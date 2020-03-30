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Все про:СНБО (3414) увольнение (1858) Донбасс (21022) Сивохо (72)

 Сивохо о своем увольнении: "Клеркам из СНБО больше не интересна тема Донбасса"

Сергей Сивохо прокомментировал свое увольнение с должности советника секретаря СНБО на общественных началах, заявив, что "СНБО из грозного и важного органа превратился в фикцию".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

"Можно, конечно, ничего и не писать - всем и так понятно, что клеркам из СНБО больше не интересна тема Донбасса. На теме мира хорошо заходить в кабинеты, а потом продавать страну и прятать голову в песок под давлением активного меньшинства", - говорится в сообщении.

По словам Сивохо, СНБО из грозного и важного органа превратился в фикцию.

"Мы с Максимом Ткаченко сильно не расстроились из-за потерянных корочек, но мы переживаем об утерянном Донбассе. Поэтому мы будем продолжать помогать президенту в его стремлении к миру! Я рад, что теперь смогу сосредоточиться на Национальной платформе примирения и единства. Нас уже немало! Продолжаем работу! Мир нам", - подытожил Сивохо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я - продюсер, я умею организовать процесс", - Сивохо объяснил, что делает в СНБО

Напомним, сегодня Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах.

Ранее, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.

13 марта стало известно, что полиции планирует объявить подозрения троим ветеранам за срыв презентации Сивохо - Сергею Тамарину, Саше Волкову и Юрию Капле.

Почти два десятка "слуг народа" обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову с просьбой уволить своего внештатного советника Сергея Сивохо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апофеоз платформы примирения, обращение к народу, ловушка кремля. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Сивохо о своем увольнении: Клеркам из СНБО больше не интересна тема Донбасса 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185452
 
