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 Немецкие ученые нашли способ блокировать размножение коронавируса: проведены успешные испытания на мышах, - СМИ

В университете Любека группа немецких исследователей во главе с профессором Рольфом Хильгенфельдом расшифровала код ключевого энзима, отвечающего за размножение SARS-CoV-2.

Об этом сообщила в понедельник, 30 марта, газета Donaukurier, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Отмечается, что ученые также разработали ингалируемый ингибитор, эффективно действующий против главной протеазы SARS-CoV-2. Так называемая вирусная главная протеаза Mpro участвует в репликационном механизме коронавируса и, следовательно, отвечает за копирование генетического материала и размножение SARS-CoV-2. Исследователи уже успешно испытали этот ингибитор на мышах и клеточных культурах против родственных коронавирусов.

"Если нам удастся блокировать главную протеазу, то мы сможем предотвратить репликацию вируса", - заявил профессор Хильгенфельд.

При этом он отметил, что для создания препарата на базе ингибитора потребуется несколько лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185411
 
   
 Топ комментарии
 
А тем временем зильонские «учёные» из 95квартала уверено ведут страну к Гражданской войне и распаду
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Молодцы немцы работают как всегда и миру не привыкать, что они в разряде лидеров
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Опасно так шутить - народ нервный - могут и по голове дать.
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да там такой вирус, он может мутировать так что там будет кастрация немцев
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Молодцы немцы работают как всегда и миру не привыкать, что они в разряде лидеров
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читаем внимательно: "для создания препарата на базе ингибитора потребуется несколько лет".
Новость ниочем. Да и американцы сделают быстрей. У немцев с их бюрократией, давно уже нет передовых позиций во внедрении научных разработок.
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и, насколько я понимаю, это - от предыдущей заразы, а не той, что играет жизнями нонче...
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не, это та самая зараза.
Но вот в чем фишка - вирус СПИДа расшифрован давным-давно. Ни лекарства, ни вакцины. То же и со многими другими вирусами, тот же гепатит.
Не факт что для Ковида будет по-другому.
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ты смешной!!какраз немцы в этом году вернули себе титул(после девятилетнего перерыва)инновационной страны,эт первое касаемо амеров предложение трампа учёным роберт-кох-института(они вплотную приблизились к разработке вакцины) создать вакцину в америке и только для американцев.(тороплюсь поэтому ссылки влом искать)не вериш на слово сам плотней пошарься обязательно найдёш при желании.всего доброго.(эт так навскидку а дальше больше можно по сусекам нагрести) Німецькі вчені знайшли спосіб блокувати розмноження коронавірусу: проведено успішні випробування на мишах, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7473 Німецькі вчені знайшли спосіб блокувати розмноження коронавірусу: проведено успішні випробування на мишах, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5387
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не читай на ночь газету для пенсионеров "Русская Германия".
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никогда и ничего с этим (что пишеш)общего не имел равно как и с русскими-немцами(так что ты явно не по адресу)аи ссылки тебе предлагал искать в официальной немецкой прессе но ты видимо как всегда,дальше ,,русской германии" не заглядываеш. Німецькі вчені знайшли спосіб блокувати розмноження коронавірусу: проведено успішні випробування на мишах, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 137
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На початку ознайомлення з інформацією - повеселішав... Дочитавши її до кінця - знову став сумним...
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А тем временем зильонские «учёные» из 95квартала уверено ведут страну к Гражданской войне и распаду
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мАладец. Накакал так накакал. Правильно,завали зебилов гавном.
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когда будут первые клинические испытания на слугах народа?
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Лига защиты животных из ООН будет шуметь. скажут, что это издевательство над животными, и предложит быстрый и безотказный метод борьбы с этими тварями - гильйотину.

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Надо ускорять разработки и внедрение! Вирус убивает каждый день!
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Не по теме, извиняюсь, но не могу не поделиться простой школьной задачкой:
Немецкие ученые нашли способ блокировать размножение коронавируса: проведены успешные испытания на мышах, - СМИ - Цензор.НЕТ 9912
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А где неизвестное, если там уже фото кладбища? Или обязательно рядом 200 намалевать?
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это загадочка на логику, а не на математику. первые три уравнения можно было не малевать.
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Это задача не на математику или логику, а на радость всем украинцам. А кому она не в радость- суют свои 5 копеек.
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"При этом он отметил, что для создания препарата на базе ингибитора потребуется несколько лет."

