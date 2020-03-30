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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  2014  49
Все про:ВР (24690) Зеленский (5042) внеочередное заседание (100)

 Зеленский выступит на внеочередном заседании Рады, которое назначено сегодня на 16:30, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на внеочередном заседании Верховной Рады Украины, которое назначено на 16:30 понедельника.

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

"Президент будет выступать в Верховной Раде", - сообщили в ОП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы ожидаем обращения от Зеленского о третьем внеочередном заседании ВР сегодня для рассмотрения банковского законопроекта и рынка земли, - "слуга народа" Корниенко

Источник: https://censor.net.ua/n3185445
 
 
 Топ комментарии
 
Кстати если заболеет свинар стефанчук, то ему понадобиться сразу два аппарата ИВЛ. Такую тушу то провентилируй попребуй Зеленский выступит на внеочередном заседании Рады, которое назначено сегодня на 16:30, - ОП - Цензор.НЕТ 3819
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Зеленский выступит на внеочередном заседании Рады, которое назначено сегодня на 16:30, - ОП - Цензор.НЕТ 1428 нужно не пропустить эту веселуху....- выступление известного комика...

значит в 16:30....
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Кстати если заболеет свинар стефанчук, то ему понадобиться сразу два аппарата ИВЛ. Такую тушу то провентилируй попребуй Зеленский выступит на внеочередном заседании Рады, которое назначено сегодня на 16:30, - ОП - Цензор.НЕТ 3819
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Там ще братухан є подібної комплекцііїї! Поряд з Юзіком сидить!
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Пусть Зеленский расскажет зачем он объявил карантин? Люди гуляют, все леса и парки забиты пьяными компаниями, мусор кругом, никто их не штрафует и не разгоняет, это такой карантин? Для чего он такой нужен?
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тєло можно продуть подходящей мощности компрессором. вход-выход канешно найти там тяжело, ну то такэ. если шо, то зубы почистит.
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Ніколи не дивився і не буду але як там було в «слуга народу»? Голобородько дійсно розстріляв парламент?)))
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Була така сценка - хз, чи то він по сюжету реально то робив, чи то наснилося йому, але сцену з фільму на ютубі бачив.
Ось, навіть знайшов:
Президент Зеленский Голобородько расстрелял всю Верховную Раду
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Чому, я не відмовляв собі у перегляді...
Цікаво було, як це вплине на нарід... В мене тепер на озброєнні купа цитат, якими я шмагаю своіх знайомих зебілів...
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нужно не пропустить эту веселуху....- выступление известного комика...

значит в 16:30....
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бесплатное к тому же. Интересно кто кого-Вова Беню или....или...
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его ботинок, как и трибуна, уже готовы призвать слуг к правильному голосованию ))
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Це добре, освятить антинародний розпродаж землі своєю присутністтю. В свій час буде відповідати.
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У вольдемара заіло перемикач на позначці "valid"
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they say "sitting President",
"valid" больше к предметам, шо в данном случае даже больше подходит
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Невже нарешті вивчив текст нового сценарію? А про Єрмака та його "загиблого" брата ще не написали? Тоді най залишить без премії весь "авторський колектив студії квартал 95", якщо не справляються з обов'язками! Зеленский выступит на внеочередном заседании Рады, которое назначено сегодня на 16:30, - ОП - Цензор.НЕТ 343
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А брателло то не погиблый,а воскресший
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Да, Голобородько умер и теперь никто МВФ на хер не пошлёт , скорее всё будет наоборот ,помянем же братия и сёстры пана Голобородько ,хороший был человек ! Зеленський виступить на позачерговому засіданні Ради, яке призначене сьогодні на 16:30, - ОП - Цензор.НЕТ 3401
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Зеленский! Ты тварь, урод и козел. Остановил страну, забрал у людей возможности заработать, лишил права нормально передвигаться по стране. Чего стоят все твои слова если в критическую минуту ты обосрался и дал право рулить Украиной Ляшку и авакову?
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Андрюха, ты шо, не понимаешь? Это ж барыга все устроил... Подставил нашего любимого артиста зелинского - тому теперь приходится отдуваться...
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Нужно послушать. Включаю плюсы, а квартал потом досмотрю) хотя и Лигу Смеха нужно глянуть, есть чем заняться))))))
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Ух ты, вот это молодцы!!!! Пока власть ...уем груши околачивает, люди сами себя спасают.
"Одесситы делают переходники для аппаратов искусственной вентиляции легких: вместо одного пациента будут спасать сразу четверых

Одесская группа компаний Infomir наладила производство расширительных переходников и клапанов для аппаратов искусственной вентиляции легких.

Эти изделия позволяют подключать к одному аппарату до четырех пациентов вместо одного, что поможет спасти жизни большему количеству людей."https://dumskaya.net/news/odessity-delayut-perehodniki-dlya-apparatov-ivl-111721/
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Кроме переходников, Infomir создал прототипы очков и респираторов для медиков. Это поможет им обезопасить себя при контакте с больными.
Кроме переходников, Infomir создал прототипы очков и респираторов для медиков. Это поможет им обезопасить себя при контакте с больными.
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в NY вроде стали подключать двоих на аппарат.
никто не ожидал такого шухера, шо понадобится всего много и одновременно.
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Я смотрю Зе опять насрал плрохоботам в штаны
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Зе насрал тебе в голову столько гавна - что через ртот вылазит...
фу...
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Да да национальный банк Украины за прошлые 5 лет грабил народ
А для вас порохососов это все божья роса
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Голосовать надо бы было послезавтра..... Как - никак ,праздник - день 73% ! Глядишь,всё и получилось бы....
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Он сможет - не смог.
Он научицца - не способен, ибо недалёк.
У него "команда" - тищенки, сивохи, парикмахеры и прочая жуликовата.
Олигархов приструнит - они на клоуна ложат и ложили.
Дайтеимувремя - дали,пустило все на самотек, коррупция расцвела, землю областями хочет продать (типо это спасет)

Иди ка ты в отставку, чувачок - не твое это.
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Скажет,что не может переступить через принцыпы,должен вернуть ******* Каломойше все обещанные банки
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Оно ему поможет ?когда Порох приезжал в Раду ,то крысы сразу становились мышами ,а шо та шмаркля
Зеленський виступить на позачерговому засіданні Ради, яке призначене сьогодні на 16:30, - ОП - Цензор.НЕТ 1731
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Опять гнусавый карлик за спасителя МВФ будет распинаться! Эх, молодую бы Витренко на него! Она бы его и МВФ вместе с гамном смешала! Правда, сейчас сынаш - второе лицо в НАК "Нафтогаз" и Наташа молчит, как рыба блед!
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ПРАВО НА ВЛАДУ
18 апреля 2019 г. ·
Якщо я не впораюсь - я піду сам. Саме тому перший закон, який я запропоную на посаді - закон про імпічмент президента. Про це в прямому ефірі «Право на владу» заявив кандидат на пост Президента України Володимир Зеленський.

Очікуємо?
Ні... Бо чи не головна рисаі ознака упоротого зебіла (і клована, в т.ч.) - нагла і цинічна брехня
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