 
 Топ комментарии
 
Пиз.....й в Донбас, штани обісцяні не забуть одягнути, бо за свого не приймуть. Сивохо о своем увольнении: "Клеркам из СНБО больше не интересна тема Донбасса" - Цензор.НЕТ 7255
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а то ОРЛДО интерсна тема Украины как крысчанам также..
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да шо ж это делается-то, храждане?)) был "СНБО грозным и важным органом" - когда сам сивоха в нем был, а теперь - нет сивохи, нет и СНБО.. одна фикция! Сивохо о своем увольнении: "Клеркам из СНБО больше не интересна тема Донбасса" - Цензор.НЕТ 165
Вот и сбылась мечта сивохи - поехать в Донецк да там ссаться на лавочках...
Скорбите, о подлые бИндеровцы!
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Цю сучку я сама бачила на Хрещатику у 14 році! А сівоха хай у донецьку сидить на обсцяній лавочці і всім буде спокійніше !
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Разве Сивохо был в СНБО?! Он же был внештатником.
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Сивоха думает, что его ватное мнение кого-то интересует, а оказалось, что тупой кусок жира с ожирением мозга никому не нужен.)
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Пиз.....й в Донбас, штани обісцяні не забуть одягнути, бо за свого не приймуть. Сивохо о своем увольнении: "Клеркам из СНБО больше не интересна тема Донбасса" - Цензор.НЕТ 7255
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с твоим уникальным умом и способностями в цирке саме место
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сходи к моторыле, выпей мировую с ним.
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Уволить мало ,Сивуха должен сидеть в тюрьме !!! Сивохо о своем увольнении: "Клеркам из СНБО больше не интересна тема Донбасса" - Цензор.НЕТ 8952
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А як бути з тим, хто його призначив? Те ж питання і щодо Єрмака, куди більш небезпечного, ніж відвертий дурень Сивохо.
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этот козырь уже применялся (усцюся) Сивохо о своем увольнении: "Клеркам из СНБО больше не интересна тема Донбасса" - Цензор.НЕТ 2130.не подействует
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даже боюсь представить какие же козыря у него остались
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какая боль, какая боль. Украина вернет Донбасс и без 95 дебилизма в турборежиме.
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щас с горя забухает, оденет джинсы и опять на лавочку. сумувать.
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Сивуха перебрадила.....скисла ! Надо гнать это чмо отвсюду! Оно еще вякает !? Тьфу!
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Так сказал и вышел по ковру..
уходил все дальше он и дальше
и моча струилась по бедру-
по бедру крутому секретарши..
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Активное меньшинство, наверное это мы.
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Как то Евгений Понасенков сказал что по закону в любой стране всего 12-14% это думающие люди,так сказать активное меньшинство, остальные 85-86% это просто масса которую всегда вело именно то самое активное меньшинство. Именно из этого меньшинства и выбирался и руководитель государства и правительство которое и управляло этой массой. Так было всегда и во все времена и это было естественно и правильно. Государством должен управлять человек с государственным складом ума и к тому же он проходил долгий путь пока достигал высшего органа власти. Но иногда эта система даёт сбой или же её намеренно ломают враги государства и популисты(болтуны). И тогда случаются страшные трагедии а государства впадают в разруху и хаос особенно если выпадает какое то серьёзное испытание для страны,например война или эпидемия. Вот тогда и выясняется вся жуткая истина и та трагедия которая стаёт просто неконтролируемой а людям надеяться не на кого потому что та власть была хороша и весела только в мирное и безоблачное время а сейчас она просто не способна даже думать о себе не говоря уж о всей стране и народе. Вот и сейчас Зеленский лихорадочно тасует правительство,органы власти но на смену одним идиотам приходят ещё дурней а ситуация ежеминутно становиться всё страшней.Буквально за месяц полтора сменили 2 министров МОЗ но это уже слишком поздно. И абсолютно непонятно что сделает третий который нужно понимать в медицине разбирается как свинья в апельсинах. Ведь была же Супрун которую просто обосрали и поменяли на девчушку из за школьной парты которая кроме как делать сэлфи в Санжарах ни на что оказалась не способна. Поменяли на клинического идиота Емца который тут же принялся за привычные схемы дерибана . Убрали Емца,теперь ждём ещё одного "гения-вирусолога" из одесской мэрии.А коронавирус в это время множится в арифметической прогрессии. Неужели до Зеленского до сих пор ещё не дошло что он сел не в свои сани и сколько бы он судорожно не менял одних идиотов на других всё равно за всё что произошло и происходит и будет происходить в стране отвечать будет исключительно он один. Все растворятся как туман а хомут за всю эту шоблу он будет волочь один.
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Все Очень даже и Расстроились , что на одного дебила меньше и что СНБО будит Делать , - Даже и Не знаю.
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его вес в снбо в основном состоял из мокрых джинсов. сама туша почти ничё не весила )
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интересует тема Донбасса только как территория.
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Отправьте этого депила уже кто небудь на тот Донбас он там сразу сольется со средой обитания местных дегенератов!
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Он ещё на какой то непонятной "Платформе Примирення" сидит.
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пусть берёт своих подрух королевскую, бондаренчику, герман и прочую мерзость и мандует подобру- поздорову...воду мутить в Украине- нихера не получится! их место или возле паРаши или в паРаше!
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"Можно, конечно, ничего и не писать - всем и так понятно, что украинским людям из СНБО ,больше не интересен сивуха ,клекр рашистского ордло- Донбасса.
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Никогда не мог подумать что Сивохо такой говнистый.
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А как мечтал про "сильную руку", какие большие планы строил...)
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тот кто выбирает позор между войной и позором, получает и войну и позор.
сосед зашел в твой дом, заселился на кухне, говорит теперь мое, может задницу ему будешь мыть?
пнх, жирный сепар!
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Тебя осина ждет толстожопый сепар!!!!
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Тебе не место там. Мозги включи. Сори, забыла. что нечего. Зрадник. Ермацький прихвостень.
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А чи не забагато уваги цьому засцяному чму?
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Это существо не стоит того что бы его обсуждать,он настолько мерзок и ничтожен что умным людям говорить о нём себя не уважать. Таким дерьмом должны заниматься службы которым по статусу положено ковыряться в таком обоссаном и вонючем дерьме. К сожалению у нас эти службы временно не работают,надеюсь скоро им работы будет много,но перед этим придётся опять "перетрахнуть" их .
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Можешь дальше бухать, как и раньше, сидя на лавке.
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«Актівнага мєншіства»?🧐 це на противагу «пасивної більшості»?
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Сивохо, а чего ты на подконтрольной Украине территории сидишь? ****** на оккупированную и налаживай с Россией контакты. Так нет, тут же бабло и ЛИГА СМЕХА! УРОД.
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Пицы покушал и досвидос. Большой деятель...
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слухайте, я реально в шоці, вам кинули кістку у вигляді цього сівохо й ви гадаєте то якась перемога?
та цей сівохо й надалі буде робити те, для чого залучений, він й надалі буде отримувати фінансування на цю срану "платформу", він й надалі розвиватиме тези "громадянської війни" й все це надалі буде відбуватися під кураторством зеленського та ко.
просто не де-юре, а де-факто, аби не дуже привертав увагу до самої так званої "влади".
невже вас так легко задурити?
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Та ладно не кипишуй, считай что это была разминка экспромтом, типа квн от биндеровцев...)))
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Самое интересное, сивоха, у тебя впереди...Власть имеет свойство меняться... внезапно меняться... Надеюсь паспорт гражданина дыныры ты уже имеешь, дебил...
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Так, петушара ти москальський, тут ти правий нах.й нікому "твій мир та Донбас = русский мир" не потрібний, а активну меншість не ображай, бо вона тобі ще пригадає усе, що ти падлюка накоїла.
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Первый клоун ушел. Осталось выгнать ЗЮ ишака.
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Хрен от дармовой пиццьl отдерешь обіссяного хряка.
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Ой обиделся,а таким был важным. Да не ссы,на карантин иди!
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Ушлиштє жи бамбас! Там жи наши люді Сивохо о своем увольнении: "Клеркам из СНБО больше не интересна тема Донбасса" - Цензор.НЕТ 5230
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314дуй в лугандон, там и пропагандируй вместе со своим пасивным большинством, говно
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Сивоха, ватник ты штопанный, этого агрессивного меньшинства из 73% голосовавших за зе при мерно 65%. Сук-ка, какое оно дурное. Оно думает, что агрессивное меньшинство это 8% потрохососов, но даже не догадывается, что их 65% - зе-ботов. Но 65% зе-ботов и 8% потрохососов это снова магическая цифра 73%. Уверен в СНБО это начали понимать потому и турнули эту вату к епеням. Кстати 73% против распродажи украинской земли если кто ещё не понял.
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Активное меньшество оказывается страной руководит, спасибо, мне как его частички, очень приятна такая оценка
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эти гауляйтеры руцкого мыра вместе с чивокуней хотели по-тихаму в ноябре - декабре 2013 отжать Украину для кремля и стать во главе новой кремлёвской колонии на местах, мы должны были наконец- то стать рабами москвы, обслуживать её за копейки аки узбеки . но народ не дал. так они его вместе с кремлём суки постреляли народ и вот ...снова возникли. я куею клава где и в каком гос-ве такое возможно. скажите мне!!!!!!
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Чому написав свинособачою???
Може для своїх друзів в Лугандоні...
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"Можно, конечно, ничего и не писать - всем и так понятно" Источник: https://censor.net.ua/n3185452

