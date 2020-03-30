 Пожилой житель Черновцов умер от COVID-19, - мэр Каспрук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук.

"Приношу соболезнования родным и близким. Обращаюсь к другим. Еще раз ... И еще раз ... Берегите родителей, берегитесь сами ... То что вы чувствуете себя здоровым значит, что ничего не значит ... Вы не знаете что вы принесете родителям с улицы ...", - говорится в сообщении.

"Похоронят без вашего присутствия потому что наверняка в это время будете в обсервации или не дай бог в больнице...", - добавил Каспрук.

Напомним, по состоянию на 10:00 30 марта в Черновцах зафиксировано 75 случаев заражения COVID-19.

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