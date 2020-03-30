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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Главврач тернопольской больницы Чайковский утверждает, что его слова переврали, и врачи не увольнялись из-за коронавируса

Главный врач Тернопольской городской больницы скорой помощи Ярослав Чайковский опроверг информацию СМИ, сообщивших со ссылкой на него об увольнении 8 врачей из-за страха заразиться.

Об этом Чайковский сказал корреспонденту "Укринформа", сообщает Цензор.НЕТ.

"Информация, которую распространили некоторые журналисты о том, что якобы в нашей больнице из-за боязни заразиться коронавируса, увольняются врачи - не соответствует действительности", — сказал он.

По словам Чайковского, продолжается "обычный рабочий процесс".

Продолжается обычный рабочий процесс, как в любом коллективе. "Кто-то уходит с работы, кто-то приходит. Да, несколько медицинских работников из среднего персонала написали соответствующие заявления на увольнение. Но не из-за боязни заразиться. Кто-то имеет хронические заболевания, у кого-то - пенсионный возраст, у других - ребенок, еще у одних - нужен уход за престарелыми родителями", — пояснил он.

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Чайковский добавил, что в больнице достаточно врачей и среднего медицинского персонала, ИВЛ, тестов, оборудование, антисептиков и других средств защиты, чтобы противодействовать COVID-19.

В областном управлении здравоохранения также заявили, что информации об увольнении врачей с работы во время введенного карантина у них нет.

Накануне в программе "Тема дня" на "Общественном" Чайковский сообщил об увольнении 8 сотрудников, не готовых рисковать жизнью за 4000 гривен. "8 сотрудников уже уволились из инфекционного отделения даже еще не контактируя с больными коронавирусом. Ибо есть опасения, есть риски для собственного здоровья. У кого-то хронические заболевания, у кого-то малые дети. И чтобы не подвергать семью опасности, люди уволились с работы. Этого могло бы не произойти, если бы у наших работников была мотивация. Получая 4 тыс. грн зарплаты, мало кто может отдавать себя работе в таких опасных условиях", - сказал он тогда.

Также на Цензор.НЕТ: "Реально в области сейчас около 5000 инфицированных, которые ежесекундно сеют вирус", - глава Закарпатской ОГА Ривис

Источник: https://censor.net.ua/n3185437
 
 
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Где-то тут всё равно должна быть зрада. Ща нам расскажут - где.
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Наложили в штаны, что больше нигде не устроятся?
Там расклад такой, все выпускники Тернопольского универа должны быть уволены нах без права заниматься врачебной практикой.
Дипломы куплены абсолютно всеми - это 100%, я знаю о чем говорю.
С дипломами Львовского, Франковского и Черновицкого универов можно допустить до аттестации и оставить по результатам.
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не оправдывая их задам вопрос вам , 30 лет страна уничтожала медицину ,с какого бодуна надеется на мораль профессии ? Из за Гиппократа ? Так и Фемида не с правдой , а баблом на весах ,вы же давно плюнули ждать от неё справедливости ,так чего вы ждете чуда от мудрого построения страны парикмахеров и юристов Поплавского ?
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Отак. А вчора в темі про звільнення лікарів тут закликали примусити лікарів працювати під дулом автомата, а хто погано лікуватиме- розстрілювати.
https://censor.net.ua/news/3185188/vosem_vracheyi_infektsionnogo_otdeleniya_v_ternopole_uvolilis_izza_riska_zarazitsya_koronavirusom_glavvrach/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_73306707
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точно, один писал , что «военнообязанные»
я ему намекал, что медкомиссия на карантине
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"натурально то мужичьё необразованное перекручивает"
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Все-таки написали про звільнення, але не сподобалось слово "бояться".
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Да уж. Сое такие темы неинтересны. За то вчера как дышали...
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