Значит уже будет неактуально.
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будет актуально...еще как будет.сколько еще неизведанных вирусов человеченки не пробовало...
а поголовье диких зверей катастрофически сокращается.на ком то им жить надо?ну вот...
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Почему не актуально.Есть положительные результаты лечением препаратами для лечения других болячек.В процессе могут найти решение и для других проблем.
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Опасно так шутить - народ нервный - могут и по голове дать.
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***
- Марк Соломонович, а счего это Вы без маски ? Не боитеся заразиться коронавирусом?
- я вас умоляю! мине 85 лет, у меня гипертония, простатит, псориаз, камни в почках, тахикардия и аллергия на всех Софочкиных кошек... и я вам скажу - там у во мне такая скаженая конкуренция среди стремящихся меня добить болячек, что, если в мой несчастный организм.. случайно еще коронавирус попадет, он просто молча встанет в оту очередь...
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Неплохо, но немножко не то. Нужен ...спрей!!! доступный для большинства аптек, носимый вариант каждого до момента появления полноценной вакцины.А это минимум ДВА!!! года... Вариант спрея это фаг, простенький фаг просто объедающий часть вируса, значительно снижающий его агрессивность. Скажем цель это именно корона вируса, фсье. То что доступно т.е нашел часть короны съел, разложил на составляющие, пошел дальше к следующему шипу.
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вОПРОС В ТОМ , ЧТО БЫ "ОБГРЫЗЕННЫЙ" ФАГОМ ВИРУСЯКА НЕ ГНАЛ ТОКСИНЫ.
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Фаги сами являясь специфическими вирусами эффективны только в борьбе с бактериальными инфекциями, но никак не с вирусами. Фаг аналогично вирусу заражает бактериальную клетку (стафилококковую, пневмококковую и т.п.) размножаясь там убивает её.
Фаги как и вирусы являются как бы организмами на границе живого и мертвого т.к. они имеют только лишь генетический материал, но лишены клеточного строения присущего всему живому..
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ингалируемый ингибитор, эффективно действующий против главной протеазы SARS-CoV-2.

Ну вот все сразу стало понятно.. на простом русском языке..
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Фигней страдают. Лекарство от коронавируса уже давно продается в интернете, кстати оно же помогает увеличить член на 5-10 см.
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Япошки молчат, посмотрим чо немцы придумают.
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А тем временем у нас совсем недавно был закрыт "Институт молекулярной биологии и генетики Украины". Институт имевший мировой уровень, который разработал противовирусные препараты группы интерферонов получившие признание во всем мире.. Единственный у нас институт где велись работы и по борьбе с короновирусами.
Создается впечатление, что наши сидящие на вершине власти полуграмотные супрунообразные приматы в течение ряда лет целенаправлено занимались геноцидом нашего народа ликвидируя инфекционные больницы, туберкулезные диспансеры, санэпидслужбу, урезая по максимуму финансирование медицины и т.д. не создав при этом ни хрена взамен разрушенному. А теперь как сказал наш классик "маємо те, що маємо"
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Нам би трохи тої протеази. Побризкати.
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От як можна за двадцять секунд, ламаючи язик на «протеаза, інгібітор, реплікація» пережити велику радість, вкінці всратись знову! Курчааа
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Тут були новини про "відповідальних" співгромадян, як ота бабіща, що тепер піворить "ой не паліть хату, не рубайте онуків!"
Ідея - запропонувати німцям замість мишей випробовувати метод на отаких "а, чего там, никакого вируса я не вижу!" Нехай кров'ю спокутують провину перед Україною. Виживуть - збсь. Помруть - та й хрін з ними, "расходник" не дуже цінний.

Хто обурюватиметься, що це "злочин проти людяності" - нагадаю, що в багатьох галузях, зокрема анестезіології, ******* медицина вдячна невтомним експериментаторам Третього Рейху на чолі з доктором Менгеле. Попри всі моральні нюанси їхня праця не була даремною. Зараз людство переживає такі часи, коли слід працювати прискореному темпі, а не дотримуватись тягомотних послідовностей "спочатку миші, потім ще хтось..." - одразу треба переходити до хомо сапієнсів.
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Страшні слова ви пишете. Але ж і правдиві.
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Реальність, вона така... Страшна. Особливо у нинішні часи.
Наприклад, оте мурло, що варнякало про "є*учу Україну" - його без зайвих вагань відправив би на медичні досліди, не випробовуючи при цьому борошна сумління )))
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Почему несколько лет? Ведь смогли уже и проверили. Черт!
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Ещё надо придумать как его делать дёшево и в нужном количестве (золото тоже можно сделать из свинца методом ядерного синтеза, да только оно будет стоить столько, что дешевле будет добывать его на луне). Надо проверить как оно действует на человека. Всё протестировать.

И в итоге к моменту когда будет лекарство от короновируса - оно уже будет и нафиг не нужно.
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потребуется несколько лет. Ну такое..
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Новость бесполезная. "Через несколько лет" и человечество может вымереть.
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