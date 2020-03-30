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 Политика Украины
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Все про:ВР (24690) Кабмин (11944) Степанов Максим (122) Марченко Сергей (2)

 Рада отказалась назначить Степанова министром здравоохранения, а Марченко - финансов

Верховная Рада Украины отклонила назначение Сергея Марченко главой Минфина.

Назначение Марченко поддержали 223 народных депутатов при необходимых 226 голосах, передает Цензор.НЕТ.

Также Рада не смогла назначить Максима Степанова министром здравоохранения. За данное решение проголосовали лишь 217 нардепов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185408
 
 
 Топ комментарии
 
в стране Пандемия, а медицина без министра ... как это по Зебильному..
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Все. зебил может смело распукать раду. Слуга урода треснула как переспевший арбуз.
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Цирк на дроті, або кінець монобільшості СН.
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Зеля,что происходит? Хвост начал вертеть собакой ?
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та не,то собака отказывается выполнять хотелки хвоста .у нас парламентско-президентская форма правления,а не президентско-парламентская
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это называется "монописуальство" зеленского Рада отказалась назначить Степанова министром здравоохранения, а Марченко - финансов - Цензор.НЕТ 1046
или - иммитация игры на рояле-2))
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Та то зрозуміли, що лікуватися "слугам урода" прийдеться в Україні, то вирішили, що популісти явно будуть просто відосіки пиляти, а для лікування потрібно обирати нормального управлінця. Може Супрун видвинуть?
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А как дишалі, как дишалі !!!
- Порошенко, почєму ти олігархов нє посаділ?!
- Порошенко, почєму ти Россію нє побєділ ? !
- Порошенко, почєму учітєля нє получают $4000 ?!
- Порошенко, я твой пріговор !!!...
А оно он, як...
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Навіть не говоріть! Зеля втратив партію. Нема слуги народа. Це поняття абсурдне. Є слуги різних олігархів. Цікаво, чи є у Зєлі хоча б десяток депутатів? А ще цікаво, чи турне він еіжкою, чи наважиться розпустити цю Раду так борзо, як попередню? Адже за великим рахунком ця Рада Зєлєнскому вже не союзник.
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Это как со время войны бчть без министра обороны. Черт знает сколько еще будем без министра..
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Пока что петики верещать.
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Толян, спробую без грубощів... скажи будь ласка, якими діями, вчинками, кроками своїх обранців ти пишаєшся? що тобі особисто подобається у діяльності "слуг" і "вєлічайшево"?
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Мовчок! Сказати то по суті нічого! ****** зелені!
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Гена, ну какого дідька ты устроил человеку разрыв шаблона и повесил психологических якорей аки на крЭйсЭр. Рада відмовилася призначити Степанова міністром охорони здоров'я, а Марченка - фінансів - Цензор.НЕТ 6082
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Все. зебил может смело распукать раду. Слуга урода треснула как переспевший арбуз.
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Цирк на дроті, або кінець монобільшості СН.
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Пане Ali Hasan, ...монобільшості СН... Як би ж то! Але це етномонобільшість, створена нацменшиною! Такого в цивілізованому світі ще не було!
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в стране Пандемия, а медицина без министра ... как это по Зебильному..
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Я думаю лучше ио из числа замов, чем министр с мед.дипломом, ни дня не работавший врачом
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не обовязково міністру МОЗ лікарська практика. Головне - менеджерський досвід.
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Уже имеем одного такого менеджера ,Радуцкого в ВР. Да хватка есть , опыт есть ,
вся Украина в этом убедилась.
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Значит кислород в остатки мозга ещё поступает
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Скорее наоборот - ели во время пандемии министра Здравоохранения уволить - уволили, а нового - не назначили.
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Моносброд разбегается. С Новым годом нас будет поздравлять и. о.
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о! дмитрик снова в мусорку полез за новыми литсами. грузинского наркомана тяни! он ещё не полностью провонялся.
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Рада все... не назначить министра здравоохранения при пандемии...
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распустить раду, всех на биржу, щаз безработным быть легко
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Зеля- капут, окончательно... беня показал кто в стране хозяин...
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Супруншу взад!
Таки так соєві??
🤗
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Так, Супруншу було б не погано. Ні, я не соєвий.
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перекрасился?)) а раньше ты орало против Супрун - но стоило возникнуть РЕАЛЬНОЙ проблеме - и зебилы побежали делать операции к хирургам.. а не к аниматорам Рада отказалась назначить Степанова министром здравоохранения, а Марченко - финансов - Цензор.НЕТ 3855
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Не бреши. Я всегда писал, что из всей команды Порошенко отношусь позитивно именно к Супрун, как к единственному реальному реформатору.
И да, я не со всем с ней согласен был, но никогда против нее не орал.
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во как.. зебилы переобуваются в полете... Рада відмовилася призначити Степанова міністром охорони здоров'я, а Марченка - фінансів - Цензор.НЕТ 5889
через месяц ты будешь с пеной у рта доказывать что "всегда был за Пороха и ненавидил монику зелоха с детства!" :D
Рада відмовилася призначити Степанова міністром охорони здоров'я, а Марченка - фінансів - Цензор.НЕТ 3090
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Ппц вы тупые и примитивные. Это только у вас, амеб, мир делится на "наших" и "чужих". Для меня в политике никаких "наших" никогда не было - кто заслуживает критики - того критикую, кто заслуживает похвалы - того хвалю.

