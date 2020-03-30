EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  4455  29
Материалы по теме:
Все про:ВР (24690) госбюджет (763) карантин (1694) COVID-19 (2472) коронавирус (1165)

 Рада отклонила законопроект с поправками в Госбюджет-2020

Верховная Рада отклонила законопроект с поправками в Государственный бюджет на 2020 год.

Сответствующее решение на внеочередном заседании парламента поддержали 223 народных депутатов при необходимых 226 голосах. передает Цензор.НЕТ.

Парламент отправил законопроект на доработку в комитет и сократил сроки его подготовки. За это решение проголосовали 273 нардепа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада приняла изменения в Госбюджет для обеспечения непрерывного питания военнослужащих

Согласно законопроекту, доходы государственного бюджета Украины на 2020 год предлагается уменьшить на 122,9 млрд грн, в том числе по общему фонду на 121,77 млрд грн.

В частности, уменьшаются показатели по:

налогу и сбору на доходы физических лиц на 18,5 млрд грн из-за существенного замедления роста заработных плат;
налогу на прибыль предприятий на 20,7 млрд грн вследствие ухудшения финансовых результатов деятельности предприятий, которое наблюдается в текущем году по результатам декларирования налога;
рентной плате на 22,8 млрд грн в основном из-за сохранения низкой цены на газ, невыполнение АО Укргаздобыча объема внутренней добыче газа в соответствии с Концепцией развития газодобывающей отрасли Украины и снижения цены на нефть;
акцизному налогу на 12,4 млрд грн в основном по акцизному налогу с табачных изделий вследствие учета меньших объемов производства;
налогу на добавленную стоимость на 67,1 млрд грн из-за сокращения потребительской и деловой активности населения и субъектов хозяйствования, существенного уменьшения объемов импорта товаров;
ввозной пошлине на 3,6 млрд грн, что сформировано за счет уменьшения объемов импорта товаров.

При этом предусмотрено увеличить показатели по части чистой прибыли и дивидендов на 26,7 млрд грн из-за изменения норматива отчислений в государственный бюджет

По специальному фонду предлагается уменьшить доходы на 1,17 млрд грн в основном по дорожному фонду в связи с приведением закона о бюджете на 2020 год в соответствии с нормами пункта 432 раздела VI Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления 13,44% акцизного налога с горючего в бюджеты местного самоуправления и ослаблением курса гривны.

Документом предусмотрено создать в составе госбюджета Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями в объеме 97,05 млрд грн.

Средства Фонда будут направлены на:

финансовое обеспечение здравоохранения (дополнительные доплаты к заработной плате медработникам, приобретение медицинского оборудования и расходных материалов (быстрые экспресс-тесты, анализаторы ПЦР на COVID-19, расходные материалы для вирусологических лабораторий, аппараты ИВЛ, средства индивидуальной защиты и т.д.);
социальную защиту (доплаты гражданам Украины, предоставление финансовой помощи Фонда социального страхования Украины, Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы и предоставления трансферта Пенсионному фонду Украины);
восстановление расходов и предоставление кредитов по бюджетным программам, которые были сокращены в связи с созданием Фонда;
пополнение резервного фонда государственного бюджета.
Также предусмотрена норма, что в случае необходимости увеличения объема Фонда Минфин по решению Кабмина может осуществлять сверхплановые заимствования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из бюджета армии не заберут ни одной гривни, - Шмыгаль об изменениях в Госбюджет-2020

Для создания Фонда были пересмотрены расходы по ряду других бюджетных программ. В законе прописано сокращение расходов и предоставление кредитов, в частности на:

выплату льгот и жилищных субсидий гражданам - 8,2 млрд грн;
государственного фонда регионального развития - 7,5 млрд грн;
поддержку и развитие объединенных территориальных общин - 2,1 млрд грн;
выплату некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплату услуг отдельным категориям населения (перенесен срок введения повышенных размеров некоторых социальных выплат с 1 января на 1 июля 2020 года) - 1,9 млрд грн;
функционирование Фонда энергоэффективности - 1,6 млрд грн;
субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских глав - 1,2 млрд грн;
статистические наблюдения - 1,2 млрд грн;
капитальные расходы центральных органов исполнительной власти - более 1 млрд грн;
проектирование и строительство аэродрома Международного аэропорта "Днепропетровск" - 0,9 млрд грн;
расходы на командировки органов государственной власти - около 0,7 млрд грн.

