 Рада назначила Степанова министром здравоохранения

Как передает Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 246 народных депутатов.

"Воздержались" при голосовании народные депутаты от "Голоса", "Европейской солидарности", "Батькивщины" и 16 нардепов от "Слуги народа".

Кандидатуру Степанова ВР поддержала со второго раза. Ранее в понедельник за назначение Степанова проголосовали лишь 217 парламентариев при 226 необходимых.

Степанов с 2008 по 2010 годы был первым заместителем главы Одесской ОГА, но после прихода Януковича к власти его уволили. С 2011 по 2016 год - возглавлял "Полиграфкомбинат "Украина". В январе 2017 года Степанов сменил Михеила Саакашвили на должности главы Одесской облгосадминистрации, но между первым и вторым турами президентских выборов был отправлен в отставку.

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