 Сделаем все возможное, чтобы защитить военных от COVID-19, но предпринимаемые меры не должны повлиять на боеготовность, - Зеленский

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на селекторном совещании с министром обороны Украины, Главнокомандующим ВСУ и командующими видов, родов Вооруженных сил, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Совещание было посвящено вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и обеспечения обороноспособности Украины. Глава государства заслушал информацию о мерах, которые принимает командование для нераспространения COVID-19 в войсках, а также об участии военных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

"Мы сделаем все возможное, чтобы наши военные оставались здоровыми. Это наша первоочередная задача. Однако все меры, предпринимаемые ради безопасности от коронавируса, не должны повлиять на боевую готовность наших военнослужащих. Здесь все просто: они защищают нас, а мы - их", - отметил президент.

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заверил, что ВСУ готовы дать отпор агрессору и к обороне Украины. В рабочем порядке была заслушана информация об основных проблемах с обеспечением и даны все необходимые поручения. Министр обороны Украины Андрей Таран доложил, что ситуация контролируемая, поскольку приоритет для Министерства обороны – человекоцентричность и забота о соответствующем и полном обеспечении каждого военнослужащего ВСУ.

Напомним, по состоянию на утро 30 марта случаев коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.