 Отрабатывается несколько версий того, при каких обстоятельствах были сделаны записи, - первый замдиректора ГБР Бабиков о "записях Лероса"

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков.

"Мы понимаем, что видео не могло появится из ниоткуда. Отрабатывается несколько версий относительно того, при каких обстоятельствах были сделаны эти записи, сейчас проверяем их", — сказал Бабиков.

"Назначена экспертиза, которая должна определить, содержат ли опубликованные записи признаки монтажа, обработки или другие признаки подделки, а также установить технические средства и условия осуществления записей", — добавил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Жулики, нарезка... Меня и брата облили грязью", - Денис Ермак

Отвечая на вопрос о том, могли ли эти записи быть сделаны в рамках оперативно-розыскного дела либо дела контрразведывательного поиска, Бабиков сказал, что такая информация проверяется. "Мы не исключаем, что их могли вести какие-то оперативные подразделения", — отметил он, подчеркнув, что в рамках какого дела могли вести записи, ему неизвестно.

Напомним, в воскресенье, 29 марта Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Также на Цензор.НЕТ: Компромат на брата Ермака - это запоздалый привет от Богдана, - эксперт Украинского института будущего Ступак

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос направил копии опубликованных им видеозаписей в НАБУ.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.