 Немецкие ученые нашли способ блокировать размножение коронавируса: проведены успешные испытания на мышах, - СМИ

Об этом сообщила в понедельник, 30 марта, газета Donaukurier, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Отмечается, что ученые также разработали ингалируемый ингибитор, эффективно действующий против главной протеазы SARS-CoV-2. Так называемая вирусная главная протеаза Mpro участвует в репликационном механизме коронавируса и, следовательно, отвечает за копирование генетического материала и размножение SARS-CoV-2. Исследователи уже успешно испытали этот ингибитор на мышах и клеточных культурах против родственных коронавирусов.
"Если нам удастся блокировать главную протеазу, то мы сможем предотвратить репликацию вируса", - заявил профессор Хильгенфельд.
При этом он отметил, что для создания препарата на базе ингибитора потребуется несколько лет.
Новость ниочем. Да и американцы сделают быстрей. У немцев с их бюрократией, давно уже нет передовых позиций во внедрении научных разработок.
Но вот в чем фишка - вирус СПИДа расшифрован давным-давно. Ни лекарства, ни вакцины. То же и со многими другими вирусами, тот же гепатит.
Не факт что для Ковида будет по-другому.
Значит уже будет неактуально.
а поголовье диких зверей катастрофически сокращается.на ком то им жить надо?ну вот...
- Марк Соломонович, а счего это Вы без маски ? Не боитеся заразиться коронавирусом?
- я вас умоляю! мине 85 лет, у меня гипертония, простатит, псориаз, камни в почках, тахикардия и аллергия на всех Софочкиных кошек... и я вам скажу - там у во мне такая скаженая конкуренция среди стремящихся меня добить болячек, что, если в мой несчастный организм.. случайно еще коронавирус попадет, он просто молча встанет в оту очередь...
Фаги как и вирусы являются как бы организмами на границе живого и мертвого т.к. они имеют только лишь генетический материал, но лишены клеточного строения присущего всему живому..
Ну вот все сразу стало понятно.. на простом русском языке..
Создается впечатление, что наши сидящие на вершине власти полуграмотные супрунообразные приматы в течение ряда лет целенаправлено занимались геноцидом нашего народа ликвидируя инфекционные больницы, туберкулезные диспансеры, санэпидслужбу, урезая по максимуму финансирование медицины и т.д. не создав при этом ни хрена взамен разрушенному. А теперь как сказал наш классик "маємо те, що маємо"
Ідея - запропонувати німцям замість мишей випробовувати метод на отаких "а, чего там, никакого вируса я не вижу!" Нехай кров'ю спокутують провину перед Україною. Виживуть - збсь. Помруть - та й хрін з ними, "расходник" не дуже цінний.
Хто обурюватиметься, що це "злочин проти людяності" - нагадаю, що в багатьох галузях, зокрема анестезіології, ******* медицина вдячна невтомним експериментаторам Третього Рейху на чолі з доктором Менгеле. Попри всі моральні нюанси їхня праця не була даремною. Зараз людство переживає такі часи, коли слід працювати прискореному темпі, а не дотримуватись тягомотних послідовностей "спочатку миші, потім ще хтось..." - одразу треба переходити до хомо сапієнсів.
Наприклад, оте мурло, що варнякало про "є*учу Україну" - його без зайвих вагань відправив би на медичні досліди, не випробовуючи при цьому борошна сумління )))
И в итоге к моменту когда будет лекарство от короновируса - оно уже будет и нафиг не нужно.