Редактор Цензор.НЕТ 30.03.20 17:0930.03.20 17:26 Рада продолжила рассмотрение законопроекта о рынке земли Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта продолжила рассмотрение законопроекта №2178-10 о рынке земли.Об этом сообщает Цензор.НЕТ. Рада начала рассмотрение с 3299 поправки ко второму чтению законопроекта из 4018 внесенных. Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский - депутатам: нам очень важен меморандум с МВФ, два главных условия - закон о земле и о банкахИсточник: https://censor.net.ua/n3185473 x Мне нравится
Ради спасения экономики нужно было прибрать к ногтю олигархов, с выводом денег в оффшоры
Китайские крупные компании сбросились по 100 млн баксов, Ахметов только виллу из выведены не понятно как денег за 200 млн купил
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Вместо того, чтобы прижать ахметовых, продаёт страну в эпидемию, это гос измена.
...ЗАХИСТИМО Україну...
..ГОТУЙТЕСЯ Українці до ЖОРСТОКОЇ війни з цими сіоністами-УБЛЮДКАМИ... озброюватися ВСІМА легальними можливостями ..знають ГНИДИ що кінець цього ШАБАШУ олігархів і їх посіпак підлабузників ТАКИ мусить ЗАВЕРШИТИСЬ ...
......ГЕТЬ з влади ЗЛОДІЇВ Світової мафії що захопила БІЛЬШІСТЬ ВР і Уряду....поки пропонуємо МИРНО ..не вступляться .. тоді це ЇХ ВИБІР...
оттак х**ня малята...