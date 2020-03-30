EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Киевские новости, Здоровье
  2122  16
Все про:грипп (489) Киев (18832) ОРВИ (173) Поворозник (51)

 Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве на 54% ниже базового уровня, - КГГА

В столице за 13 недель 2020 года зарегистрировано 10 374 больных гриппом и ОРВИ.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом заявил заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.

В целом интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 54,2%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 351,6.

В столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 30,3% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет взрослого и детского населения. Так, детей заболело - 4310 (снижение на 43,3%), взрослых - 6064 (снижение на 16,9%).

"В структуре заболеваемости дети составляют 41,5%, а на предыдущей неделе - 51%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 46,3% - зарегистрировано 1906 случаев", - рассказал Поворозник.

Он отметил, что в медицинские учреждения за 13-ю неделю госпитализированы 96 человек, из них 61 - дети.

"С начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 51 580 человек", - добавил Поворозник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житель Днепропетровщины с подозрением на коронавирус умер от гриппа

Источник: https://censor.net.ua/n3185487
 
 
 Топ комментарии
 
ГРВІ зараз не всі реєструють, бо все рівно вдома сидять.
 показать весь комментарий
 
грипп+"коронагрипп"=сезонная простуда
как болели каждый год, так и болеют
 показать весь комментарий
 
Ага! Обратись к врачу, дак всю семью вместе с соседями и друзьями на самоизоляцию посадят.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нынешняя власть во время войны с коронавирусом, предложила олигархам взять по области и на время эпидемии быть на правах губернатора.и не жалеть своих денег для подавления кризиса. Коломойский согласился как и раньше. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве на 54% ниже базового уровня, - КГГА - Цензор.НЕТ 6853
 показать весь комментарий
 
грипп+"коронагрипп"=сезонная простуда
как болели каждый год, так и болеют
 показать весь комментарий
 
 
так потому и уменьшилось,что на короновирус проверять стали.
 показать весь комментарий
 
мабуть орви,но выделенный в отдельную строку.пока.до выяснения обстоятельств.
бо никто толком о нем ничего не знает,а он сам не говорит
 показать весь комментарий
 
ГРВІ зараз не всі реєструють, бо все рівно вдома сидять.
 показать весь комментарий
 
 
Я далекий від медицини, але хіба цей коронаВІРУС не є гострою расператорною ВІРУСНОЮ інфекцією? А якщо так, то про яку епідемію і пандемію ви кажете, якщо
"В столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 30,3%" Источник: https://censor.net.ua/n3185487

Поясніть, хто в темі, як це так?
 показать весь комментарий
 
 
Ага! Обратись к врачу, дак всю семью вместе с соседями и друзьями на самоизоляцию посадят.
 показать весь комментарий
 
 
Мальіе тащить заразу со школьі перестали.
У меня вечно как не один, так другой притащит.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх