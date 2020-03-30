 Сивохо о своем увольнении: "Клеркам из СНБО больше не интересна тема Донбасса"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.
"Можно, конечно, ничего и не писать - всем и так понятно, что клеркам из СНБО больше не интересна тема Донбасса. На теме мира хорошо заходить в кабинеты, а потом продавать страну и прятать голову в песок под давлением активного меньшинства", - говорится в сообщении.
По словам Сивохо, СНБО из грозного и важного органа превратился в фикцию.
"Мы с Максимом Ткаченко сильно не расстроились из-за потерянных корочек, но мы переживаем об утерянном Донбассе. Поэтому мы будем продолжать помогать президенту в его стремлении к миру! Я рад, что теперь смогу сосредоточиться на Национальной платформе примирения и единства. Нас уже немало! Продолжаем работу! Мир нам", - подытожил Сивохо.
Напомним, сегодня Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах.
Ранее, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.
12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.
13 марта стало известно, что полиции планирует объявить подозрения троим ветеранам за срыв презентации Сивохо - Сергею Тамарину, Саше Волкову и Юрию Капле.
Почти два десятка "слуг народа" обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову с просьбой уволить своего внештатного советника Сергея Сивохо.
Вот и сбылась мечта сивохи - поехать в Донецк да там ссаться на лавочках...
Скорбите, о подлые бИндеровцы!
....
...
уходил все дальше он и дальше
и моча струилась по бедру-
по бедру крутому секретарши..
сосед зашел в твой дом, заселился на кухне, говорит теперь мое, может задницу ему будешь мыть?
пнх, жирный сепар!
та цей сівохо й надалі буде робити те, для чого залучений, він й надалі буде отримувати фінансування на цю срану "платформу", він й надалі розвиватиме тези "громадянської війни" й все це надалі буде відбуватися під кураторством зеленського та ко.
просто не де-юре, а де-факто, аби не дуже привертав увагу до самої так званої "влади".
невже вас так легко задурити?
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Може для своїх друзів в Лугандоні...
От якби на цьому закінчив, то може (МОЖЕ) ще б і зберіг рештки гідності... Але ж упороте - до кінця упороте! Їдь на "Дамбас" і там пропагуй свою "платформу єдності", а якщо повернешся не рештками, а живий, тоді і будеш щось ******* (пробачте за мою французьку)...
использовать аббревиатуру лнрднр, от слова вААбще, нет лнрднр , а есть часть
территории Украины, захваченная вооруженным путём спецподразделениями из россии
при пособничестве украинских коллаборантов. Коллаборационизм (википедия)
- есть осознанное,
добровольное и умышленное сотрудничество с врагом (в узком смысле -
с оккупантом) ,
в его интересах и в ущерб своему государству. «сотрудничество» с АКМ в руках это -терроризм
и война. тчк.