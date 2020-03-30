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 Рада приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за контрабанду противоэпидемических товаров

Верховная Рада приняла за основу законопроект №3271 "об уголовной ответственности за контрабанду товаров противоэпидемического назначения".

"За" проголосовали 274 народных депутата, передает Цензор.НЕТ.

Голосование во втором чтении по этому вопросу не проходило.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185413
 
 
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своевременно!(сарказм).. уже все распродано, можно и закончик принять..
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Очунялись коли все продано.Тепер наздожени та вдарь.
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-Верховна рада України схвалила законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення в зв'язку з пандемією коронавируса, передає кореспондент РБК-Україна....
То - добре! Правда- добрий закон можуть споганити неналежним (чи виборочним) його виконанням...
-Але чому не прийняли аналогічний законопроект про завищення цін на ліки та продукти харчування? Особливо - на хлібо- булочні вироби? Якщо вважаєте що не вистачить зерна, та/чи муки - також - ( під кримінальну відповідальність ) забороніть його експорт! А чому Антимонопольний комітет й досі не скористається своїм законним правом - і не штрафує на 10% (від річного обороту) тих , хто завищує ціни на ліки, та продукти харчування?
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ну и кому теперь он н*й нужен этот закон, когда уже спи*жено все, что можно и нельзя?
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А про продукты с резерва наверное забыли в законе указать?
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