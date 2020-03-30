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 Открыто 33 уголовных производства за нарушения санитарных правил и карантинных мер, - МВД

За время карантина полицейские составили 2967 административных протоколов за нарушение правил карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на данные МВД.

"На территории Украины действует режим чрезвычайной ситуации. Для обеспечения карантинного режима ежедневно на службе находится 18 тыс. правоохранителей - 14,6 тыс. полицейских и почти 3,3 тыс. военнослужащих Национальной гвардии", - говорится в сообщении.

За время карантина полицейские составили 2967 административных протоколов за нарушение правил карантина людей (статья 44 Административного кодекса Украины).

Открыто 33 уголовных производства - 19 за нарушение санитарных правил (по статье 325 Уголовного кодекса Украины) и 14 за нарушение карантинных мероприятий.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185494
 
 
 Топ комментарии
 
Я знаю одного поца, который завёз в Украину толи 150 толи 170 тысяч людей в нарушение карантина. Уголовку возбуждать будут?
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Странно, что мама не следила за здоровьем своего чада и ему вовремя не удалили полипы. Удивительно, в еврейской семье и мама не мама и сын полудурок. Редчайший случай, должен вам сказать.
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Я знаю одного поца, который завёз в Украину толи 150 толи 170 тысяч людей в нарушение карантина. Уголовку возбуждать будут?
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у него еще голос такой хриплый, как будто болеет гайморитом? Ну точно он Открыто 33 уголовных производства за нарушения санитарных правил и карантинных мер, - МВД - Цензор.НЕТ 2172
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Странно, что мама не следила за здоровьем своего чада и ему вовремя не удалили полипы. Удивительно, в еврейской семье и мама не мама и сын полудурок. Редчайший случай, должен вам сказать.
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спасиба жителям крывбаса за президента ********
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Не согласен с вами. Впрочем если вы имеете за место рождения то таки да. За остальное СПАСИБО ДЯТЛЫМ ВСЕЙ СТРАНЫ......
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а збитків для бюджету чез цей самий карантин -сотні міліонів щодня!
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А по Борисполю, по "вьетнамским фашистам", открыли?
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