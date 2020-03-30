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Все про:банки (1688) ВР (24690) Зеленский (5042) внеочередное заседание (100) рынок земли (139)

 Внеочередное заседание Рады с участием Зеленского: в повестке дня банковский законопроект и рынок земли. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Верховная Рада проведет сегодня третье внеочередное заседание.

В заседании должен принять участие президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада на третьем за сегодня внеочередном заседании рассмотрит назначение новых министров, законопроекты по рынку земли и банкам

В повестке дня 4 вопроса: назначение министров здравоохранения, финансов, рассмотрение законопроектов по функционированию банковской системы, а также законопроект по рынку земли.

Источник: https://censor.net.ua/n3185455
 
 
 Топ комментарии
 
Кто-нибудь заразите его уже коронавирусом раз импечмент нельзя сделать!!! Внеочередное заседание Рады с участием Зеленского: в повестке дня банковский законопроект и рынок земли - Цензор.НЕТ 2705
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ржака в том, что сейчас вислюк оманський даже в оставку подать не может.. ВР (его "рабы урода") не поддержит импичмент.. ибо зачем это бене)
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уестествление моники.. часть вторая..
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уестествление моники.. часть вторая..
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ржака в том, что сейчас вислюк оманський даже в оставку подать не может.. ВР (его "рабы урода") не поддержит импичмент.. ибо зачем это бене)
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п.с. знов моника зе!лох бреше про "10 млрд.долларов".. как и о "10 млн. тестов"..
МВФ готов дать 1.5 млрд.долл + 1 млрд.долл^
Предварительным и обязательным условием (prior actions ) ПЕРВОГО ТРАНША МВФ предположительно в месячный срок в размере 1,34-1,5 млрд. $ является принятие Верховной Радой Украины законопроекта №3260 "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності", а также принятие закона о рынке земли в любой редакции. Обращаем внимание на слова "первый транш". Речь на самом деле идет о уже утвержденном, т.н. гуманитарном транше" МВФ Украине в размере около 1, 5 млрд. $ . Украина получит его в любом случае, но в случае выполнения условий МВФ - одним траншем и быстро. Кроме того это открывает Украине возможности получения кредита Всемирного банка в размере млрд. $ . Совокупно эти 2,5 млрд. $ - это тот максимум который сможет получить Украина в ближайшее время. ДРУГИХ ТРАНШЕЙ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ, как и реструктуризации внешнего долга о которой запрашивает Зеленский МВФ. Объясняем почему. Получение каждого транша программы МВФ обуславливается выполнением определенных условий. Следующий транш может быть получен лишь в случае вступления в силу принятого Закона "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".
МВФ прекрасно известно на каких условиях произошла договоренность Зеленского и Коломойского по поводу этого Закона.
Зеленкий убедил Коломойского не мешать принятию этого закона и не использовать в своих СМИ контрагитацию против него и не финансировать акции против его принятия. В обмен Зеленский обещает принятие Закона с определенными нарушениями законодательства, позволяющими эффективно заблокировать его вступление в силу в украинских судах и растянуть этот процесс на долгие годы.
Таким образом Зеkенский получит передышку размером 2,5 млрд. $ .
Это шаг безусловно вызван отчаянным положением самого Зеленского и его желанием оттянуть нарастающий социальный взрыв.
Кроме денег МВФ нейтралитет Коломойского в этом вопросе очень важен - в его руках большой медиа-ресурс.
Конечно кардинально это ситуацию не решит. Что такое 60-65 млрд. гривен, при дефиците поступлений в бюджет за первый квартал в районе 60 млрд гривен ? Но свободные деньги на финансирование лояльности МВД он получит.





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1) війна 2) епідемія 3) криза 4) розвал влади - В нас повний набір вершників апокаліпсису. Внеочередное заседание Рады с участием Зеленского: в повестке дня банковский законопроект и рынок земли - Цензор.НЕТ 5104
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Кто-нибудь заразите его уже коронавирусом раз импечмент нельзя сделать!!! Внеочередное заседание Рады с участием Зеленского: в повестке дня банковский законопроект и рынок земли - Цензор.НЕТ 2705
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зеленский спешит продать Украину и украинцев
сейчас же Майдан не сможет его снести.. а потом..... ну как всегда...
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Та не панікуй! Дай йому ще 100 днєй. А там єслі продаст - то 73% мудрого елєхтората єго бистро к отвєту прєдставят! Позачергове засідання Ради за участю Зеленського: на порядку денному банківський законопроєкт і ринок землі - Цензор.НЕТ 2356
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Сума сошли, для них самое главное сейчас распродать землю.
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прийшов протискати закони
гадає, що він - важка фігура в цій грі
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вопрос только, с населением или без?
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прийде час і всю зелену палаль винесуть з ради і знищять)))
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просили не поширювати фейки.. знищАть - правильно писати
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Зачепите землю, то вона у вас під ногами горіти буде. Тікати вам нікуди.
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Нельзя давать клятву в маске! Не видно, как он ржОт!

