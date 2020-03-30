 Рада на третьем за сегодня внеочередном заседании рассмотрит назначение новых министров, законопроекты по рынку земли и банкам

"1. Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 16.30 30 марта 2020г, на котором рассмотреть следующие вопросы: 1) о назначении Степанова М.В. министром здравоохранения Украины; 2) о назначении Марченко С.М. министром финансов Украины", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата Верховной Рады, обнародованном в понедельник днем, передает Цензор.НЕТ.

Помимо вышеупомянутых вопросов на пленарном заседании должны быть рассмотрены проекты законов, представленные как альтернативные проекту закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы (№ 2571) и законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения (реестр. № 2178-10).

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