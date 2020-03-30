 Glovo может прекратить доставку из-за коронавируса

Об этом генеральный менеджер компании в Украине Дмитрий Расновский заявил в интервью ThePage, информирует Цензор.НЕТ.

"Чем хуже будет развиваться эпидемия, тем больше будут падать все сферы. Потому что покупательская способность будет снижаться, а возить товар будет небезопасно. Для нас же безопасность прежде всего. Если в какой-то момент мы поймем, что с таким уровнем эпидемии возить товар будет небезопасно, мы прекратим все операции", — сказал он.

Расновский отмечает, что пока спрос на их услуги растет, особенно это касается доставки продуктов и медикаментов.

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"Отчасти это связано с паникой, отчасти с тем, что люди просто пытаются снизить количество социальных контактов (а это общая рекомендация по снижению риска заболеваемости). То же самое с супермаркетами. Есть очереди, некоторых продуктов нет. И здесь либо паника, либо желание сократить те самые контакты", — пояснил он.

При этом менеджер считает, что если эпидемия затянется, спрос на доставку будет падать.

"Проблема в том, что сокращается покупательная способность: денег у людей больше не становится. И чем дольше будет карантин, тем больше это будет сказываться на всем рынке, в том числе на доставке", — добавил Расновский.

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