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Не знаю, это у тебя такие ассоциации с ночью и комендантский часом ))) Шиза наверное ))
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Ну так это ты их связал - Штирлица, ночь и прививки. Так что шиза у тебя. Смирись.
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Нет, на ночь ты про свои прививки начал. Склероз? Насчет Штирлица, я погорячился, ты максимум Х...ло времен ГДР ))
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короче верь в свою плоскую землю дальше и иди в трещину
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Глава Закарпаття про "реальні цифри": в області до п'яти тисяч заражених

У Закарпатській області коронавірусів можуть бути заражені "близько п'яти тисяч чоловік, які продовжують розносити інфекцію". Таку думку висловив голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс в коментарі в Facebook.
"Потрібно розуміти, що реально в області зараз близько 5000 інфікованих, які щомиті сіють вірус", - написав він.
Також Рівіс додав, що "районні лікарні не готові до масового надходження хворих і сподіваються обійтися зусиллями однієї інфекційної лікарні, в якій всього 70 ліжок".
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Кто-то объяснит мне, в чем запрет на ночные вылазки поможет в борьбе с эпидемией?
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Ночью менты спят и им лень отслеживать страшных преступников, которые пробираются на спортплощадки... Грузия ввела всеобщий карантин и комендантский час - Цензор.НЕТ 1573
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Коронавірус вночі виходить на полювання. А вдень сидить тихо під каналізаційними люками.
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комендантська година-вона проти мародерів
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нам би теж комендантський час не завадив.
бо ж зелена пліснява впустила вірус в країну в безлічі невідомих носіях.
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з китайцями піяр влаштували, карантин з міністром, а потім стали пускати всіх поспіль
от якого Х ????
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А нічого що зараз посівна?
Їсти потім що будемо?
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у человека в панике логика отключается. не совсем, но сильно. ему ни одна мера не кажется достаточной.
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Да? Чтобы каламойши распродали Украину за это время?
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От суки... И там не дают помайданить порохобітам. Мож им резервацию какую запилить - пусть там сутками тусят...
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колония госдепа, сидите тихо
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все серйозно
в американського госпітального судна ескорт, як в авіаносця

https://mobile.twitter.com/sranysovok/status/1244637893538328580
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Именно - война. Но пока что крошечные ублюдки наступают, а человечество сдаёт позиции.
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Ага придуманная федеральным резервом...))) при этом весь земной шарик превратили клоунаду...
В то же время на расее у которой китайцы проходили границу только после жесткого карантина не менее 2 недель (еще до начала инфекции)... и в москве коронавируса нет..ибо как только он пересек границы расеюшки под влиянием господней молитвы тут же мутировал в ОРВИ
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