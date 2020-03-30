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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 На Киевщине от коронавируса умерли два человека

За выходные от коронавируса скончались два человека в Киевской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

"Вынужден сообщить, что за выходные в этой ежедневной справке добавилась печальная строка. Это люди, которые умерли от коронавируса. Таких в области двое мужчин - 49-летний житель Макаровского района и 47-летний житель города Белая Церковь", - сказал Володин.

Всего в Киевской области, по данным Минздрава, коронавирусом инфицированы 49 украинцев.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185457
 
 
 Топ комментарии
 
Выходит, что у 80 летнихстариков в Италии такое же здоровье как у наших 45 летних... На Киевщине от коронавируса умерли два человека - Цензор.НЕТ 4716
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А там и до 42-летних недалеко...
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Вопрос в другом: от каких заболеваний умерли эти двое? Сам по себе вирус не убивает. Была ли у них вирусная пневмония? Также важно знать были ли у них серъёзные хронические заболевания. Дело ведь не только и не столько в возрасте, а в слабости организма к сопротивлению.

У нас в NYC умерла женщина 46 лет, но у неё были и диабет, и ожирение.
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Зато рассылка от ЕВА:чашки со скидкой,посуда со скидкой,рюкзачки со скидкой....Запрет на продажу товаров не первой необходимости ?нет...не слышали...
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Выходит, что у 80 летнихстариков в Италии такое же здоровье как у наших 45 летних... На Киевщине от коронавируса умерли два человека - Цензор.НЕТ 4716
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нет. у нас просто нет такого количества стариков. особенно богатых.
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Так и есть. У нас много очень много бухающих и курящих одновременно
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Вопрос в другом: от каких заболеваний умерли эти двое? Сам по себе вирус не убивает. Была ли у них вирусная пневмония? Также важно знать были ли у них серъёзные хронические заболевания. Дело ведь не только и не столько в возрасте, а в слабости организма к сопротивлению.

У нас в NYC умерла женщина 46 лет, но у неё были и диабет, и ожирение.
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Когда сам по себе вирус убивает это и называется вирусная пневмония.
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Убивает. Вирусная пневмония, которая есть осложнением вируса. Не пишите муть! Да и потом, не знаю, как у вас в США, а у нас в Украине АБСОЛЮТНО здоровых людей практически НЕТ. Даже среди молодых.
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Щодо кількості тих, хто захворіли у районах столиці: Голосіївський район - 14 людей, Дарницький - 13, Деснянський - 4, Дніпровський - 2, Оболонський - 6, Печерський - 27, Подільський - 5, Святошинський - 8, Солом'янський - 16, Шевченківський - 7.
Співчуваю всім, хто захворів... і не лише в Києві, Україні, чи інших іноземних державах, але...
На першому місці по захворюванням в Києві - саме "крутий" Печерський район!!!
Це абсолютно не ті, люди що їздили в Італію чи Португалію на важкі заробітки... денно і ношно гнули спини, шоб якось прокормити сім'ї в Україні. Це, скоріше, ті - хто в тій чи іншій мірі причетний до вигнання людей в вимушену трудову еміграцію.. Хто бездумно викидає громадні суми, щоб денно і ношно п'янствувати і веселитися та збагачувати своїх колег - іноземних власників...
В своїй більшості, вони ті, кому "все пофіг" і не лише в Україні, Вони ті, які веселяться "під час чуми". і вважають, що й інфекційні хвороби їм також "профіг" - "не посміють" вчепитися (як і мєнти) до "недоторканних" небожителів А тому навіть під час пандемії - роз'їжджають по крушевелях, італіях, балі... де і влаштовують небачені балі ... і не лише з родичами, але й з ворогами... навіть - з улюбленими їх собачками... Але, в першу чергу, - в Слуг Народу бабломойського , в їх главаря - ЗЕ .... рятують саме таких.... І на їх порятунок кидають все (народне) - все знаходять... для них - ніщо не в дефіциті... щоб спасти в першу чергу саме їх...
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Ну, справедливости ради сказать, "куршавеливские" в маршрутках не ездят. Для этого у них есть ВИП-тачки. За продуктами не ходят. Для этого у них есть челядь. Так что заразить они могут в основном свои семьи и себе подобных. Это вам не черниговский (!!!) жлоб, ломающий киевский автобус- потому, что его не пустили без маски.
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еще хороший вопрос: а точно ли умерли))
это все такое же фуфло, как болезнь принца Чарльза... за недельку дед исцелился от смертоносного вируса На Київщині від коронавірусу померли дві людини - Цензор.НЕТ 3799
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А вирусные обычно так и проходят, если не осложняются бациллами.
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Ну если человек бухает, курит имеет хронические заболевания, то и в 20 лет в группе риска
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Про наркоту забыли упомянуть. Особенно, кто часто нюхает.
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а смешного в этом мало
еще есть и дети, которые рождаются уже больными с разными генетическими сбоями
так что возраст здесь почти ни при чем
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Тут и без детей патологий хватает...
На Київщині від коронавірусу померли дві людини - Цензор.НЕТ 6667
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47 i 49 let eto ne 80 let.Znacit u nix organizm byl slabi.Tolko silni organizm mozet vyderzyt poskolku lekarstv ot virusa poka net
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прикинь, в мире вообще не существует никаких лекарств от вирусов, кроме симптоматических
вот против бактерий есть антибиотики, а против вирусов подобного зелья до сих не придумали
так же и вакцины весьма низкоэффективны
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Net poka lekarstv.Tolko aparati lioxkix pomogajet tak govoriat,eto neoobizatelno jesli podkliucyli aparat sto uze umer.Oni ubyvajet bakteriji.
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ну не совсем так. против очень многих вирусов есть эффективные лекарства. ацикловир от герпеса, ингибиторы транскриптазы от ВИЧ, рибавирин, энтекавир, даклатасвир от гепатитов, ну и пресловутый озельтамивир от гриппа..
вакцины тоже очень эффективны от вирусов - только благодаря вакцинам преодолены такие вирусные заболевания как полиомиелит, корь, дифтерия, столбняк, оспа и многие другие. на финише разработка высокоэффективной вакцины от малярии.

а от короны пока действительно нету ни лекарства ни вакцины
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Вакцина от полиомиелита - единственный возможный источник заражения полиомиелитом. Это все, что нужно знать о вакцинах.
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Столбняк и дифтерия вот нифига не вирусные заболевания. Учите матчасть.
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Вы должны помнить,что с вирусом может справиться только ваш организм и никто другой. С первых дней болезни пить Регидрон ведрами и запретите себе есть. Никаких лекарств кроме парацетамола симптоматические! Любые фуфломицины и еда помогают вирусу и вредят вам. Не лежать, спать на боку или животе, лёгкие ударчики по спине ( бронхам). Категорически нельзя отхаркивающие! На пятый день должно быть улучшения. Если нет улучшения или ухудшение после улучшения то это наверняка бактериальная пневмония. Тут нужен антибиотик уже. Рекомендую амоксициллин с клавулановой кислотой. Когда нужно срочно в больницу - синюшный цвет лица, недостаток кислорода ощущается. Всем удачи!
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У любого врача спроси, он тебе то же самое скажет, только антибиотики могут быть те, которые выгодней впарить.
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овцы побегут вакцинироваться, как только вакцина будет готова (примерно через 6-8 месяцев)
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А чому в кінці не підписали : Клячко?
Как ви ето любітє ©
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За минулий тиждень,тільки в пожежах загинуло більше 40 людей.
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