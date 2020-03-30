 Зеленский выступит на внеочередном заседании Рады, которое назначено сегодня на 16:30, - ОП

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.
"Президент будет выступать в Верховной Раде", - сообщили в ОП.
Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.
"Президент будет выступать в Верховной Раде", - сообщили в ОП.
свинарстефанчук, то ему понадобиться сразу два аппарата ИВЛ. Такую тушу то провентилируй попребуй
Ось, навіть знайшов:
Президент
ЗеленскийГолобородько расстрелял всю Верховную Раду
Цікаво було, як це вплине на нарід... В мене тепер на озброєнні купа цитат, якими я шмагаю своіх знайомих зебілів...
значит в 16:30....
"valid" больше к предметам, шо в данном случае даже больше подходит
"Одесситы делают переходники для аппаратов искусственной вентиляции легких: вместо одного пациента будут спасать сразу четверых
Одесская группа компаний Infomir наладила производство расширительных переходников и клапанов для аппаратов искусственной вентиляции легких.
Эти изделия позволяют подключать к одному аппарату до четырех пациентов вместо одного, что поможет спасти жизни большему количеству людей."https://dumskaya.net/news/odessity-delayut-perehodniki-dlya-apparatov-ivl-111721/
Кроме переходников, Infomir создал прототипы очков и респираторов для медиков. Это поможет им обезопасить себя при контакте с больными.
никто не ожидал такого шухера, шо понадобится всего много и одновременно.
фу...
А для вас порохососов это все божья роса
Он научицца - не способен, ибо недалёк.
У него "команда" - тищенки, сивохи, парикмахеры и прочая жуликовата.
Олигархов приструнит - они на клоуна ложат и ложили.
Дайтеимувремя - дали,пустило все на самотек, коррупция расцвела, землю областями хочет продать (типо это спасет)
Иди ка ты в отставку, чувачок - не твое это.
18 апреля 2019 г. ·
Якщо я не впораюсь - я піду сам. Саме тому перший закон, який я запропоную на посаді - закон про імпічмент президента. Про це в прямому ефірі «Право на владу» заявив кандидат на пост Президента України Володимир Зеленський.
Очікуємо?
Ні... Бо чи не головна рисаі ознака упоротого зебіла (і клована, в т.ч.) - нагла і цинічна брехня