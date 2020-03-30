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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 "Реально в области сейчас около 5000 инфицированных, которые ежесекундно сеют вирус", - глава Закарпатской ОГА Ривис

Реальное число инфицированных коронавирусом в Закарпатской области может достигать пяти тысяч.

Как информирует Цензор.НЕТ, так председатель Закарпатского облсовета Михаил Ривис прокомментировал пост в Facebook.

"Нужно понимать, что реально в области сейчас около 5000 инфицированных, которые ежесекундно сеют вирус", – написал он.

Ривис также считает, что районные больницы не готовы к массовому поступлению больных и надеются,что обойдутся одной инфекционной больницей в которой всего 70 коек.

"Это при том, что в мире под палаты переоборудуют стадионы и торговые центры. А у нас даже запаса коек, белья и матрацев, я уже не говорю о лекарствах и профессиональном оборудовании. У медиков нет средств индивидуальной защиты. Поэтому каждый, кто сегодня на шашлыках а не дома не осознает, какой опасности себя подвергает", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье выявили 19 новых инфицированных COVID-19: все они контактировали во время посещения церкви с ранее заболевшей женщиной, - ОГА

Вместе с тем он подчеркнул, что по его мнению, все решения по карантину долдны быть обязательными, а не рекомендуемыми, а люди без документов не должны выходить на улицу, поскольку без документов составить админпротокол невозможно.

Напомним, согласно официальным данным Минздрава, на сегодняшний день в Закарпатской области зафиксирован 1 случай инфицирования коронавирусом.

Реально в области сейчас около 5000 инфицированных, которые ежесекундно сеют вирус, - глава Закарпатской ОГА Ривис 01


Реально в области сейчас около 5000 инфицированных, которые ежесекундно сеют вирус, - глава Закарпатской ОГА Ривис 02
Реально в области сейчас около 5000 инфицированных, которые ежесекундно сеют вирус, - глава Закарпатской ОГА Ривис 03

Источник: https://censor.net.ua/n3185418
 
 
 Топ комментарии
 
Трезвый взгляд на объективную реальность...
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Я думаю, что просто чиновники сеют панику. Зачем? А, шо б если шо и шоб выбить денег.
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Трезвый взгляд на объективную реальность...
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Откуда эти зебилы лезут во власть? Ривис, если 5000 человек ежесекундно сеют вирус, то, пока ты это написал, заражённых стало уже 50000. "Реально в области сейчас около 5000 инфицированных, которые ежесекундно сеют вирус", - глава Закарпатской ОГА Ривис - Цензор.НЕТ 1875
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Вот смотрите, что будет, если каждый день каждый заражает двоих. Это первые 11 дней.

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«А єщо помню, вот такєнниє бутерброди с грєчкой.»

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Може тому що один пакет важить 0,1 кг, а інший 0,06 кг?
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Бро, у твоїй фіз-мат. школі, був класний викладач.

Феофанія, чи 145-та?
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Я думаю, что просто чиновники сеют панику. Зачем? А, шо б если шо и шоб выбить денег.
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выбивать будет некому, чиновникам жены с шопингов этой заразы навезли ещё два месяца назад.
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все зеленые так думают, потом будут дохнуть
пачками, наборами, упаковками, короче оптом
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чертов клоун тянет время до Итальянских нормативов, потом объявит черезвычайное положение и дрыстанёт в Швецию.
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семейство уже там и клоун на чемоданах.
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Закарпатье- всего ок. 3% населения Украины. А что, может быть далее ?
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Ну так в таком случае каков реальный процент смертности от вируса?
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С такой должности сеять непроверенные слухи несерьёзно.
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Китайский эксперт Веньхун на видеоконференции, организованной китайским консульством в немецком городе Дюссельдорф прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в Европе.
"Было бы абсолютно нормально, если вирус будет приходить и уходить - и продлится один или два года. Я могу сказать вам сейчас: забудьте о том, что в ближайшем будущем пандемия в Европе закончится. Чтобы устранить эту вспышку за короткий промежуток времени, меры должны быть чрезвычайно радикальными. Если бы весь мир мог перестать двигаться на протяжении четырех недель, пандемию можно было бы остановить. Но я не могу представить, чтобы когда-либо происходила полная глобальная остановка. Даже в Германии или Европе"
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Реально правда, 5000 уже, каждую секунду сеют вирус, допустим заражая еще одного каждый... Итого в минуту 300 000. Через 10 минут 3 000 000. Через 100 минут 30 000 000... Короче к концу дня вся Украина заражена и чума пошла дальше... аыэмамаэмаэ
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Учитывая тот факт...что зеленое стадо завезло в страну 150 тысяч потенциально зараженных людей...это вполне может быть...
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Цензор - Ривис не является главой Закарпатской ОГА . . .
Он глава областного совета, а главы ОГА у нас нет уже давно, после того, как Бондаренко из телевизора узнал, что Зеленский его уволил. Есть исполняющий обязанности.

Уважаемое издание, а детские ошибки в новостях - доверяй потом Вашей инфе . . .
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