 Рада на третьем за сегодня внеочередном заседании рассмотрит назначение новых министров, законопроекты по рынку земли и банкам

"1. Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 16.30 30 марта 2020г, на котором рассмотреть следующие вопросы: 1) о назначении Степанова М.В. министром здравоохранения Украины; 2) о назначении Марченко С.М. министром финансов Украины", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата Верховной Рады, обнародованном в понедельник днем, передает Цензор.НЕТ.
Помимо вышеупомянутых вопросов на пленарном заседании должны быть рассмотрены проекты законов, представленные как альтернативные проекту закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы (№ 2571) и законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения (реестр. № 2178-10).
в эти минуты многие в ВР становятся миллионерами, другие ставят на кон карьеры , а кто то возможно и жизнь..
Шекспировские трагедии прямо в этот момент...