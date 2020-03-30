 СБУ разоблачила 79 человек в распространении фейков о коронавирусе и заблокировала более тысячи интернет-сообществ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Специалисты Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности разоблачили деятельность пророссийских "киберактивистов" из Одессы, Днепра, Львова и Херсона. Расследование проводится в рамках уголовных производств, начатых по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Еще 28 человек уже привлечены к административной ответственности по ст. 173-1 (распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка) КоАП.

Также киберспециалисты СБУ заблокировали распространение фейкового контента в более чем 1 тыс. интернет-сообществ, которые в целом имеют более 500 тыс. подписчиков.

В случае подтверждения информации о спланированных действиях злоумышленников, в частности, по указанию кураторов из РФ и временно оккупированных территорий, они будут переквалифицированы согласно соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины.

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