Вместе с тем проектом увеличен на 3 млрд грн объем резервного фонда на осуществление непредвиденных мероприятий, которые в соответствии с законами могут осуществляться за счет средств бюджета, но не имеют постоянного характера и не могли быть предусмотрены при составлении проекта бюджета.

Источник: https://censor.net.ua/n3185417
 
 
 Топ комментарии
 
И года не прошло как зеленое гавно начало разлагаться на молекулы..
 показать весь комментарий
 
Кінець епохи злиднів откладиваєцца.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кінець епохи злиднів откладиваєцца.
 показать весь комментарий
 
 
Як казав Вуді Аллен: «Мой стакан всегда наполовину полон ядом».
 показать весь комментарий
 
 
И года не прошло как зеленое гавно начало разлагаться на молекулы..
 показать весь комментарий
 
 
сегодня Зелей в ВР убирали общественную уборную....
все что он вносил вместе с Шмыгалем провалили особенно извращенным образом...
Поданья на увольнение его людей прошло, а назначение его людей уже нет...
Позор...
 показать весь комментарий
 
 
Це говорить, що у СН сформувалася група проти Зе, яка добре керована.
 показать весь комментарий
 
 
ну да...
по Короновирусу, питанию ВСУ, и законопроект (не закон) по банкам поддержали... - а когда пошел вопрос по персоналиям (кадры решают все) - здесь Зели полный облом...
Фракция распалась по интересам....
Моно-большинство уничтожено - и это для Украины хорошо....
 показать весь комментарий
 
 
А ще це результат переслідування Лероса, бо СН є інстинкт самозбереження.
 показать весь комментарий
 
 
Эти "изменения"- такая же шара, как и весь "бюджет". Тут не изменять надо, а гнать авторов в три шеи. Рада не смогла принять законопроект с поправками в Госбюджет-2020 - Цензор.НЕТ 6697
 показать весь комментарий
 
 
Пздц стране. Зебилы, ну хоть поржали перед дефолтом? Или уже не "по приколу" как-то?
 показать весь комментарий
 
 
Зато он сам и дружки его прибарахлиться , что ещё и внукам останется.
Я ж ничего не перекрутил и не придумал? Поправьте, зелибобы!!!
 показать весь комментарий
 
 
Эта шо ж палучаеца, не будет у учителей зарплат в 4000$ / мес. Выходит все врал зильонский?! Даколе?!?!?! ))
 показать весь комментарий
 
 
Зараз поріжуть субсидії! Це те, що хотіли зебіли!
 показать весь комментарий
 
 
Бєня ще до виборів рекламував та обіцяв дефолт, але 73% біомаси цього не чули чи не хотіли чути. А Бєня виконує те, що обіцяв, навідміну від Янелоха.
 показать весь комментарий
 
 
Цей проект бюджету теж не є реальним, бо його не виконають. Кредити в таких умовах не дають. Так, що дефолту не уникнути.
 показать весь комментарий
 
 
Удешевление североморского эталона нефти Brent привело к тому, что стоимость российской смеси Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в минувшую пятницу снизилась в абсолютном исчислении до $16,2 за баррель (порт Роттердам), что стало наименьшим уровнем с июня 1999 года. Об этом сообщает ценовое агентство Argus.
 показать весь комментарий
 
 
Тєбє сам атєц Коломойсково лайки ставит! Рада отклонила законопроект с поправками в Госбюджет-2020 - Цензор.НЕТ 1998
 показать весь комментарий
 
 
Якщо врахувати російську мову на картинці, то можливо це з російського ресурсу.
 показать весь комментарий
 
Ну хотите патриотическое кино - теперь будут его показывать вечером вместо ужина. А может и вместо обеда. Рада отклонила законопроект с поправками в Госбюджет-2020 - Цензор.НЕТ 3901
 показать весь комментарий
 
Рюзьге, ти чому тут під прапором моєї країни? Ти стидаєшся російського прапора?
 показать весь комментарий
 
 
Коломойский показал зеленому клоуну, кто во фракции слуг главный, зебильное стадо довольно?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх