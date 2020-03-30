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Все про:банки (1688) ВР (24690) Зеленский (5042) МВФ (2851) внеочередное заседание (100) рынок земли (139)

 Зеленский - депутатам: нам очень важен меморандум с МВФ, два главных условия - закон о земле и о банках

Президент Владимир Зеленский вновь призвал депутатов поддержать законопроекты, необходимые для подписания меморандума с Международным валютным Фондом.

Об этом глава государства заявил, обращаясь к депутатам с трибуны Верховной Рады во время внеочередного заседания в понедельник, 30 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Для нас очень важна сегодня поддержка именно экономики Украины, людей, которые работают на предприятиях. Для нас очень важно, чтобы действительно состоялась подписание меморандума с Международным валютным фондом, и вы прекрасно знаете, что два главных условия – это закон о земле и банковский закон", — сказал Зеленский.

Президент попросил депутатов поддержать эти законопроекты. "От вас сейчас зависит, будет ли поддержка нашей экономики или этого не произойдет. От каждого из вас это действительно зависит. У меня тоже много вопросов к этой ситуации. Но я вас очень прошу поддержать эти законопроекты. Они важны для украинского народа", - заявил Зеленский.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Внеочередное заседание Рады с участием Зеленского: в повестке дня банковский законопроект и рынок земли. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Источник: https://censor.net.ua/n3185469
 
 
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Спасибо Зеленскому и партии СЛуга Народа. Никогда не думал, что скажу это.
Опозорилась Тимошонка-высказалась за "независимость" нашего суда и в поддержку коломойского. Батькивщина-еще более слуга коломойского, чем собственно слуга народа. Не ожидал.
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Абаждите, а нафига нам МВФ? В кине было совсем не так.

Опять обманули! Зеленский - депутатам: нам очень важен меморандум с МВФ, два главных условия - закон о земле и о банках - Цензор.НЕТ 9061
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Кароче звздц нам и без коронавируса земля уйдет жидым и ко
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Ми жы щасливые зебилы за тебя галасавали как ты сказал МВФ на фуй и сказал алегархав на фуй и сказал вайна ни будим стрилять и сказал я простой парень и сказал парашенко Шота украл и сказал всем дадим деньги....
А сам просил у буржуев доллары..
Проатвечался ты вовик...
Дырочку тебе...
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Зєля! А як же Бєня? Якщо він виме свою руку з твоєї дупи, то ти ж ніколи більше не зможеш спілкуватись вживу, а не через "відосики", бо підгузки не встигатимеш міняти! Зеленский - депутатам: нам очень важен меморандум с МВФ, два главных условия - закон о земле и о банках - Цензор.НЕТ 2947
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Как только рот открывает, так и брешет. МВФ в последнее время не настаивал на рынке земли, оставил только безусловное требование о банках. Но зеленому нужно распродать землю поскорее, время не ждет, наступают нелегкие времена.
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