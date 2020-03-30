Редактор Цензор.НЕТ 30.03.20 14:5130.03.20 14:58 Рада приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за контрабанду противоэпидемических товаров Верховная Рада приняла за основу законопроект №3271 "об уголовной ответственности за контрабанду товаров противоэпидемического назначения"."За" проголосовали 274 народных депутата, передает Цензор.НЕТ. Голосование во втором чтении по этому вопросу не проходило. Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада отказалась назначить Степанова министром здравоохранения, а Марченко - финансовИсточник: https://censor.net.ua/n3185413 x Мне нравится
То - добре! Правда- добрий закон можуть споганити неналежним (чи виборочним) його виконанням...
-Але чому не прийняли аналогічний законопроект про завищення цін на ліки та продукти харчування? Особливо - на хлібо- булочні вироби? Якщо вважаєте що не вистачить зерна, та/чи муки - також - ( під кримінальну відповідальність ) забороніть його експорт! А чому Антимонопольний комітет й досі не скористається своїм законним правом - і не штрафує на 10% (від річного обороту) тих , хто завищує ціни на ліки, та продукти харчування?