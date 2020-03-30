 Грузия ввела всеобщий карантин и комендантский час

Об этом объявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, передает Цензор.НЕТ со ссылкой "Грузия Online".
По его словам, с 21:00 и до 6:00 запрещается передвижение пешком и на транспорте в городе и по всей стране в целом.
"Мы приняли решение значительно ужесточить меры в условиях чрезвычайного положения. Мы объявляем о фактическом всеобщем карантине, который начнется завтра в 8:00 утра", - заявил Гахария.
Отмечается, в рамках карантинного режима также запрещается гражданам в возрасте 70 и выше лет выходить из дома кроме случаев, если они направляются в ближайший продуктовый магазин, аптеку или медицинское учреждение.
"В случае, если наши граждане 70 и больше лет являются одинокими, Минэкономики, Минздрав и местные муниципалитеты обязаны помочь им", - заявил Гахария.
По данным американского университета Джонса Хопкинса, количество инфицированных в Грузии по состоянию на 30 марта составляет 97 человек, среди которых 18 выздоровевших.
Треба шукати щось інше. Якісь засоби захисту.
Аппарати ШВЛ, запустити їх виробництво на 3D принтерах.
Протоколи лікування.
Поки, 100% знищує вірус МИЛО.
Не спирт.
У Закарпатській області коронавірусів можуть бути заражені "близько п'яти тисяч чоловік, які продовжують розносити інфекцію". Таку думку висловив голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс в коментарі в Facebook.
"Потрібно розуміти, що реально в області зараз близько 5000 інфікованих, які щомиті сіють вірус", - написав він.
Також Рівіс додав, що "районні лікарні не готові до масового надходження хворих і сподіваються обійтися зусиллями однієї інфекційної лікарні, в якій всього 70 ліжок".
бо ж зелена пліснява впустила вірус в країну в безлічі невідомих носіях.
от якого Х ????
Їсти потім що будемо?
в американського госпітального судна ескорт, як в авіаносця
https://mobile.twitter.com/sranysovok/status/1244637893538328580
В то же время на расее у которой китайцы проходили границу только после жесткого карантина не менее 2 недель (еще до начала инфекции)... и в москве коронавируса нет..ибо как только он пересек границы расеюшки под влиянием господней молитвы тут же мутировал в ОРВИ