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Все про:Минздрав (2412) Степанов Максим (122)

 Рада назначила Степанова министром здравоохранения

Верховная Рада со второго раза назначила Максима Степанова на пост главы Министерства здравоохранения Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 246 народных депутатов. 

"Воздержались" при голосовании народные депутаты от "Голоса", "Европейской солидарности", "Батькивщины" и 16 нардепов от "Слуги народа".

Рада назначила Степанова министром здравоохранения 01

Кандидатуру Степанова ВР поддержала со второго раза. Ранее в понедельник за назначение Степанова проголосовали лишь 217 парламентариев при 226 необходимых.

Степанов с 2008 по 2010 годы был первым заместителем главы Одесской ОГА, но после прихода Януковича к власти его уволили. С 2011 по 2016 год - возглавлял "Полиграфкомбинат "Украина". В январе 2017 года Степанов сменил Михеила Саакашвили на должности главы Одесской облгосадминистрации, но между первым и вторым турами президентских выборов был отправлен в отставку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада отказалась назначить Степанова министром здравоохранения, а Марченко - финансов

Источник: https://censor.net.ua/n3185461
 
 
 Топ комментарии
 
надейся, а пока иди на присядь на бутылку, лапоть.
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витя, не кизди сильно, то что ты на полном подсосе у бабломойско-зеленожопых всем давно понятно. Особенно радует американский флаг. В кремле дали возможность покиздеть на цензоре? Сгинь, продажная мерзопакость. Не в восторге от степанова, но не тебе, шваль мАсковская тут рассуждать.
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Это уже какой по счету за последнее время?
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Посмотрим как он будет работать. Внешность значения не имеет. Сейчас в медицине аховая ситуация и работы по горло. И как будет справляться с коррупцией, особенно фармакологической, они совсем отмороженные.
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Пустопорожній і продажний : на виборах Президента, як губернатор "завалив" свого шефа Порошенка на користь зеленого клоуна.Одесити це добре пам"ятають.
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ЗЕльоная влада інтенсивно насичується ШОКОЛАДОМ Рада призначила Степанова міністром охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 7730

я не здивуюсь, якщо завтра Пороха призначать няькою-регентом малолєтнєго та морально не зрілого 42-річного Не-лоха

Ре́гент (від лат. rego - «правлю») - у монархічних державах тимчасово править замість монарха (під час неповноліття, хвороби дійсного монарха). Регент також призначався під час неможливості монарха виконувати свої обов'язки Рада призначила Степанова міністром охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 7730
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как оказалось - управленченская бездарь. Кроме крышевания схем Труханова в Одессе, ничем не запомнился.
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За финансы дали голоса "Голос", значит Сорос запускает свои щупальца в украинскую экономику и дальше, за здравоохранение - рыги, значит им оттуда тоже что-то перепадет.
Остается надеяться что гетьман Пятро остался не при делах, и скоро им займутся в уголовном порядке.
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вне очереди и бесплатно, иначе покусают, скаженые
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надейся, а пока иди на присядь на бутылку, лапоть.
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витя, не кизди сильно, то что ты на полном подсосе у бабломойско-зеленожопых всем давно понятно. Особенно радует американский флаг. В кремле дали возможность покиздеть на цензоре? Сгинь, продажная мерзопакость. Не в восторге от степанова, но не тебе, шваль мАсковская тут рассуждать.
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Надежда умирает последней.Не боитесь,что может случится наоборот?. )
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Виктор Сухоруков, казламордый,запомни: Сорос-друг Украины,помогает нам выстоять в борьбе с ******
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насчет ролі гетьмана Пятро читай вище, йому уготована доля Регента Рада призначила Степанова міністром охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 1603
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Максим Владимирович Степанов. Родился в 1975-м в Сковородино, Амурская область.
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А вы друзья, как не садитесь, всё в министры не годитесь.
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Петро забивает осиновый кол в вурдалака,
а черная вдова жЮлька рыдает над гробом упыря Рада призначила Степанова міністром охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 2332
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Как одесский губернатор, показал себя хорошо.
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этого тоже на месяц? просто позже сравнить, что сделал Емец и что Степанов ... да и отчет Емца тоже бы надо бы послушать, а то хрень какая-то.
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Шкандаль на корабле всегда надо прикрыть чем либо.К примеру снижением цен на бензин,или за бочку нефти.... Рада призначила Степанова міністром охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 9006
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Рыгня+титушки+остатки слуг урода... Куда делось монобольшинство, которое избрал мудрый нарид?
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Своїх кадрів немає, перебирають використаних попередніми владами, особливо подобаються "риги" і щоб обов*язкого були малоросами. Скоро справа і до Кілі Бімби дійде.
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Новому министру финансов сейчас срочно надо сказать народу,мы готовы поднять пенсии и субсидии на 1 % Рада призначила Степанова міністром охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 441
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Новый министер охраны здаровья вернет маски из Испании,Германии и Китая.. Рада призначила Степанова міністром охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 6148
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Читали когда нибудь сказку Пушкина "Царь Никита и 40 его дочерей?"
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Это прикол? Рада призначила Степанова міністром охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 691 Он хоть что-то соображает в этой отрасли? Теперь я понимаю, что в нашей стране и собака может стать министром...
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Бллллляяяяяяяяя!!!!!
Спасите медицину---
Спасёте себя.
Опять вислюк.
Хотя чего можно было ожидать(((
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Степанов имеет медицинское образование - в 1998 году окончил Донецкий государственный медицинский университет им. Максима Горького, но врачом работать не стал, найдя более "хлебные" места в нефтегазовой отрасли. А потом подразбогатев Степана понесло...
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Емелю снять с печи и назначить главным казначеем,а Ивана-Дурака министром обороны.... Рада призначила Степанова міністром охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 6931РАБссиянцы РАБотящие справюцца Рада призначила Степанова міністром охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 6931не верите...?... спросите у дважды не сидящих в тюрьме Индюковича и РАБиновича....
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Ждите, что эта **** гробанёт пару тыщ, приостановив подачу нового мед. оборудования в больницы, ибо она сочтёт это чьим-то пиаром.
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Полиграф Полиграфович? Зашибісь! Те шо треба! Ну, айда котів душити!
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Шариков заходит в кабинет Путлера и говорит : сЦарь не вели казнить,вели помиловать.горешен я..жру кокаин тоннами, а водку глушу литрами
Путлер нахмурился и говорит : дуй в Роснефть к Сечину,скажешь пошел вон,надо поднять бочку нефти до 100 баксов,справишься назначу министром....
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