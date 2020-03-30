 Зеленский отозвал кандидатуру Буславец на пост главы Минэнерго

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков.
"Поступило письмо Президента Украины в дополнение к письму от 29 марта 2020 г. № 01-01/227. "Прошу исключить из повестки дня внеочередного заседания Верховной Рады Украины вопрос о назначении Буславец министром энергетики и защиты окружающей среды Украины". Поэтому этот вопрос снимается с повестки дня", - отметил спикер.
Напомним, ранее сообщалось, что на должность министра энергетики предлагают назначить Буславец.
- Да.
- И там в принципе, учитывая (неразб) тусовки, ты видел этот…
- Не, я преследую тут исключительно меркантильный интерес.
- Кто-то там из парламентского комитета телка, ну, пи##ц, просто (неразб), девятое чувство, е##ть… В этом плане все достаточно легко. Посмотрят, еще подсуетится, кто-то под свое крыло возьмет.
- Я перекину резюме?
- Да-да
- Минет сделает?
- Я еще не знаю.
- НедоработкаИсточник: https://censor.net.ua/v3185211
кредити МВФ не на часі.
Ви шо хотітє шоб мєня грохнулі? (с)
ты их породил и имеешь право распустить их по очереди, пустив по них очереди