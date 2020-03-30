 Около 350 прибывших из Катара украинцев согласились на обсервацию, - спикер ГПСУ Демченко

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ.
"На данный момент все пассажиры, которые прилетели двумя рейсами из Дохи, покинули аэропорт и отправились на обязательную обсервацию", - сказал он.
По его словам, всего на борту двух рейсов из Дохи находились около 350 человек. Большая часть людей была направлена на обсервацию, однако около 50 людей категорически отказывались соглашаться на нее.
"Однако как пограничники, так и сотрудники Национальной полиции общались с людьми и доказывали необходимость выполнения этого решения правительства. Сначала часть из 50 людей согласилась отправиться в место обсервации, а впоследствии и все остальные", - пояснил Демченко.
Спикер отметил, что ни у кого из пассажиров не было выявлено признаков заболевания или повышенной температуры.
Демченко также пояснил, что пограничники вместе с другими правоохранительными органами выполняли решение правительства, согласно которому люди, которые возвращаются в Украину должны быть направлены на обязательную 14-дневную обсервацию в определенные для этого места с целью недопущения распространения коронавируса в Украине.
Закон есть закон и нужно его выполнять!
Проявления COVID-19 расписали европейские врачи.
К счастью, для многих людей заболевание пройдет в легкой форме, напоминающей простуду. Симптомы коронавируса проявляются у человека по-разному в инкубационный период на протяжении от 5 до 22 дней. Чаще, на 3-5 день. Но если иммунитет слабый, плюс наличие букета других заболеваний (особенно уязвимы - люди с диабетом, астмой, любой аллергией, гипертонией), то может сразу появиться затрудненное дыхание, описываемое больными, как "невозможность глубоко вдохнуть".
1-й день в большинстве случаев поднимается температура, появляются слабость, озноб, быстрая утомляемость, постоянное желание спать, которое может сопровождаться невозможностью уснуть. Больного мучает кашель, ощущается першение в горле, лихорадочные ощущения, боль в мышцах, глазах, головная боль. Иногда это может дополняться диареей, рвотой, резями в животе и тошнотой.
2-7 день: симптомы сохраняются, температура может подниматься и спадать после приема жаропонижающих. Дыхание становится все более затрудненным из-за проникновения инфекции в легкие. Хроническая усталость нарастает. У многих пропадает вкус и обоняние, вместе с аппетитом.
8 день является переломным. Если заболевание протекает в легкой форме - наступает улучшение состояния. Если в тяжелой, легкие перестают нормально функционировать, и наступает кислородное голодание. Вот именно в этот момент (в прямом смысле этого слова) и требуется экстренная медицинская помощь с применением аппарата искусственной вентиляции легких.
9-11 день в легких случаях наступает выздоровление. В тяжелых (в условиях стационара) тоже наступает постепенное улучшение состояние, сопровождающееся болью в животе.
12-14 день температура уже не повышается, но покашливание может продлиться еще некоторое время, как и повышенная утомляемость. Но начинает просыпаться аппетит, хотя и слегка отсутствует вкус.
15-22 день наступает полное выздоровление.
Стоит обратить внимание, что улучшение состояние на 14 день еще не свидетельствует о полной победе над COVID-19. Он еще может вернуться. Именно с этим фактом связаны подозрения, что коронавирус не дает иммунитета. У заболевших в некоторых случаях может наступить повторное ухудшение состояния, начиная с 16-18 дня.БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! (пожалуйста!!!)
Что они там кричали ломая двери аэропорта ?
Ё*банная Украина ?
Всем влепить по 17тыс штрафа и отправить обратно, туда, где хорошо...