 Рада разрешила парламентским комитетам заседать в режиме видеоконференции

Как сообщает Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 319 народных депутата.
В пояснительной записке к документу указано, что для предотвращения распространения коронавируса Кабмин установил карантин на всей территории Украины.
В такой ситуации комитеты Верховной Рады находятся в обстоятельствах, требующих одновременно с парламентом оперативного реагирования на текущую ситуацию. Затем – организовывать свою работу таким образом, что позволит обеспечивать соблюдение карантинных мероприятий, направленных на ограничение социальных контактов, пишут авторы законопроекта.
Законопроект предусматривает особенности организации работы органов Рады в условиях карантина путем проведения заседаний комитетов парламента в режиме видеоконференции.