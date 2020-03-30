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Все про:ВР (24690) Приватбанк (606) рынок земли (139) Качура (38)

 Третье внеочередное заседание Рады начнется в 16:30, - "слуга народа" Качура (обновлено)

Верховная Рада соберется сегодня в третий раз, чтобы проголосовать законопроекты о банках и рынке земли.

Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, передает Цензор.НЕТ.

"В 16:30 внеочередное заседание ВР #3", - написал он.

По словам Качуры, скорей всего на этом заседании будут голосовать открытие рынка земли и законопроект о банках. 

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Информацию о еще одном заседании подтвердил журналистам LIGA.net нардеп от "СН" Никита Потураев, указав, однако, что начнется оно в 16:00.

"В 16 у нас будет еще одна внеочередная сессия. И на нее будет вынесено два вопроса: законы о невозврате банков и земле", - сказал он.

По поводу кадровых вопросов, он пояснил, что продолжаются консультации, но допустил что утверждение министров также будет рассмотрено сегодня.

Третье внеочередное заседание Рады начнется в 16:30, - слуга народа Качура 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185428
 
 
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Зеленский, в отставку. Других вариантов нет.
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Он и в третий раз ходил за ёлкой. И добыл ее! Но это было уже весной. И он отнес елку обратно.

"Падал прошлогодний снег"
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Домовленості нема, тому результати голосування можуть бути сумнівними.
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а когда то этот известный блогер топил за Зелю...
Сильно топил...
Топил даже тогда, когда многие другие перестали...

Третье внеочередное заседание Рады начнется в 16:30, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 8722
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Он топит за Россию. А Зеленский лишь инструмент. Все эти пророссийские блогеры ползают на задних лапках перед Кремлем не понимая что российские политики еще хуже наших.
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Вава дуже боявся, що народ підрехтує його призвіще на чаушеску і барикадувався від людей всіма засобами, але небезпека його може очікувати саме в кодлі "своїх".
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