Хирурги, ёпэрэсэтэ...
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Він вкрав твою маску? Добре що хоч не Порошенко!
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Эх дмітро, дмітро. Голосував за зеленських аби не Барига Порошенко? Пам"ятаєш як ви зробили це разом ? Позачергове засідання Ради за участю Зеленського: на порядку денному банківський законопроєкт і ринок землі - Цензор.НЕТ 9222
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Їх так робили, так робили, що вони вже й не пам'ятають хто, скільки і коли...
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Мабуть Зе відчуває, що зевлада закінчується.
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Всі основні Злочини скоювалтсь після складання Присяги - на "служіння" Народу України ... Позачергове засідання Ради за участю Зеленського: на порядку денному банківський законопроєкт і ринок землі - Цензор.НЕТ 1728
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Скоты и мрази, мародеры и предатели. Кому еще что не ясно, ась, 73процентные? Хотели новые лица и ***** на нары, так жрите до усрачки теперь
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У нас сложилась дикая для цивилизованного государства ситуация: введением «рынка» у нас занимаются рейдеры и латифундисты. Их задача - за бесценок скупить наши черноземы, а что скупить не удастся - банально отобрать...!!
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от молодці! працюють в такий важкий час! Верховній Раді - респект!
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ОПЗЖ будет голосовать за министров.
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ні, не проголосували
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=4805
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=4804
Натомість прголосували голос, довіра та майбах (частково). Ну, і "попрацювали" в своїй фракції, а такж з позафракційними.
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ПРАВО НА ВЛАДУ

18 апреля 2019 г. ·
Якщо я не впораюсь - я піду сам. Саме тому перший закон, який я запропоную на посаді - закон про імпічмент президента. Про це в прямому ефірі «Право на владу» заявив кандидат на пост Президента України Володимир Зеленський.

Очікуємо?
Ні... Бо чи не головна рисаі ознака упоротого зебіла (і клована, в т.ч.) - нагла і цинічна брехня
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4 пути зеленского после избрания:
1. герой надежды
2. слуга
3. кто это
4. чудесное исчезновение
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Распродажа украинской земли это открытый акт геноцида украинского народа и все причастные к геноциду будут казнены.
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Багато бачив "казньонних" за майже 30 років ?
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Сколь верёвочке не вится, а гнев народный накапливается. В 2014 ***** загасил его войной, но и ***** теперь не долго осталось.
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Highlander Freeman



Крах проекту починається з того моменту, коли починають соромитися політсили від якої ти йшов і прибирають приставку Зе, яка допомогла їм колись стати нардепом. Ось і Скічко прибрав. Тому що Зедепутат - це вже хрест на кар'єрі. А йому не хочеться знову в провідні ніщо повертатися

Позачергове засідання Ради за участю Зеленського: на порядку денному банківський законопроєкт і ринок землі - Цензор.НЕТ 1113
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после того, как у Зеленского возникла идея о 200000га земли в руки
можно смело заявлять, что он жулик и проходимец
никакие правки закона не вернут ему право
называться лидером Народа Украины
как оказалось он просто кукла, которую дёргают за верёвку
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МНОГОХОДОВОЧКА ОТ
КОЛОМОЙСКОГО И ЕГО КУРАТОРОВ1. Запустили заразу2. Ввели карантин3. Проголосовали за
дерибан Земли.4. Получили помощь МВФ.5. Разокрали деньги МВФ.

6. На ворованные у МВФ
деньги скупили Землю у обнищавших украинцев.
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Слуги, почихайте там на своего бубочку "случайно"
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В процессе голосования за
дерибан Земли, сегодня произойдет окончательный отсев зерен от плевел. Эти
ублюдки войдут в историю Украины и будут прокляты народом до седьмого колена.

После голосования, украинская диаспора запустит
сайт "Запроданці України" и будут призывать преследовать этих иуд и
их родных по всему Миру, аналогично , как Израиль вылавливал нацистских
преступников.
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Банки банками - но не лезьте суки к земле!!!!
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Сьогодні згадував "Землянку" Сорокіна... оцей момент - здавалося б, до чого тут робота ЗЕленої Ради? "За сисяры, товарищ, за сисяры!"

