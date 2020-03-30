 Внеочередное заседание Рады с участием Зеленского: в повестке дня банковский законопроект и рынок земли. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В заседании должен принять участие президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
В повестке дня 4 вопроса: назначение министров здравоохранения, финансов, рассмотрение законопроектов по функционированию банковской системы, а также законопроект по рынку земли.
МВФ готов дать 1.5 млрд.долл + 1 млрд.долл^
Предварительным и обязательным условием (prior actions ) ПЕРВОГО ТРАНША МВФ предположительно в месячный срок в размере 1,34-1,5 млрд. $ является принятие Верховной Радой Украины законопроекта №3260 "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності", а также принятие закона о рынке земли в любой редакции. Обращаем внимание на слова "первый транш". Речь на самом деле идет о уже утвержденном, т.н. гуманитарном транше" МВФ Украине в размере около 1, 5 млрд. $ . Украина получит его в любом случае, но в случае выполнения условий МВФ - одним траншем и быстро. Кроме того это открывает Украине возможности получения кредита Всемирного банка в размере млрд. $ . Совокупно эти 2,5 млрд. $ - это тот максимум который сможет получить Украина в ближайшее время. ДРУГИХ ТРАНШЕЙ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ, как и реструктуризации внешнего долга о которой запрашивает Зеленский МВФ. Объясняем почему. Получение каждого транша программы МВФ обуславливается выполнением определенных условий. Следующий транш может быть получен лишь в случае вступления в силу принятого Закона "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".
МВФ прекрасно известно на каких условиях произошла договоренность Зеленского и Коломойского по поводу этого Закона.
Зеленкий убедил Коломойского не мешать принятию этого закона и не использовать в своих СМИ контрагитацию против него и не финансировать акции против его принятия. В обмен Зеленский обещает принятие Закона с определенными нарушениями законодательства, позволяющими эффективно заблокировать его вступление в силу в украинских судах и растянуть этот процесс на долгие годы.
Таким образом Зеkенский получит передышку размером 2,5 млрд. $ .
Это шаг безусловно вызван отчаянным положением самого Зеленского и его желанием оттянуть нарастающий социальный взрыв.
Кроме денег МВФ нейтралитет Коломойского в этом вопросе очень важен - в его руках большой медиа-ресурс.
Конечно кардинально это ситуацию не решит. Что такое 60-65 млрд. гривен, при дефиците поступлений в бюджет за первый квартал в районе 60 млрд гривен ? Но свободные деньги на финансирование лояльности МВД он получит.
сейчас же Майдан не сможет его снести.. а потом..... ну как всегда...
гадає, що він - важка фігура в цій грі
Хирурги, ёпэрэсэтэ...
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=4805
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=4804
Натомість прголосували голос, довіра та майбах (частково). Ну, і "попрацювали" в своїй фракції, а такж з позафракційними.
18 апреля 2019 г. ·
Якщо я не впораюсь - я піду сам. Саме тому перший закон, який я запропоную на посаді - закон про імпічмент президента. Про це в прямому ефірі «Право на владу» заявив кандидат на пост Президента України Володимир Зеленський.
Очікуємо?
Ні... Бо чи не головна рисаі ознака упоротого зебіла (і клована, в т.ч.) - нагла і цинічна брехня
1. герой надежды
2. слуга
3. кто это
4. чудесное исчезновение
Highlander Freeman
Крах проекту починається з того моменту, коли починають соромитися політсили від якої ти йшов і прибирають приставку Зе, яка допомогла їм колись стати нардепом. Ось і Скічко прибрав. Тому що Зедепутат - це вже хрест на кар'єрі. А йому не хочеться знову в провідні ніщо повертатися
можно смело заявлять, что он жулик и проходимец
никакие правки закона не вернут ему право
называться лидером Народа Украины
как оказалось он просто кукла, которую дёргают за верёвку
КОЛОМОЙСКОГО И ЕГО КУРАТОРОВ1. Запустили заразу2. Ввели карантин3. Проголосовали за
дерибан Земли.4. Получили помощь МВФ.5. Разокрали деньги МВФ.
6. На ворованные у МВФ
деньги скупили Землю у обнищавших украинцев.
дерибан Земли, сегодня произойдет окончательный отсев зерен от плевел. Эти
ублюдки войдут в историю Украины и будут прокляты народом до седьмого колена.
После голосования, украинская диаспора запустит
сайт "Запроданці України" и будут призывать преследовать этих иуд и
их родных по всему Миру, аналогично , как Израиль вылавливал нацистских
преступников.
Пухов (читает): Планеты в декабре. Венера - видна ранним вечером на юго-западе у горизонта как звезда -3,4 звездной величины в начале месяца в созвездии Стрельца, а затем - в созвездии Козерога. 23 декабря Луна пройдет в 2 южнее планеты. Марс - виден утром на юго-востоке как звезда +1,9 звездной величины в созвездии Весов. 17 декабря Луна пройдет в 5 южнее планеты. Юпитер, за сисяры, товарищ, за сисяры! Да не так, товарищ, за сисяры! За сисяры, товарищ, за сисяры! Да не так, товарищ, за сисяры! За сисяры! За сисяры! За сисяры, товарищ, за сисяры! Да не так, не так, товарищ! За сисяры! За сисяры! За сисяры, товарищ, за сисяры! Тяни за сисяры, за сисяры! Тяни, тяни за сисяры! Товарищи, за сисяры! Тяните за сисяры! Тяни, *****, за сисяры! За сисяры, *****, за сисяры! Тяните за сисяры! Да не так, *****, а за сисяры! За сисяры тяни, ** твою мать! За сисяры, товарищи! За сисяры тяните! За сисяры тяните, *****! За сисяры, дураки, за сисяры! Тяните за сисяры! Товарищи, да что ж вы делаете! За сисяры, за сисяры! Тяните! Тяните! Помилуй нас, товарищ Сталин...
Соколов (после недолгого молчания): Деловая заметка. Кто написал?
Пухов: Написал... Б. Иванов. Вот кто написал.
Волобуев: А фотографии нет?
Пухов (сворачивая газету): Нет. Чего нет, того нет.
Волобуев: Жаль...
...ЗАХИСТИМО Україну...
..ГОТУЙТЕСЯ Українці до ЖОРСТОКОЇ війни з цими сіоністами-УБЛЮДКАМИ... озброюватися ВСІМА легальними можливостями ..знають ГНИДИ що кінець цього ШАБАШУ олігархів і їх посіпак підлабузників ТАКИ мусить ЗАВЕРШИТИСЬ ...
У Зе ситуация дошла до логического поворота:
"Или я веду ее в ЗАГС, или она ведет меня к прокурору" - Или Зе приносит МВФ голову Коломойского, или на годовщину инаугурации его голову будут клевать вороны на обгоревшем Майдане.
Те решения, которые непопулярные но нужны для МВФ, надо было принимать сразу после выборов в Раду, когда депутатов еще не растащили папики по
саунамфракциям. Да и народ тогда, в эйфории, еще не понял что происходящие - это не секс по любви, а изнасилование в извращенной форме и никто после этого жениться не собирается.
Сейчас уже, скорее всего, поздно.
Если не впрягутся остальные "папики" и не раздадут пухлые конвертики депутатам. Они в этом прямо заинтересованы, т.к. после того как Беня поимеет страну, он будеи иметь их.