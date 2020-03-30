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Все про:ГБР (1056) Лерос Гео (37) Бабиков (27) Ермак Денис (8)

 Отрабатывается несколько версий того, при каких обстоятельствах были сделаны записи, - первый замдиректора ГБР Бабиков о "записях Лероса"

Уголовное производство по факту видеозаписей, на которых якобы фигурирует брат главы ОП Андрея Ермака Денис Ермак, зарегистрировано Офисом генпрокурора. Вести расследование поручено ГБР.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков.

"Мы понимаем, что видео не могло появится из ниоткуда. Отрабатывается несколько версий относительно того, при каких обстоятельствах были сделаны эти записи, сейчас проверяем их", — сказал Бабиков.

"Назначена экспертиза, которая должна определить, содержат ли опубликованные записи признаки монтажа, обработки или другие признаки подделки, а также установить технические средства и условия осуществления записей", — добавил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Жулики, нарезка... Меня и брата облили грязью", - Денис Ермак

Отвечая на вопрос о том, могли ли эти записи быть сделаны в рамках оперативно-розыскного дела либо дела контрразведывательного поиска, Бабиков сказал, что такая информация проверяется. "Мы не исключаем, что их могли вести какие-то оперативные подразделения", — отметил он, подчеркнув, что в рамках какого дела могли вести записи, ему неизвестно.

Напомним, в воскресенье, 29 марта Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

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Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос направил копии опубликованных им видеозаписей в НАБУ.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Источник: https://censor.net.ua/n3185464
 
   
 Топ комментарии
 
Не то ,что в записях, а кто сделал. Красавцы.
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а вот и прокладка-адвокатик януковоща всплыло..
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Можете проконсультироваться у майора Мельниченко. Тот вам раскажет что, где и когда Отрабатывается несколько версий того, при каких обстоятельствах были сделаны записи, - первый замдиректора ГБР Бабиков о "записях Лероса" - Цензор.НЕТ 469
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в Раде хоронят Беню.
черная вдова жЮлька вся в черном рыдает Отрабатывается несколько версий того, при каких обстоятельствах были сделаны записи, - первый замдиректора ГБР Бабиков о "записях Лероса" - Цензор.НЕТ 2550
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вы реально верите, что владимир зеленских, кукла у которой в жопе рука коломойского пойдет против своего хазяина?
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Уже нет, поздно. Он еще имел вариант спрыгнуть сразу после парламентских выборов, но не захотел. Сейчас уже поздно. Беня держит его в узде делами в канцлерском суде штата Делавэр США. Держит за жабры и крепко.
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т.е. ГБР не волнуют факты на записях, их волнует только - КАК это записали и опубликовали..
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Идет полный полураспад Зеленой власти.
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Не то ,что в записях, а кто сделал. Красавцы.
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Ну и зебанат этот Скоробогатый - мало того, что проголосовал за писькограя, так еще до сих пор верит ему!! Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса" - Цензор.НЕТ 2519
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а вот и прокладка-адвокатик януковоща всплыло..
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Спасти рядового Райана» (англ. «Saving Private Ryan») - американская эпическая военная драма 1998 года режиссёра Стивена Спилберга
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Так, что Мудака, пардон, Ермака посадят? Я имею в виду воскресшего от ЗЕленёх мощей брата завхоза Офиса Президента?
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"Мы понимаем, что видео не могло появится из ниоткуда, вот это подход к делу, раскроют за день максимум два.
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вот смотрю на это упитанное вылизаное **...лицо ..и хочется сказать -"верю" ..но не можется.
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Т.е. следствие интересует происхождение записей, а не те факты которые на них, связанные с коррупцией в высших эшелонах власти! Это все, что нам нужно знать о "непредвзятости" следствия...
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То есть, не Ермака отстранить на время разбирательства и не импичмент Потерпевшему Нелошарику за коррупцию на высшем уровне, а - срочно найти и покарать "негодяя", который помог обнародовать преступление.
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А , что на записях и не Интересно ,- А вот кто Это Сделал их кожи вон Лезуть Узнать и наказать , что бы другим не повадно Было Блин.
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Ще один РИГ голос подав - що ***** премію видав???
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теперь булет пять лет экспертиза длиться(((
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тобто, зміст записів - пофігу. головне встановити, яка ж сволота це знімала...
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ДБР до цих записів ніяким боком, прийняли до розгляду - порушили Закон. Це справа виключно НАБУ.
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Отрабатывается несколько версий того, при каких обстоятельствах были сделаны записи, - первый замдиректора ГБР Бабиков о "записях Лероса"



а услышанный текст от ентага ермака не отрабатывается ГБР??

продолжайте ермаки в том же духе деребанить,

только без прослушки

ахахаха



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не туда смотрят и видно сознательно.
тк нужно отрабатывать версии как и кто страну продаёт,
а они как были сделаны записи. да не пох как?
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всех кто на записях ,уволить с госслужбы ,без права быть на госслужбе пожизненно...вот и весь хрен
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У зеленої влади "дивний" підхід до правосуддя. Вони не звертають увагу на злочини можновладців, а шукають тих, хто викрив корупціонерів. Як там з "трубу прорвало"? Всіх покарали?
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шкуры, давайте не скавчите, а пакуйте чемоданы, люди хотят судить вас по законам военного времени! Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса" - Цензор.НЕТ 7775
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Головним в ДБР став Бобіков, а казали, що Шаріков ніби був проти?
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статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий)Источник: https://censor.net.ua/n3185464
ГБР можна утилізувати.

Бажано зробити як робили це в ссср...
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