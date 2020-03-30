 Украинский воин погиб от пули снайпера наемников РФ на Донбассе, еще один - получил ранение, - штаб ОС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб Операции Объединенных сил.

"К сожалению, сегодня, 30 марта Украина потеряла еще одного мужественного защитника. На одной из позиций в Донецкой области от враждебного снайперского огня погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Также на Луганщине в результате вражеского обстрела из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия осколочное ранение получил один украинский защитник.

Эвакуационной техникой он доставлен в военно-медицинское учреждение и ему оперативно оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

Для подавления огня противника подразделения операции Объединенных сил применили имеющееся вооружение. Потери противника уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток враг четыре раза обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, ранены двое украинских воинов, - Минобороны