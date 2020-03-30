 "Реально в области сейчас около 5000 инфицированных, которые ежесекундно сеют вирус", - глава Закарпатской ОГА Ривис

Как информирует Цензор.НЕТ, так председатель Закарпатского облсовета Михаил Ривис прокомментировал пост в Facebook.
"Нужно понимать, что реально в области сейчас около 5000 инфицированных, которые ежесекундно сеют вирус", – написал он.
Ривис также считает, что районные больницы не готовы к массовому поступлению больных и надеются,что обойдутся одной инфекционной больницей в которой всего 70 коек.
"Это при том, что в мире под палаты переоборудуют стадионы и торговые центры. А у нас даже запаса коек, белья и матрацев, я уже не говорю о лекарствах и профессиональном оборудовании. У медиков нет средств индивидуальной защиты. Поэтому каждый, кто сегодня на шашлыках а не дома не осознает, какой опасности себя подвергает", - написал он.
Вместе с тем он подчеркнул, что по его мнению, все решения по карантину долдны быть обязательными, а не рекомендуемыми, а люди без документов не должны выходить на улицу, поскольку без документов составить админпротокол невозможно.
Напомним, согласно официальным данным Минздрава, на сегодняшний день в Закарпатской области зафиксирован 1 случай инфицирования коронавирусом.
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"Было бы абсолютно нормально, если вирус будет приходить и уходить - и продлится один или два года. Я могу сказать вам сейчас: забудьте о том, что в ближайшем будущем пандемия в Европе закончится. Чтобы устранить эту вспышку за короткий промежуток времени, меры должны быть чрезвычайно радикальными. Если бы весь мир мог перестать двигаться на протяжении четырех недель, пандемию можно было бы остановить. Но я не могу представить, чтобы когда-либо происходила полная глобальная остановка. Даже в Германии или Европе"
Он глава областного совета, а главы ОГА у нас нет уже давно, после того, как Бондаренко из телевизора узнал, что Зеленский его уволил. Есть исполняющий обязанности.
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