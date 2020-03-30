 Рада отказалась назначить Степанова министром здравоохранения, а Марченко - финансов

Назначение Марченко поддержали 223 народных депутатов при необходимых 226 голосах, передает Цензор.НЕТ.
Также Рада не смогла назначить Максима Степанова министром здравоохранения. За данное решение проголосовали лишь 217 нардепов.
Назначение Марченко поддержали 223 народных депутатов при необходимых 226 голосах, передает Цензор.НЕТ.
Также Рада не смогла назначить Максима Степанова министром здравоохранения. За данное решение проголосовали лишь 217 нардепов.
или - иммитация игры на рояле-2))
- Порошенко, почєму ти олігархов нє посаділ?!
- Порошенко, почєму ти Россію нє побєділ ? !
- Порошенко, почєму учітєля нє получают $4000 ?!
- Порошенко, я твой пріговор !!!...
А оно он, як...
вся Украина в этом убедилась.
Таки так соєві??
🤗
в зад
И да, я не со всем с ней согласен был, но никогда против нее не орал.
через месяц ты будешь с пеной у рта доказывать что "всегда был за Пороха и ненавидил монику зелоха с детства!" :D
И да, я с мая месяца 2019го писал, за кого голосовал (Гриценко, против обоих) и этой вашей тупорылой картинке уже почти год как.
кстати, что-то бравый пАлковник засунул себе язык в одно место и ... делает вид что его нет
наверное потом тоже будет рассказывать - как "доблестно и в одиночку сражался против
разграбления ВСУкоронавируса"
"что-то бравый пАлковник засунул себе язык в одно место"
Да мне плевать как-то. То, что я за него голосовал на выборах - не значит, что я его фанат - ты просто опять судишь по себе. У тебя есть царь и мессия порошенко и ты его верный фанат. Я же отношусь к политикам совершенно иначе.
как и от поведения пАлковника.. типа - "а я тут причем? я за него голо-сую - а остальное мне ПОФИГ"... т.е. типичное поведение 73% ватников)
Если не догадаешься - я тебе подскажу - это те, кто как и я, испортили свой бюллетень. За Зеленского испорченные бюллетени никто не относил, он и без мухлежа выигрывал с огромным отрывом - потому подобные риски были ни к чему.
Кроме того - попытайся напрячь свою извилину еще раз и понять, что Зеленский получил на выборах 73% голосов, ему не было нужды ни в каких 8%, ибо -8% - это 65% - все равно однозначная и безоговорочная победа. А то, что Зеленский получит больше 70% - было известно заранее по всем опросам.
В отличие от вас, петебобиков, которые кидаются говном на абсолютно всех, кто пришел с Зеленским, я оценивал и оцениваю каждого по делам его, а не по принадлежности к команде какого-то политика.
Во всем виноваты, оказывается, не 73% - голо-совавшие за вазелина и его рабов урода, а "порохоботы" - НЕ помешавшие зебилам голосовать за шмарклю
Зараз потрібна людина яка не буде боятися фарммафії багато яких сидять в Раді, а буде приймати правильні рішення на досвіді інших країн, а не буде думати що де продати
« Марченко не назначен Министром Финансов. За 223. Слуги Народа - все.
Степанов не назначен Министром Здравоохранения. За 217. Слуги Народа - все окончательно»
Но и тут ему не везёт. Слуги и служанки хотят чтобы он отсосал не только у МВФ, но и у них тоже. Иначе пойдут "у сраку", вофка.
Проблема в том, вофка, что все они пойдут в твою сраку. Сначала туда зайдет МВФ, потом твои служанки и слуги, которых ты лично собирал на трассе. А потом ты попросишь помощи хйлапутина и попросишь его ввести. И он введет тебе пару ярдов.
Закончится все тем, что твою разорванную сраку, народ выбросит на мусорку. С путинскими деньгами будет тоже самое что с кредитом овощу, а тебя будут вывозить русские через Крым на ростов. Где ты попросишь путина ввести в Украину и сломаешь ручку на пресухе. Правда к тому времени, при таких ценах на нефть, путин сможет попытаться ввести только в свою сраку. Ну или бабушке твоей.
А мы начнём строить по новой, с новыми знаниями и опытом.
Бо: - https://censor.net.ua/ua/video_news/3117675
«Путина устроит любой, кроме Порошенко, потому что Путину нужен хаос в Украине, заявил главный редактор "Эхо Москвы", Алексей Венедиктов в интервью проекту "На троих"».
Будь сьогодні вибори, все одно стадо знов буде мичати: «Кто угодно, только нє Порошенко !!!»
говоря уже об управлении ГОСУДАРСТВОМ..
Але: нічого такого не помітив ні сьогодні, ні вчора.
Посади трех своих друзей, шоб враги боялись, так кажется...