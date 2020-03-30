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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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Все про:армия (7679) ВР (24690) еда (181) ВСУ (496)

 Рада приняла изменения в Госбюджет для обеспечения непрерывного питания военнослужащих

Верховная Рада на втором внеочередном пленарном заседании в понедельник приняла в целом законопроект № 3254 "О внесении изменений в закон о государственном бюджете на 2020 год по обеспечению непрерывного питания для военнослужащих".

За соответствующее решение проголосовали 302 народных депутата, передает Цензор.НЕТ.

В документе указано, что на сегодня существует реальный риск срыва обеспечения питанием личного состава Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил безопасности и обороны в связи с возникновением непредвиденных обстоятельств. Указанное обусловлено отказом победителя по результатам проведенных процедур закупки услуг по питанию личного состава заключить договора на питание (общество с ограниченной ответственностью "ПОНТЕМ.УА" отказалось предоставлять услуги по питанию в регионах Украины в связи с распространением коронавируса COVID-19) . Указанное обстоятельство приведет к срыву питания личного состава ВСУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проблемы с питанием в армии были краткосрочными, ни о каком срыве питания речь не идет, - Минобороны

Поэтому, Кабмин просит дополнить Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" ст.17-1, согласно которой будет предусмотрена для Министерства обороны Украины и Министерства внутренних дел Украины возможность продолжения в 2020 году действия договоров, заключенных в 2019 году с субъектами хозяйствования с целью недопущения срыва питания военнослужащих составляющих сил безопасности и обороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3185414
 
   
 Топ комментарии
 
Солнцу когда разрешат «вставать и садиться» ?!
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Але є й хороші новини. Профільний комітет підтримав Антиколомойський закон. Тепер справа за малим. Проголосувати його в залі.
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медведчук, шуфрич, рабинович и команда, ноль голосов за питание для ЗСУ.
Эта шушера хочет кормить российскую армию.
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Вот это ох%еть «достижение» зильонского
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Солнцу когда разрешат «вставать и садиться» ?!
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по сценарiю. зе-сонечко без репетеции никак.
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Опзж проголосували проти підтримки ЗСУ, проти забезпечення харчування для військових.
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Неприрывного это как - ходив би їв би, спав би їв би, лежав би їв би..? Чи як?
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Какой то гениальный договор на обеспечения питания военнослужащих, который можно разорвать в связи с эпидемией. А если враг применит биологическое оружие (которое у РФ есть)? Все солдаты бросают кушать?
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Антимонопольный комитет возбудил дело по факту существенного удорожания медицинских масок в Киеве
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Монокоаліція все. Після кадрових провалів, провалили голосування за зміни до держбюджету 2020 (3279). Відправили на повторне 1 читання.
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Але є й хороші новини. Профільний комітет підтримав Антиколомойський закон. Тепер справа за малим. Проголосувати його в залі.
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Так зараз це велика справа.
Діра в бюджеті, відтік капіталів з країни, де брати кошти на відновлення платіжного балансу?
Тільки поновлення співпраці з МВФ. МВФ грошей не дасть, якщо їх відразу здерибанять для бені.
Ну а про прозорі конкурси на державні посади, прозорі закупівлі, переформатування судової системи, системи правоохоронних органів це все має робити влада, але ж вони самі себе саджати не збираються.
Десь так.
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медведчук, шуфрич, рабинович и команда, ноль голосов за питание для ЗСУ.
Эта шушера хочет кормить российскую армию.
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Вислюк Зе!
Негайно дайте доручення провести розслідування, щодо Андрія Єрмака і на час слідства-відстороніти від посади. Такого «зашквару»,який вчинили брати Єрмаки,ще не знала українська політика. Вони торгували Україною в Мінську і посадами в Києві.
Єрмак має піти негайно!
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Єрмаків, зенелохів, вальцманбариг, бєнябариг , шуфре-медведчуків, і інших зрадників і бариг, на нари довічно і з конфіскацією.
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302 за! Підтримали за основу і вцілому.
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Кримінальне провадження по Єрмака є.Рада затвердила зміни до Держбюджету для забезпечення безперервного харчування військовослужбовців - Цензор.НЕТ 7489
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За девять місяців правління вже навіть ЗСУ не змогли якісно харчувати. Вже звертались до )ДА--це зробити за свої кошти. Всіх зелених потрібно гнати мітлою,бо знищать державу, а за одно і опоблок мертветчука з жидами,які не дали ніодного голосу,щоб наші воїни були з харчами.
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