EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  5503  23
Все про:ВР (24690) Минфин (1323) назначение (1574) Марченко Сергей (4)

 Рада назначила Марченко министром финансов

Верховная Рада Украины назначила Сергея Марченко главой Минфина.

Назначение Марченко поддержали 256 народных депутатов при необходимых 226 голосах, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада отказалась назначить Степанова министром здравоохранения, а Марченко - финансов

Позже он принес с трибуні ВР присягу.

Сергей Марченко - бывший замминистра финансов (с 2016 по 2018 годы) и экс-замглавы администрации президента при президенте Порошенко (2018-2019 гг.), баллотировался на внеочередных парламентских выборах 2019 года по списку партии "Украинская стратегия" бывшего в то время премьер-министром Владимира Гройсмана.

Источник: https://censor.net.ua/n3185459
 
 
 Топ комментарии
 
Вот прямо щас в Раде выпустили мальчика, 42 года, не лох. с голосом гайморитника Рада назначила Марченко министром финансов - Цензор.НЕТ 9192
 показать весь комментарий
 
З якого це перепою ЗЕ стало гетьманом? Такого пісєца ,як зараз ,у нас не було на всі часи незалежності....
 показать весь комментарий
 
Зала сесійна аплодує презу одностайно, наче голові політбюро..
І це ж нові, молоді...а комуняцьке в них живе.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вот прямо щас в Раде выпустили мальчика, 42 года, не лох. с голосом гайморитника Рада назначила Марченко министром финансов - Цензор.НЕТ 9192
 показать весь комментарий
 
 
Зала сесійна аплодує презу одностайно, наче голові політбюро..
І це ж нові, молоді...а комуняцьке в них живе.
 показать весь комментарий
 
 
Кто це? Расскажите про него. А то у нас скоро на улице вылавливать будут и назначать министрами прохожих.
 показать весь комментарий
 
 
проголосовали видимо из за реплики, не хватит голосов подвезем депутатов с карантина.
 показать весь комментарий
 
 
Рада назначила Стапнова министром здравоохранения.
 показать весь комментарий
 
 
Народ, надо посмотреть кто это такой. Чуствую, щас вылезет на него куча компромата.. Ибо пока от ЗЕ только какахи были..
 показать весь комментарий
 
 
Типаж смахивает на министра экологии Шевченко. Масончик, умеющий делать приятно своим патронам.
 показать весь комментарий
 
 
О порошенковских начали брать, значит таки договорились два гетьмана
 показать весь комментарий
 
Два гетьмана?)))))) Второй Моника чтоли? Свои бараны кончились, а жопа в стране все больше, конечно и к Гетьману на поклон пойдёшь, куда деваться)))
 показать весь комментарий
 
 
Жопа в стране волнует Бубочку меньше всего.
 показать весь комментарий
 
 
Жопа в стране начинает угрожать собственной, приходится
 показать весь комментарий
 
З якого це перепою ЗЕ стало гетьманом? Такого пісєца ,як зараз ,у нас не було на всі часи незалежності....
 показать весь комментарий
 
 
"Я держу кулаки за то, чтобы никого из вашего окружения в политике не было", - Зеленский о друзьях Порошенко. Это Зеленский заявлял на дебатах. Не прошло и года, как они спелись воедино ради захвата украинской земли иудолиберастической мафией.
 показать весь комментарий
 
 
Оцениваем клоунаду иуд с высоты прожитого года.
youtu.be/S4v9sQ9uVRE?t=26
 показать весь комментарий
 
 
треба було більше верещати "Юля фаровка!!!!
 показать весь комментарий
 
 
у зебилов новый расколбас в мозгах. оказывается, это не зеленский единолично ведет в страну в жопу со своими попугаями, а это порошенко ему помагает.
***, причем тут порошенко к этому протеже зеленского? дебилы блеать.
 показать весь комментарий
 
 
У 2019 році Марченко балотувався до Верховної Ради за списком партії Українська Стратегія Гройсмана.
 показать весь комментарий
 
 
для дефолта Украины, частая смена министров финансов самая подходящая волна... и не надо каких то других законов принимать ...Каое МВФ ,или другие кредиторы Украины ,захотят связыватся с аферистами,которые каждые три месяца ,меняют министра финансов ,словно грузин ежедневно носки с ноги на ногу...?
 показать весь комментарий
 
Ну вот и закончились новые лица, показав себя во всей красе и доведя страну до полного краха.
Как и предсказывалось, вытягивать будут старые лица, работавшие при Порошенко.
И Марченко, и Степанов как раз из этой обоймы.
Степанов, если кто забыл, был председателем ОГА в Одессе. Нелох сменил его на какого-то своего импотента.
Степанов имеет медицинское образование, а Одесской областью руководил вполне успешно.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх