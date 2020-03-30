 Третье внеочередное заседание Рады начнется в 16:30, - "слуга народа" Качура (обновлено)

Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, передает Цензор.НЕТ.
"В 16:30 внеочередное заседание ВР #3", - написал он.
По словам Качуры, скорей всего на этом заседании будут голосовать открытие рынка земли и законопроект о банках.
Информацию о еще одном заседании подтвердил журналистам LIGA.net нардеп от "СН" Никита Потураев, указав, однако, что начнется оно в 16:00.
"В 16 у нас будет еще одна внеочередная сессия. И на нее будет вынесено два вопроса: законы о невозврате банков и земле", - сказал он.
По поводу кадровых вопросов, он пояснил, что продолжаются консультации, но допустил что утверждение министров также будет рассмотрено сегодня.
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