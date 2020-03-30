 ЕС выделил Украине помощь в размере 80 млн евро, - Шмыгаль

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"ЕС выделил пакет помощи в размере 80 млн евро (почти 2,5 млрд грн), который будет направлен на поддержку украинской системы здравоохранения, экономики (в частности малых и средних предприятий) и тех, кто больше всего пострадал от кризиса", - написал Шмыгаль.
"Мы должны продемонстрировать единство и активизировать наше сотрудничество, чтобы совместно преодолеть текущие вызовы! Благодарны представителям Европейского Союза за поддержку действий правительства в борьбе с распространением COVID-19", - добавил он.
Замість тих що друг Зеленського Радуцкій з держрезерву продав.
у нас воруют триллионами... а потом .....