Пухов (читает): Планеты в декабре. Венера - видна ранним вечером на юго-западе у горизонта как звезда -3,4 звездной величины в начале месяца в созвездии Стрельца, а затем - в созвездии Козерога. 23 декабря Луна пройдет в 2 южнее планеты. Марс - виден утром на юго-востоке как звезда +1,9 звездной величины в созвездии Весов. 17 декабря Луна пройдет в 5 южнее планеты. Юпитер, за сисяры, товарищ, за сисяры! Да не так, товарищ, за сисяры! За сисяры, товарищ, за сисяры! Да не так, товарищ, за сисяры! За сисяры! За сисяры! За сисяры, товарищ, за сисяры! Да не так, не так, товарищ! За сисяры! За сисяры! За сисяры, товарищ, за сисяры! Тяни за сисяры, за сисяры! Тяни, тяни за сисяры! Товарищи, за сисяры! Тяните за сисяры! Тяни, *****, за сисяры! За сисяры, *****, за сисяры! Тяните за сисяры! Да не так, *****, а за сисяры! За сисяры тяни, ** твою мать! За сисяры, товарищи! За сисяры тяните! За сисяры тяните, *****! За сисяры, дураки, за сисяры! Тяните за сисяры! Товарищи, да что ж вы делаете! За сисяры, за сисяры! Тяните! Тяните! Помилуй нас, товарищ Сталин...
Соколов (после недолгого молчания): Деловая заметка. Кто написал?
Пухов: Написал... Б. Иванов. Вот кто написал.
Волобуев: А фотографии нет?
Пухов (сворачивая газету): Нет. Чего нет, того нет.
Волобуев: Жаль...
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ничего нового, юля против банковского закона))) еще бы она против бени пошла
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Если бы Юля не делала периодически такие глупости и не носила бы дорогущие аксессуары, то давно бы была президентом.
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Вона там казала слушні речі, просто для лохократу з телевізором замість голови, це важко осягнути.
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Она говорила ерунду про то что решение суда важнее экспертиз. Это чисто бенина песня. И это как бы за независимость. Хотя купить наш суд легче легкого. Какая это независимость непонятно.
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Які в нас суди це окрема розмова, але по суті вона права.
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ты сильно молод и не помнишь что юля эту бредятину несет уже более 20 лет)))
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ее выборцы как и ком партии подходят к нулю, причем естественным способом)))
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Думайте ШАНОВНІ скільки ще треба ВТРАТ шоби Українці збагнули - Вам готують новий ГОЛОДОМОР ..і знову це проводить СІОНІСТСЬКА банда самого ублюдочного ЗЛОДІЙСЬКОГО племені ... НЕВЖЕ Голодомор 32-33 років НІЧОМУ не навчив ..де Ви УБЛЮДКИ порошенка ЧИТАЙТЕ що пропонує Ваш притеже .. ПРОДАЖУ СвЗемлі України ..де Ви Галичани - шлях би Вас вірний трафив ... ..
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...ВВАЖАЮ на підставі АНАЛІЗУ діяльності Зе- банди ( фіктивна-віруальна "партія БЕЗ орг-штат---структури .. фінансування...)..... ОСОБОЮ - ДІЯЛЬНІСТЬ котрої має ознаки ЗЛОЧИНЦЯ що підлягає Суду Військового трибуналу - іде ВІЙНА ...афериста і зрадника ...котрий СВІДОМО обзивав Нашу Батьківщину - УКРАЇНУ з майданчиків 95 кварталу ...
...ЗАХИСТИМО Україну...
..ГОТУЙТЕСЯ Українці до ЖОРСТОКОЇ війни з цими сіоністами-УБЛЮДКАМИ... озброюватися ВСІМА легальними можливостями ..знають ГНИДИ що кінець цього ШАБАШУ олігархів і їх посіпак підлабузників ТАКИ мусить ЗАВЕРШИТИСЬ ...
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Пішли по правкам, але ж там близько 700 правок...
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Те що казала Тимошенко з трибуни стосовно "антибанківського" закону, здається слушним...
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Гарно депутати дивляться в масках,рукавицях і окулярах. Ще б їм шапочки надіти з гандонів!
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Итак, как я и предрекал, мы подходим к кульминации спектакля под названием "Да чего там сложного, каждая кухарка может управлять государством".
У Зе ситуация дошла до логического поворота:
"Или я веду ее в ЗАГС, или она ведет меня к прокурору" - Или Зе приносит МВФ голову Коломойского, или на годовщину инаугурации его голову будут клевать вороны на обгоревшем Майдане.
Те решения, которые непопулярные но нужны для МВФ, надо было принимать сразу после выборов в Раду, когда депутатов еще не растащили папики по саунам фракциям. Да и народ тогда, в эйфории, еще не понял что происходящие - это не секс по любви, а изнасилование в извращенной форме и никто после этого жениться не собирается.
Сейчас уже, скорее всего, поздно.
Если не впрягутся остальные "папики" и не раздадут пухлые конвертики депутатам. Они в этом прямо заинтересованы, т.к. после того как Беня поимеет страну, он будеи иметь их.
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Землю Твари оставьте в покое , а не то поднимем на вилы
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І шо буде? Еврейское казачество восстанет?
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МВФ за землю не говорит , это ваши зеленые хотелки
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Теперь смерть Бекешкиной не кажется странной - убирают свидетелей и подельников в фальсификации выборов Президента и ВР. Руководителям других соц. служб приготовится. Спишут на короновирус.
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А де націоналісти, які йому морду били? Вони тоді такими героями були, а тут здулися.
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Хріново коли ти стоїш останнім в черзі дерибанщиків України. По-суті дерибаниться останній ресурс країни. Після цього не буде вже під що брати кредити в МВФ хіба що, залишиться продавати бидло на органи.
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Ну что можно сказать - это Ганьба, как ганьбой является все президентство Зеленского! За это он и его банда неизбежно понесет ответственность!
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