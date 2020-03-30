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 Политика Украины
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 Секвестр бюджета, предложенный правительством, уничтожает местное самоуправление, которое находится в эпицентре борьбы с коронавирусом, - Порошенко

Фракция "Европейская Солидарность" не поддержала правительственный законопроект об изменениях в бюджет, поскольку в нем урезаны расходы на местное самоуправление. При этом именно органы местной власти, громады сегодня находятся в эпицентре борьбы с коронавирусом.

 Об этом после внеочередного заседания заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Петр Порошенко. Он также назвал неприемлемым предложенео сокращение расходов на образование и культуру, передает Цензор.НЕТ.

"Мы категорически были против предложенного варианта секвестра бюджета. Когда они говорят о том, чтобы поддерживать экономику государственными инвестициями - и при этом 7,5 млрд забирают из Фонда регионального развития, 2 млрд забирают с поддержки объединенных территориальных громад. Это разрушение реформы децентрализации, которую я инициировал в 2014 году. И, конечно, это вместе с другими законопроектами не дало нам возможности голосовать за бюджет, он не прошел и направлен на доработку", - отметил Порошенко.

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Он напомнил, что одним из условий было также сокращение заработных плат из бюджета всем, кроме медиков и военных. "Я подчеркиваю, чтобы было принято решение, чтобы в условиях пандемии коронавируса мы ограничили заработную плату государственных служащих, всех, кто получает заработную плату за счет средств государственного бюджета - максимум 10 минимальных заработных плат. На сегодняшний день это 47 000. По нашему мнению, это более чем достаточно для того, чтобы перераспределить сэкономленные средства и направить их на борьбу с коронавирусом", - отметил Порошенко.

"К сожалению, эти требования не вошли в государственный бюджет. Определенным образом ограничили зарплаты, например, народным депутатам, министрам, государственным служащим. А таким, как прокуроры, следователи ГБР, другие позиции, которые не связаны с защитой людей, оставили старые зарплаты. Единственные, кому нельзя ограничивать заработную плату - это врачи, которые стоят на фронте защиты украинцев от пандемии коронавируса и наши солдаты, наши воины, которые защищают страну против российской агрессии", - в который раз отметил Петр Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3185467
 
 
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Секвестр бюджета, Алексеевич зачем такие обидные слова говоришь они теперь совсем в зашквар уйдут.
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Владимир Зеленских обосрался и должен покинуть пост президента. Порошенко возьмет руль и спасет Украину. Пока не совсем позно!!!
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Вот это самое забавное.Вся эта старая замусоленная хрень (пети,юли,вити,сени и т.д.)реально думают,что это игра с нулевой суммой.Проигрывает Зеленский-выигрывают они.Но нет.Уже нет
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на дороботку так на дороботку, но что прочёл - вот подсматривая за ОМ ТВ и читаю, сруские ищет какого то пилота какой то рухневшой сушки, это что, пилот выпал из летака, он что, не пристёгивалься - 9:25 titri.

https://youtu.be/nfgk3l64K3I?t=565
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Нет там про самолёт, только ботоксная плешивая рожа, а пилот был легче самолёта и упал на небо, там его и искать надо...
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под видео в титрах есть инфо, а так что получаеться, они ищет в воде а он испарилься, ну нифига себе , летучии однако
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О Свыня вылезла, что бы всем своим свынячим кодлом проголосовать за воровство нашей украинской земли. ВОРЮГА!!!!!
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Дуже добре, що ви визнаєте власні помилки.
Але досить лаятися на дзеркало!
Краще подумайте, що тепер робити з тим, за що ви з 73% кодлом разом наголосували...
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