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 Пожилой житель Черновцов умер от COVID-19, - мэр Каспрук

В результате заражения коронавирусом в больнице Черновцов скончался мужчина пожилого возраста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук.

"Приношу соболезнования родным и близким. Обращаюсь к другим. Еще раз ... И еще раз ... Берегите родителей, берегитесь сами ... То что вы чувствуете себя здоровым значит, что ничего не значит ... Вы не знаете что вы принесете родителям с улицы ...", - говорится в сообщении.

"Похоронят без вашего присутствия потому что наверняка в это время будете в обсервации или не дай бог в больнице...", - добавил Каспрук.

Напомним, по состоянию на 10:00 30 марта в Черновцах зафиксировано 75 случаев заражения COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновцах детям до 14 лет запретили выходить на улицу без родителей. ВИДЕО

Пожилой житель Черновцов умер от COVID-19, - мэр Каспрук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185435
 
 
 Топ комментарии
 
Дотримуйтесь карантину. будьте свідомі того що легковажність небезпечна.
Вірус не дивиться на ваші політичні погляди та соціальний стан.
Бережіть себе.
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Их право вернуться не выше безопасности и спокойствия 37 млн. 37 млн имеют право на рабочие места, кусок хлеба, здоровье и жизнь свое и своих близких и свободу передвижения, из-за этих действий 37 млн лишены своих свобод.

Либо обеспечить карантин либо закрыть границы нужно своевременно было.
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они имели право вернутся в январе когда уже мир гудел о короновирусе, сейчас поздно нех шастать
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Дотримуйтесь карантину. будьте свідомі того що легковажність небезпечна.
Вірус не дивиться на ваші політичні погляди та соціальний стан.
Бережіть себе.
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У Києві теж повно хворих і тих, хто має зниження свого імунітету.
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Зеленскому спасибо, он привез зараженных, он ответственный за распространение в Украине короновируса.
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они имели право вернуться, хотя могли бы и договориться о продлении виз. А помощь всегда окажут.
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они имели право вернутся в январе когда уже мир гудел о короновирусе, сейчас поздно нех шастать
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Их право вернуться не выше безопасности и спокойствия 37 млн. 37 млн имеют право на рабочие места, кусок хлеба, здоровье и жизнь свое и своих близких и свободу передвижения, из-за этих действий 37 млн лишены своих свобод.

Либо обеспечить карантин либо закрыть границы нужно своевременно было.
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если бы правительство не скрывало проблему и не писали, что все ок, что готовы, то была бы другая ситуация. Зе и Ко имели много времени подготовится, договориться, защитить тех за границей. Не секрет, что многие имели работу на 3 мес. Что сделал ОН для их соцзащиты? Оставаться за пределами Украины в сомнительном статусе.....
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нашим Зевластям надо этим перелетным птицам ставить типа условия и проинформировать. Если хотите домой, вы должны будете пройти принудителный карантин! А там пусть зомбаки сами решают, хотят домой или нет
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Мали повернутися без тестування ? За це зеленого недоумка і його кодло судитимуть
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Спокойно себе жил поживал, пока зеленое ху**о не позвозило гастарбайтеров со всей зараженных уголков мира.
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У нас люди поприїздили з заробітків і шашлики на березі ставка сім'ями смажать.
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Шо такое пожилой возраст? Так и не выяснили сколько человеку лет??? Людей каждая деталь интересует!
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