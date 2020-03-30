 Рада приняла изменения в Госбюджет для обеспечения непрерывного питания военнослужащих

За соответствующее решение проголосовали 302 народных депутата, передает Цензор.НЕТ.
В документе указано, что на сегодня существует реальный риск срыва обеспечения питанием личного состава Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил безопасности и обороны в связи с возникновением непредвиденных обстоятельств. Указанное обусловлено отказом победителя по результатам проведенных процедур закупки услуг по питанию личного состава заключить договора на питание (общество с ограниченной ответственностью "ПОНТЕМ.УА" отказалось предоставлять услуги по питанию в регионах Украины в связи с распространением коронавируса COVID-19) . Указанное обстоятельство приведет к срыву питания личного состава ВСУ.
Поэтому, Кабмин просит дополнить Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" ст.17-1, согласно которой будет предусмотрена для Министерства обороны Украины и Министерства внутренних дел Украины возможность продолжения в 2020 году действия договоров, заключенных в 2019 году с субъектами хозяйствования с целью недопущения срыва питания военнослужащих составляющих сил безопасности и обороны.
Діра в бюджеті, відтік капіталів з країни, де брати кошти на відновлення платіжного балансу?
Тільки поновлення співпраці з МВФ. МВФ грошей не дасть, якщо їх відразу здерибанять для бені.
Ну а про прозорі конкурси на державні посади, прозорі закупівлі, переформатування судової системи, системи правоохоронних органів це все має робити влада, але ж вони самі себе саджати не збираються.
Десь так.
Эта шушера хочет кормить российскую армию.
Негайно дайте доручення провести розслідування, щодо Андрія Єрмака і на час слідства-відстороніти від посади. Такого «зашквару»,який вчинили брати Єрмаки,ще не знала українська політика. Вони торгували Україною в Мінську і посадами в Києві.
Єрмак має піти негайно!