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 Перенесенная из-за коронавируса Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года

Перенесенные из-за коронавируса Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Об этом сообщил Международный олимпийский комитет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Отмечается, что соглашение было достигнуто в понедельник после разговора между лидерами МОК, организаторами Олимпиады Токио 2020, правительством Японии и Международным паралимпийским комитетом.

Летние игры должны были пройти с 24 июля по 8 августа этого года, но на прошлой неделе было объявлено, что Олимпийские игры были отложены из-за пандемии коронавируса.

Новые даты проведения Паралимпийских игр - с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

МОК говорит, что решение о новых датах было принято "для защиты здоровья спортсменов и всех участников, а также для сдерживания вируса COVID-19".

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Источник: https://censor.net.ua/n3185453
 
 
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...з дармовими перельотами в Токіо
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Всирамно Мильдониянцы РАБссии пабидять.... Перенесена через коронавірус Олімпіада відбудеться з 23 липня по 8 серпня 2021 року - Цензор.НЕТ 1170
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Хотелось бы верить что в 20-м мы сможем победит вирус.
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смело как то назначать конкретные даты посреди срача, которому пока конца не видно.
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