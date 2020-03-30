 "Жулики, нарезка... Меня и брата облили грязью", - Денис Ермак

Свой комментарий Денис Ермак в воскресенье, 29 марта отправил через Facebook-мессенджер корреспонденту издания TheБабель, информирует Цензор.НЕТ.

"Жулики, нарезка. По сути, я обсуждаю проекты, которые подавал в системе обращения граждан в Кабмин. Обидно, что мои инициативы реформ и проектов мало того что не рассмотрели на Кабмине (отписки, больше 50), но и лично меня и брата облили грязью", — написал Ермак.

На уточняющий вопрос, помнит ли он, с кем встречался, Денис Ермак ответил, что нет.

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"Вы знаете, я всегда открыто со всеми встречаюсь, не шепчусь (видно на видео) и не знаю, кто мог специально придумать такой вброс. Врагов, думал, нет у меня, а вот оказалось, что их более чем", — добавил он.

"Ермак сказал, что все его достижения, благие идеи и репутация уничтожены. Добавил, что сейчас он живет с родителями, и из имущества у него только хороший ноутбук, телефон и велосипед, подаренный его другом", — сказано в материале TheБабель.

Напомним, в воскресенье, 29 марта Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

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Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос направил копии опубликованных им видеозаписей в НАБУ.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

По данным источника Цензор.НЕТ, ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

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Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.