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 Еще 3 случая COVID-19 подтверждены на Сумщине, - ОГА

Сегодня в Сумской области лабораторно подтверждены еще 3 случая заболевания на коронавирус.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.

Отмечается, что все три человека - женщины в возрасте 59, 61 и 63 года с Конотопского района села Казацкое. Они находятся в больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Всего по состоянию на 30 марта в Сумской области подтверждено 9 случаев заболевания COVID-19: 6 в районе Конотопа, один из которых летальный, 2 - в городе Сумы, 1 - в городе Ахтырка. Состояние всех больных стабильное. В больнице находятся 5 больных, 3 человека на самоизоляции. Из всех зарегистрированных больных 3 человека вернулись из-за границы (2 - Сумы, 1 - Ахтырка).

Выявлено 121 контактное лицо, пока все они на самоизоляции и находятся под контролем, а также под контролем работников Национальной полиции Украины.

Всего в Сумском областном лабораторном центре с начала пандемии было зарегистрировано 50 подозрений. Сейчас проверяется 14. Остальные подозрения сняты.

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Еще 3 случая COVID-19 подтверждены на Сумщине, - ОГА 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185423
 
 
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вот и стало на сумщине на 3 теста меньше.
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он хоть у кого-то не подтверждается???
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