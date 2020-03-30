 Рада назначила Степанова министром здравоохранения

Как передает Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 246 народных депутатов.
"Воздержались" при голосовании народные депутаты от "Голоса", "Европейской солидарности", "Батькивщины" и 16 нардепов от "Слуги народа".
Кандидатуру Степанова ВР поддержала со второго раза. Ранее в понедельник за назначение Степанова проголосовали лишь 217 парламентариев при 226 необходимых.
Степанов с 2008 по 2010 годы был первым заместителем главы Одесской ОГА, но после прихода Януковича к власти его уволили. С 2011 по 2016 год - возглавлял "Полиграфкомбинат "Украина". В январе 2017 года Степанов сменил Михеила Саакашвили на должности главы Одесской облгосадминистрации, но между первым и вторым турами президентских выборов был отправлен в отставку.
я не здивуюсь, якщо завтра Пороха призначать няькою-регентом малолєтнєго та морально не зрілого 42-річного Не-лоха
Ре́гент (від лат. rego - «правлю») - у монархічних державах тимчасово править замість монарха (під час неповноліття, хвороби дійсного монарха). Регент також призначався під час неможливості монарха виконувати свої обов'язки
Остается надеяться что гетьман Пятро остался не при делах, и скоро им займутся в уголовном порядке.
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а черная вдова жЮлька рыдает над гробом упыря
Спасите медицину---
Спасёте себя.
Опять вислюк.
Хотя чего можно было ожидать(((
Путлер нахмурился и говорит : дуй в Роснефть к Сечину,скажешь пошел вон,надо поднять бочку нефти до 100 баксов,справишься назначу министром....