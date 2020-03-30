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Все про:ВР (24690) рынок земли (139)

 Рада продолжила рассмотрение законопроекта о рынке земли

Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта продолжила рассмотрение законопроекта №2178-10 о рынке земли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Рада начала рассмотрение с 3299 поправки ко второму чтению законопроекта из 4018 внесенных.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185473
 
 
 Топ комментарии
 
Продавать ЗЕМЛЮ есть ЗЛО АБСОЛЮТНОЕ ...наши ДЕТИ, ВНУКИ и ПРАВНУКИ на это своего разрешения не давали ...это ошибка которая может оказаться ФАТАЛЬНОЙ !!!
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8 млрд не спасут экономику Украины, деньги вывозятся в оффшоры, мутки с курсом и овгз.

Ради спасения экономики нужно было прибрать к ногтю олигархов, с выводом денег в оффшоры

Китайские крупные компании сбросились по 100 млн баксов, Ахметов только виллу из выведены не понятно как денег за 200 млн купил
.

Вместо того, чтобы прижать ахметовых, продаёт страну в эпидемию, это гос измена.
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Вот прикол будет , если примут и то другое, а МВФ прокатит.
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Ну это еще 700 правок, сегодня не успеют уже.
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Продавать ЗЕМЛЮ есть ЗЛО АБСОЛЮТНОЕ ...наши ДЕТИ, ВНУКИ и ПРАВНУКИ на это своего разрешения не давали ...это ошибка которая может оказаться ФАТАЛЬНОЙ !!!
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Да разгоним эту быдлоту еврейскую и отменим этот закон через суды. А всех, кто голосовал за этот закон придётся под суд отдать. НЕ ИМЕЕТ ПРАВО БЕЗ РЕФЕРЕНДУМА РАДА ПРИНИМАТЬ ТАКОЙ ЗАКОН ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ.
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8 млрд не спасут экономику Украины, деньги вывозятся в оффшоры, мутки с курсом и овгз.

Ради спасения экономики нужно было прибрать к ногтю олигархов, с выводом денег в оффшоры

Китайские крупные компании сбросились по 100 млн баксов, Ахметов только виллу из выведены не понятно как денег за 200 млн купил
.

Вместо того, чтобы прижать ахметовых, продаёт страну в эпидемию, это гос измена.
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А если у них нет задачи спасти эконмику Украины??? Да и что может спасти?? Только инвестиции западных стран. А в таких условиях как сейчас никто не будет рисковать своими деньгами
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Пока куйней занимаются, киевская канализация по дну Днепра прорвалась. Всё говно выливается в Днепр.
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..ВВАЖАЮ на підставі АНАЛІЗУ діяльності Зе- банди ( фіктивна-віруальна "партія БЕЗ орг-штат---структури .. фінансування...)..... ОСОБОЮ - ДІЯЛЬНІСТЬ котрої має ознаки ЗЛОЧИНЦЯ що підлягає Суду Військового трибуналу - іде ВІЙНА ...афериста і зрадника ...котрий СВІДОМО обзивав Нашу Батьківщину - УКРАЇНУ з майданчиків 95 кварталу ...
...ЗАХИСТИМО Україну...
..ГОТУЙТЕСЯ Українці до ЖОРСТОКОЇ війни з цими сіоністами-УБЛЮДКАМИ... озброюватися ВСІМА легальними можливостями ..знають ГНИДИ що кінець цього ШАБАШУ олігархів і їх посіпак підлабузників ТАКИ мусить ЗАВЕРШИТИСЬ ...
......ГЕТЬ з влади ЗЛОДІЇВ Світової мафії що захопила БІЛЬШІСТЬ ВР і Уряду....поки пропонуємо МИРНО ..не вступляться .. тоді це ЇХ ВИБІР...
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а на фронте - один погибший (новости на 17.00)
оттак х**ня малята...
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Рада продовжила розгляд законопроєкту про ринок землі - Цензор.НЕТ 8676судя потому как блок шуфрича рабиновича медведчука против закона. я даже незнаю что и думать.. Рада продовжила розгляд законопроєкту про ринок землі - Цензор.НЕТ 9092
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