 Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве на 54% ниже базового уровня, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ об этом заявил заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.

В целом интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 54,2%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 351,6.

В столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 30,3% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет взрослого и детского населения. Так, детей заболело - 4310 (снижение на 43,3%), взрослых - 6064 (снижение на 16,9%).

"В структуре заболеваемости дети составляют 41,5%, а на предыдущей неделе - 51%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 46,3% - зарегистрировано 1906 случаев", - рассказал Поворозник.

Он отметил, что в медицинские учреждения за 13-ю неделю госпитализированы 96 человек, из них 61 - дети.

"С начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 51 580 человек", - добавил Поворозник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житель Днепропетровщины с подозрением на коронавирус умер от гриппа