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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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 Сделаем все возможное, чтобы защитить военных от COVID-19, но предпринимаемые меры не должны повлиять на боеготовность, - Зеленский

Любые мероприятия, связанные с недопущением коронавирусной инфекции, не должны влиять на высокий уровень готовности Вооруженных сил Украины выполнять возложенные на них задачи.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на селекторном совещании с министром обороны Украины, Главнокомандующим ВСУ и командующими видов, родов Вооруженных сил, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Совещание было посвящено вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и обеспечения обороноспособности Украины. Глава государства заслушал информацию о мерах, которые принимает командование для нераспространения COVID-19 в войсках, а также об участии военных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

"Мы сделаем все возможное, чтобы наши военные оставались здоровыми. Это наша первоочередная задача. Однако все меры, предпринимаемые ради безопасности от коронавируса, не должны повлиять на боевую готовность наших военнослужащих. Здесь все просто: они защищают нас, а мы - их", - отметил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил новое командование ВСУ: Главнокомандующий - Хомчак, Начальник Генштаба - Корнейчук, Командующий Объединенными силами - Наев

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заверил, что ВСУ готовы дать отпор агрессору и к обороне Украины. В рабочем порядке была заслушана информация об основных проблемах с обеспечением и даны все необходимые поручения. Министр обороны Украины Андрей Таран доложил, что ситуация контролируемая, поскольку приоритет для Министерства обороны – человекоцентричность и забота о соответствующем и полном обеспечении каждого военнослужащего ВСУ.

Напомним, по состоянию на утро 30 марта случаев коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Источник: https://censor.net.ua/n3185462
 
   
 Топ комментарии
 
і як це стосується теми даної новини ? Сделаем все возможное, чтобы защитить военных от COVID-19, но предпринимаемые меры не должны повлиять на боеготовность, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7844
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22:41 11.11.2019
Ермак заявил, что никогда не обвинял Порошенко в начале войны на Донбассе, а только говорил о возможной причастности экс-президента к коррупционным скандалам Сделаем все возможное, чтобы защитить военных от COVID-19, но предпринимаемые меры не должны повлиять на боеготовность, - Зеленский - Цензор.НЕТ 514
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Нужно делать пули с коронавирусом и стрелять ими по донецким
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22:41 11.11.2019
Ермак заявил, что никогда не обвинял Порошенко в начале войны на Донбассе, а только говорил о возможной причастности экс-президента к коррупционным скандалам Сделаем все возможное, чтобы защитить военных от COVID-19, но предпринимаемые меры не должны повлиять на боеготовность, - Зеленский - Цензор.НЕТ 514
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і як це стосується теми даної новини ? Сделаем все возможное, чтобы защитить военных от COVID-19, но предпринимаемые меры не должны повлиять на боеготовность, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7844
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Волкер свидетель - обвинял и показывал фото своего "убиенного" братца барыги
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ПРАВО НА ВЛАДУ
18 апреля 2019 г. ·
Якщо я не впораюсь - я піду сам. Саме тому перший закон, який я запропоную на посаді - закон про імпічмент президента. Про це в прямому ефірі «Право на владу» заявив кандидат на пост Президента України Володимир Зеленський.

Очікуємо?
Ні... Бо чи не головна рисаі ознака упоротого зебіла (і клована, в т.ч.) - нагла і цинічна брехня
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Очередная благоглупость от зе: меры не могут не снизить боеготовность. Лично убедился сегодня, сходив в магазин в маске, купленной по одуренно завышенной цене... 73%! ораторию про мародёров запевай! Сделаем все возможное, чтобы защитить военных от COVID-19, но предпринимаемые меры не должны повлиять на боеготовность, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2699
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Ще місяць тому треба було чухатись
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Опять, как всегда - много красивых и правильных слов, а на деле всё наоборот! Месяц, как гуляет "корона" по белому свету, а маски ребята похоже только на картинках видят. Получается, что в силе остаётся прежний вариант достижения мира по "the" - сдаться на милость врагу! Тут тебе сразу и мир, и сохранение жизней воинов ("человекоцентричность" - это прелестно!!!), и количественное сбережение техники, и возвращение территорий России (правобережной и оставшейся части левобережной Украины). Ан нет, на, выкуси предатель!
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В одном выпуске новостей у нас: Додон ПОКУПАЕТ 100 000 тестов в Китае. Евросоюз предоставляет помощь в 180 млн евро на преодоление проблем с эпидемией коронавируса -это снаряжение,оборудование и др. Правда интересные цифры?
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