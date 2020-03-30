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Все про:ВР (24690) Кабмин (11944) внеочередное заседание (100)

 Рада на третьем за сегодня внеочередном заседании рассмотрит назначение новых министров, законопроекты по рынку земли и банкам

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков распорядился созвать на 16.30 понедельника, 30 марта, внеочередное пленарное заседание парламента в связи с требованием президента Украины Владимира Зеленского.

"1. Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 16.30 30 марта 2020г, на котором рассмотреть следующие вопросы: 1) о назначении Степанова М.В. министром здравоохранения Украины; 2) о назначении Марченко С.М. министром финансов Украины", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата Верховной Рады, обнародованном в понедельник днем, передает Цензор.НЕТ.

Помимо вышеупомянутых вопросов на пленарном заседании должны быть рассмотрены проекты законов, представленные как альтернативные проекту закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы (№ 2571) и законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения (реестр. № 2178-10).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский выступит на внеочередном заседании Рады, которое назначено сегодня на 16:30, - ОП

Источник: https://censor.net.ua/n3185449
 
 
 Топ комментарии
 
представляю какой прямо сейчас идет торг...
в эти минуты многие в ВР становятся миллионерами, другие ставят на кон карьеры , а кто то возможно и жизнь..
Шекспировские трагедии прямо в этот момент...
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Зараз цей закон не на часі.
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А що там з турбоголосуванням? Буде чи ні? Чого головниний турбінатор мовчить? Рада на третьем за сегодня внеочередном заседании рассмотрит назначение новых министров, законопроекты по рынку земли и банкам - Цензор.НЕТ 3580
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По землі там же було ще більше як 700 правок. Як вони можуть його приймати?
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представляю какой прямо сейчас идет торг...
в эти минуты многие в ВР становятся миллионерами, другие ставят на кон карьеры , а кто то возможно и жизнь..
Шекспировские трагедии прямо в этот момент...
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Але там є ті, хто проти Єрмака. Тому в повній мірі гроші не спрацюють, а потім будуть зашквари.
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ДОГОВОРНЯКИ могут окончательно погубить Украину а если за продажу земли таки проголосуют эти тенденции могут стать центробежными !!!
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А Во Вторник опять Соберетесь Уже Менять Этих. Цырк Блин.
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