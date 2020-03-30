 Рада назначила Марченко министром финансов

Назначение Марченко поддержали 256 народных депутатов при необходимых 226 голосах, передает Цензор.НЕТ.

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Позже он принес с трибуні ВР присягу.

Сергей Марченко - бывший замминистра финансов (с 2016 по 2018 годы) и экс-замглавы администрации президента при президенте Порошенко (2018-2019 гг.), баллотировался на внеочередных парламентских выборах 2019 года по списку партии "Украинская стратегия" бывшего в то время премьер-министром Владимира Гройсмана.