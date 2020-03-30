 Внеочередное заседание Рады с участием Зеленского: в повестке дня банковский законопроект и рынок земли. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В заседании должен принять участие президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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В повестке дня 4 вопроса: назначение министров здравоохранения, финансов, рассмотрение законопроектов по функционированию банковской системы, а также законопроект по рынку земли.