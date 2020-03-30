 Главврач тернопольской больницы Чайковский утверждает, что его слова переврали, и врачи не увольнялись из-за коронавируса

Об этом Чайковский сказал корреспонденту "Укринформа", сообщает Цензор.НЕТ.

"Информация, которую распространили некоторые журналисты о том, что якобы в нашей больнице из-за боязни заразиться коронавируса, увольняются врачи - не соответствует действительности", — сказал он.

По словам Чайковского, продолжается "обычный рабочий процесс".

Продолжается обычный рабочий процесс, как в любом коллективе. "Кто-то уходит с работы, кто-то приходит. Да, несколько медицинских работников из среднего персонала написали соответствующие заявления на увольнение. Но не из-за боязни заразиться. Кто-то имеет хронические заболевания, у кого-то - пенсионный возраст, у других - ребенок, еще у одних - нужен уход за престарелыми родителями", — пояснил он.

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Чайковский добавил, что в больнице достаточно врачей и среднего медицинского персонала, ИВЛ, тестов, оборудование, антисептиков и других средств защиты, чтобы противодействовать COVID-19.

В областном управлении здравоохранения также заявили, что информации об увольнении врачей с работы во время введенного карантина у них нет.

Накануне в программе "Тема дня" на "Общественном" Чайковский сообщил об увольнении 8 сотрудников, не готовых рисковать жизнью за 4000 гривен. "8 сотрудников уже уволились из инфекционного отделения даже еще не контактируя с больными коронавирусом. Ибо есть опасения, есть риски для собственного здоровья. У кого-то хронические заболевания, у кого-то малые дети. И чтобы не подвергать семью опасности, люди уволились с работы. Этого могло бы не произойти, если бы у наших работников была мотивация. Получая 4 тыс. грн зарплаты, мало кто может отдавать себя работе в таких опасных условиях", - сказал он тогда.

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