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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 100 тысяч ПЦР-тестов прибыло в Украину из Южной Кореи, - ОП

Из корейского Сеула в Украину прибыл самолет со 100 тыс. ПЦР-тестов для выявления COVID-19.

После прохождения таможенных процедур по оформлению тест-системы доставят в инфекционные лаборатории всех областей страны, в которых есть надлежащие условия для хранения, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечается, что груз доставлен в Украину по инициативе Офиса Президента, координацию осуществляло Посольство Украины в Республике Корея.

"Поставку осуществила компания Caremille для нужд системы здравоохранения Украины. Набор тест-системы компании SolGent содержит все необходимые компоненты для полимеразной цепной реакции. Поэтому при его использовании нет необходимости в дополнительных реагентах. Тестирование длится от 105 до 120 минут", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тестировать на коронавирус нужно 240 тысяч человек в неделю, мы тестируем 1 тысячу, - и.о. директора ЦОЗ Кузин

Напомним, в Министерстве здравоохранения призвали врачей действовать соответственно алгоритмам, прописанным в стандарте предоставления медицинской помощи по четким критериям, по которым люди попадают под подозрение на наличие коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, людям с признаками острого вирусного заболевания должны проводить тест на COVID-19. Об отказе просят сообщать на горячую линию.

Источник: https://censor.net.ua/n3185479
 
 
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Кличко выделил 100 000 000 грн на борьбу с эпидемией в Киеве
Шмыгаль выделил 100 000 000 грн на борьбу с эпидемией в Украине
Вопрос: кто из них идиот?
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https://interfax.com.ua/news/pharmacy/645934.html
13000 смертей в Украине от острых респираторных заболеваний в 2018 году.
А вы слышали что-либо о карантине, масках, дистанцировании тогда, два года назад?
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Если бы не ввели карантин, то от это вируса погибло бы 130000. Он передается на много большему количеству людей от одного человека, то есть он более заразен
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скинуть фото места, где я вчера с семьей отдыхал? и сколько там людей не в карантине?)
то, что ты пишешь, в одинаковой мере касается любого респираторного заболевания
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Нет не любого, у этого заразность намного выше, а то что люди отдыхают, ну вот и псмотрим сколько у нас умрет от этого вируса......
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главное верить, что власть имущим совсем не пофиг на умирающих от сезонной простуды хроников =)
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"Отмечается, что груз доставлен в Украину по инициативе Офиса Президента..." ...а этим не Минздрав должен заниматься?....
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и лично дорогому товарищу Леониду Ильичу Брежневу......
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В Украине президенты танки и автобусы передают, остановки и пару километром дороги открывают, могут все что угодно, патамуша рейтинг надо прокачивать
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