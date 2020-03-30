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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 ЕС выделил Украине помощь в размере 80 млн евро, - Шмыгаль

Европейский Союз выделил Украине пакет помощи в размере 80 млн евро для поддержки украинской системы здравоохранения, экономики и тех, кто больше всего пострадал от кризиса через коронавирус.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"ЕС выделил пакет помощи в размере 80 млн евро (почти 2,5 млрд грн), который будет направлен на поддержку украинской системы здравоохранения, экономики (в частности малых и средних предприятий) и тех, кто больше всего пострадал от кризиса", - написал Шмыгаль.

"Мы должны продемонстрировать единство и активизировать наше сотрудничество, чтобы совместно преодолеть текущие вызовы! Благодарны представителям Европейского Союза за поддержку действий правительства в борьбе с распространением COVID-19", - добавил он.

ЕС выделил Украине помощь в размере 80 млн евро, - Шмыгаль 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3185448
 
 
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Купимо на них масок!
Замість тих що друг Зеленського Радуцкій з держрезерву продав.
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какую должность можно купить в его министерствах на эти деньги?
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Если памперс заполнен Говном , - по не одна поддержка не Удержит .
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а на зарплату одному только Коболеву - 800 млн грн! контракт на 5 лет... и это ещё без многомиллионных премий
у нас воруют триллионами... а потом .....
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о, шмыгали-радуцкие неплохо прибарахлятся на этой помощи, внукам точно хватит.
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не понимаю, почему и зачем, ведь 70% хотели жить прикольно, тогда почему мешаем и оттягиваем им это удовольствие.
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