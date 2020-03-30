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Все про:акциз (309) Верланов Сергей (52)

 Детенизация дает результат, - Верланов о росте поступлений в бюджет от алкогольного акциза

Поступления в общий фонд госбюджета по акцизному налогу с ликероводочной продукции (ЛВП) уже сегодня составляют 541,4 млн грн, что на 19,2% (+87,3 млн грн) больше поступлений всего марта 2019 года.

 При этом, индикативные показатели за март уже перевыполнен на 18,3% (+83,8 млн гривен).

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на ГНС.

Таким образом, как отметили в налоговой, состоянию на 30 марта индикативные показатели по акцизному налогу с ЛВП за I квартал уже выполнен на 100,9% (+11,1 млн грн).

Детенизация дает результат, - Верланов о росте поступлений в бюджет от алкогольного акциза 01
"Усиление контроля за производством ликероводочной продукции плюс системная борьба с контрафактным алкоголем в розничной сети, которую мы вели в течение последних трех месяцев, дали результат. Мероприятия, проводимые налоговой вместе с правоохранительными органами и местными властями, привели к стремительному увеличению бюджетных поступлений от акцизного налога ", - заявил председатель ГНС Сергей Верланов.

"Детенизация рынка водочных изделий важна не только с точки зрения наполнения бюджета. Ведь производство и торговля контрафактом - это еще и прямая опасность для здоровья потребителей", - подчеркнул глава налоговой.

Сообщается, что с момента своего создания в декабре 2019 Департамент контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров Государственной налоговой службы начал системную борьбу с нелегальным производством и оборотом ликероводочной продукции (ЛВП). Как результат, значительно выросли поступления в бюджет акцизного налога от ЛВП.

Напомним, в марте план по поступлениям акцизного налога из спирта в бюджет уже перевыполнен почти в 6 раз.

Источник: https://censor.net.ua/n3185444
 
 
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Це ніяк не пов'язане з тим, що наш спирт зараз не експортується? Акцизи ж беруться з внутрішнього обігу, чи нє? Хто в темі, поясніть, будь ласка.
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Люди на карантині дома сидять, тому й збільшилися надходження
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Пі3дь0ж! Це за рахунок виробництва антисептиків без спец. ліцензії (тобто зі сплатою акцизу за спирт). Це не досягнення чинуш - це коронавірус!
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Ой дурак ,просто много генделиков закрыты на карантин и народу приходится пить вашу поганую дорогую водку ,вот и весь секрет !!!
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****** ты, Верланов, и все твои подельники тоже.
Вы поднимаете акциз, тогда, как продажи падают и ещё смеете этим бахвалится. За март выросли поступления, говоришь? Нашел, мудак, с чем сравнить!
Люди массово переходят на самогоноварение. Я перешёл уже давным-давно и на хххххю вертел это алчное государство, вместе с Варламовым. Чего и всем рекомендую...
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дурень! чему ты радуешься, народ пить больше стал! идиоты все 30 лет у власти.... если бы ты радовался, что стьало больше поступлекний от новых предприятий, другое дело, а так радость на костях людей!
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Яка в дупі детенізація, людям в очі не брешіть.
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