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 СБУ разоблачила 79 человек в распространении фейков о коронавирусе и заблокировала более тысячи интернет-сообществ

За период действия карантина Служба безопасности Украины выявила 79 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе, из них - 4 интернет-агитатора, которые действовали по заданию российской стороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Специалисты Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности разоблачили деятельность пророссийских "киберактивистов" из Одессы, Днепра, Львова и Херсона. Расследование проводится в рамках уголовных производств, начатых по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Еще 28 человек уже привлечены к административной ответственности по ст. 173-1 (распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка) КоАП.

Также киберспециалисты СБУ заблокировали распространение фейкового контента в более чем 1 тыс. интернет-сообществ, которые в целом имеют более 500 тыс. подписчиков.

В случае подтверждения информации о спланированных действиях злоумышленников, в частности, по указанию кураторов из РФ и временно оккупированных территорий, они будут переквалифицированы согласно соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Курение не защищает от COVID-19, - в Минздраве развенчали фейк

Источник: https://censor.net.ua/n3185454
 
 
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Интересно, а откуда в СБУ знают, что фейк, а что не фейк о коронавирусе? Если даже у ученых нет общего мнения.
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боятися не треба, а от остерігатися - життєво необхідно! пройдисвітів, аферистів і просто недалеких людей вистачає... скажу банальність, але користуйтеся перевіреною інформацією!
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гм... а сарказм пустий чи стосовно певної проблеми?
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Они недаром под разными флагами пишут тут.
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И чем ты будешь заниматься, когда тебя забанят? СБУ викрила 79 осіб в поширенні фейків про коронавірус і заблокувала понад тисячу інтернет-спільнот - Цензор.НЕТ 2357
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там ще усілякі ігорі Lи (не D) попи свої рвуть навхрест) чи воно десь зникло? давно не зустрічав
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ну не знаю, Дєнька то підтвердив автентичність записів
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то п3дць СБУ викрила 79 осіб в поширенні фейків про коронавірус і заблокувала понад тисячу інтернет-спільнот - Цензор.НЕТ 8913 але трударі у нас не для того, щоб думати...
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некогда им.. они сдерживают распространение инфы о вирусе под видом "!борьбы с вирусом"
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ага. очевидная ЛОЖЬ. СБУ сейчас всеми силами отмазывает зеленского от преступлений по статьям: САБОТАЖ ТЕРРОРИЗМ и т.д.
ведь лишив украинцев масок и респираторов и проч зеленский обрёк на смерть тысячи украинцев
это - ТЕРРОРИЗМ
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певно насолоджуються життям при Зю...
п'ять років мріяли і от воно їх накрило.
ти б їх теж наздоганяв, чи що...
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Нормальные под впн не пишут комменты
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Научились таки брать интернет за жабры. А пересичные судя по комментариям только рады.
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Интересно, а откуда в СБУ знают, что фейк, а что не фейк о коронавирусе? Если даже у ученых нет общего мнения.
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Головне - аби потім не з'ясувалось що і сам "коронавірус" виявився грандіозним фейком !
УДАР ДЬЯВОЛА
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Я писал что я ложил на Закон про кароновирус ...я тоже в теме ?
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Не знаю, что входит в понятие о "короновирусе". Может то, что распространяют отдельные СМИ о "готовности" Украины к пандемии. Но реальное положение очень печально. В моем городе областная больница получила 40 тестов, из них "приемный покой" только два . И использовать их можно только с разрешения комиссии, которая не создана. Медперсону не выдают ни масок, ни перчаток. НИЧЕГО. Из средств защиты только повязки, пошитые из запасов марли времен "пташинного гриппа". Вот такие они наши реалии
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Ви фссьо врьотє, згадайте заяви МОЗ у лютому.
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Мне вот эта статья напоминает статьи как СБУ каждый день находит схроны с оружием в посадках линевках и прочем ..Никто их не находит а СБУ находит
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він секретний, оскільки також може виявитися фейковим
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Список фейков какой хоть был? что бы знать что было фейком
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СБУ разоблачила 79 человек в распространении фейков о коронавирусе и заблокировала более тысячи интернет-сообществ

а падазрение дали только 28??

а еще где 51 штука падазрений?

аткупилася??

ахахаха
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