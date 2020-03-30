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 Рада разрешила парламентским комитетам заседать в режиме видеоконференции

Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта поддержала в целом законопроект №3277 "об онлайн-заседаниях комитетов Верховной Рады на период карантина".

Как сообщает Цензор.НЕТ,  "за" проголосовали 319 народных депутата.

В пояснительной записке к документу указано, что для предотвращения распространения коронавируса Кабмин установил карантин на всей территории Украины.

В такой ситуации комитеты Верховной Рады находятся в обстоятельствах, требующих одновременно с парламентом оперативного реагирования на текущую ситуацию. Затем – организовывать свою работу таким образом, что позволит обеспечивать соблюдение карантинных мероприятий, направленных на ограничение социальных контактов, пишут авторы законопроекта.

Законопроект предусматривает особенности организации работы органов Рады в условиях карантина путем проведения заседаний комитетов парламента в режиме видеоконференции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185419
 
 
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Ото вже будуть сидіти перед монітором і піддрочувати… вай!
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