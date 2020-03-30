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Все про:банки (1688) ВР (24690) МВФ (2851)

 Рада проголосовала в первом чтении "антиКоломойский" закон о банках, необходимый для сотрудничества с МВФ

Верховная рада Украины приняла законопроект №2571-д "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" в первом чтении

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За соответствующее решение проголосовали 267 нардепов

Законопроектом предлагается урегулировать вопрос в сфере банковской деятельности и осуществить:

1) совершенствование регулирования деятельности банков, в частности путем предоставления Национальному банку необходимых инструментов влияния в этой сфере;

2) установление особенностей судебного производства по делам об обжаловании решений Национального банка об отнесении банка к категории неплатежеспособных, об отзыве у банка банковской лицензии и ликвидации банка, решений Фонда о введении временной администрации в банке, о начале процедуры ликвидации банка, об утверждении плана урегулирования и любых других решений, принятых в его исполнение, а также решений о назначении уполномоченных лиц Фонда, делегирование им полномочий, решений Кабинета Министров Украины об участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка, решений Министерства финансов Украины, принятых во исполнение таких решений Кабинета Министров Украины, а также установление четких законодательных предписаний о невозможности приостановлении или прекращении начатых на основании таких решений процедур;

3) совершенствование регулирования ликвидационной процедуры банков, механизма возмещения убытков (взыскание ущерба) из связанных с банком лиц и других лиц, которыми банку и кредиторам банка был нанесен ущерб, расширение и совершенствование механизмов участия государства в вывода банка с рынка.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал нардепов принять необходимые для помощи МВФ законопроекты.

Читайте также: Зеленский - депутатам: нам очень важен меморандум с МВФ, два главных условия - закон о земле и о банках

Источник: https://censor.net.ua/n3185471
 
   
 Топ комментарии
 
Юлька абсолютно карманная шавка коломойки
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Отличная новость, против была только Юлька из фракций, все с этой кошелкой понятно.
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Вау, цэ пэрэмоха... Ну и что? Опять подачку дадут. И так до следующей подачки. А в стране все хуже и хуже становится с каждым днем. Но всем же пофиг...
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Тимошенко лярва!! Нуль голосів від партії Батьківщина!! 24 депутата і всі запхнули язики в сраку. Зрадники! Для них інтереси Коломойського важливіши за долю України.
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Це тільки перше читання.
В другому читанні вони таки якісь ніши для себе залишать.
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Компенсацію через суд,Валерійович зможе отримати.
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Вопрос - чтобы Закон работал так как хочет МВ, в него ЕС предлагали внести норму о том что владельцам нельзя выплачивать компенсации. Оно внесено, кто знает?
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"В первом чтении " - это еще очень далеко до принятия. Беня устало выдохнул.
Вот мне интересно, могла Рада прямо сегодня принять "в целом"? Регламент позволяет?
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