От якби на цьому закінчив, то може (МОЖЕ) ще б і зберіг рештки гідності... Але ж упороте - до кінця упороте! Їдь на "Дамбас" і там пропагуй свою "платформу єдності", а якщо повернешся не рештками, а живий, тоді і будеш щось ******* (пробачте за мою французьку)...
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Нічо уродєц, прийдуть до влади патріоти, а не проросійський Зеленський, то буде проти тебе кримінальна справа відкрита за співпрацю з російськими окупантами... Я думаю ти і сам це знаєш! Мабуть погано спиш....
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"утерянном"???? Ты читаешь материалы ООН, просцюсер обоссаный? Хотя кому я это? Махровому маларосу с пропитой ватой в башке и гражданским конфликтом.......
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клоуны страну не вытащат, хоть зелёные, хоть какие... ну какой может быть авторитет у клоуна в цирке? он или ассистент на подхвате или заполняет паузы в перерывах , пока матёрые воры пис.дят мешками корма в подсобках
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Та иди уже,Госпади!!!Бажано Баканову поздвонити на рахунок цього чорта!
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От скотыняка, оно ещё и хрюкает и визжит. Доброй охоты патриотам. К слову, этот хряк юзовский из бюджета, со счетов РНБО получил более 7 миллионов гр. Серожа, где деньги? Прожрала, свинья?
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Обоссаный алкоголик чем-то недоволен? Иди боярку дальше пей,чучело. Зарыгань ватная.
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Я написав під цим меседжем на його ФБ-сторінці "Ваші фото в п'яному стані і обісцяних штанах компрометують державного посадовця і державу Україна". І воно мене забанило. )))
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Нет никакого "Донбасса" как территориальной единицы или субъекта права - Донецкий угольный бассейн - это совсем другое и границы его далеко за пределами оккупированных районов, не нужно наделять субъектностью территорию.
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да и ещё...когда же вы все наконец поймёте, что не имеете права
использовать аббревиатуру лнрднр, от слова вААбще, нет лнрднр , а есть часть
территории Украины, захваченная вооруженным путём спецподразделениями из россии
при пособничестве украинских коллаборантов. Коллаборационизм (википедия)
 - есть осознанное,
добровольное и умышленное сотрудничество с врагом (в узком смысле -
с оккупантом) ,
в его интересах и в ущерб своему государству. «сотрудничество» с АКМ в руках это -терроризм
и война. тчк.
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ватяна наволоч з засцяною матнею...гидота...
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Сивуха, ти зап"яматався як піцу жер при обміні, в пустій палатці. Більш нічим. На щось друге ти не здатний.
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Мені особисто і ти не цікаве і твій донбас. Це ви мразі принесли війну в Україну і ще там щось базікаєте. Скільки пацанів загинуло? Гоніть їх з Києва у свій Донецьк.
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скорей бы твой мотор на капиталку отправили джамшутам
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