И да, я с мая месяца 2019го писал, за кого голосовал (Гриценко, против обоих) и этой вашей тупорылой картинке уже почти год как.
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да-да.. вас тут немало, "голосовавших за гриценко во ВТОРОМ туре" Рада відмовилася призначити Степанова міністром охорони здоров'я, а Марченка - фінансів - Цензор.НЕТ 8766..
кстати, что-то бравый пАлковник засунул себе язык в одно место и ... делает вид что его нет Рада відмовилася призначити Степанова міністром охорони здоров'я, а Марченка - фінансів - Цензор.НЕТ 8766
наверное потом тоже будет рассказывать - как "доблестно и в одиночку сражался против разграбления ВСУ коронавируса"
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Я через запятую написал, как я голосовал в первом и втором туре. И писал я точно также в мае 2019го - в первом - за Гриценко, во втором - вычеркнул обоих. Печаль, что у тебя так плохо с мозгами, что нужно все разжевывать.

"что-то бравый пАлковник засунул себе язык в одно место"
Да мне плевать как-то. То, что я за него голосовал на выборах - не значит, что я его фанат - ты просто опять судишь по себе. У тебя есть царь и мессия порошенко и ты его верный фанат. Я же отношусь к политикам совершенно иначе.
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какой длинный пост у зебила - и всё ради "отмазаться"
как и от поведения пАлковника.. типа - "а я тут причем? я за него голо-сую - а остальное мне ПОФИГ"... т.е. типичное поведение 73% ватников)
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и да, зебил, открою тебе секрет полишинеля... ВСЕ бюллетени - где были "против всех" - ушли в счет голосов за вазелина ..
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Дебил, попробуй напрячь свою извилину, и подумать, почему 73% + 25% = 98% и что это за недостающие 2%.
Если не догадаешься - я тебе подскажу - это те, кто как и я, испортили свой бюллетень. За Зеленского испорченные бюллетени никто не относил, он и без мухлежа выигрывал с огромным отрывом - потому подобные риски были ни к чему.
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зебил.. попробуй подумать хоть раз в жизни и понять, что испорченных бюлетней было НЕ 2%, а значительно больше.. до 10%.. и лишь 2% - НЕ пошли за монику зелоха Рада відмовилася призначити Степанова міністром охорони здоров'я, а Марченка - фінансів - Цензор.НЕТ 6797
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Дура, попробуй хоть раз в жизни напрячь извилину и понять, что наибольшие возможности для фальсификаций, как и за слежением за тем, чтобы не было фальсификаций, имеет именно текущая власть. А власть была именно у Порошенко - и никаких 8% Зеленский себе никак не мог нарисовать -у него для этого не было абсолютно никаких возможностей.

Кроме того - попытайся напрячь свою извилину еще раз и понять, что Зеленский получил на выборах 73% голосов, ему не было нужды ни в каких 8%, ибо -8% - это 65% - все равно однозначная и безоговорочная победа. А то, что Зеленский получит больше 70% - было известно заранее по всем опросам.
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И даже не только к одной Супрун -были там и другие достойные люди.
В отличие от вас, петебобиков, которые кидаются говном на абсолютно всех, кто пришел с Зеленским, я оценивал и оцениваю каждого по делам его, а не по принадлежности к команде какого-то политика.
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само собой, сейчас зебилы "проснулись" и начали отмазываться..
Во всем виноваты, оказывается, не 73% - голо-совавшие за вазелина и его рабов урода, а "порохоботы" - НЕ помешавшие зебилам голосовать за шмарклю Рада відмовилася призначити Степанова міністром охорони здоров'я, а Марченка - фінансів - Цензор.НЕТ 6078
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Якщо ви у мене питаєте, то ні, не правда.
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Скорп просто з пропагандонів, тому для нього якщо я критикував, хоч і по ділу Порошенко - це автоматично означає, що я "орало" против взагалі всіх, хто був колись у владі при Порошенко - а це, звісно, не так.
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Степанов людина Коломойського кум Палиці, ніякого відношення до медицини немає, зараз потрібен толковий менеджер туда а не смотрящий за потоками
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Подумаешь, Скалецкая тоже к медицине не имела отношения, но никого это не смущало... Рада отказалась назначить Степанова министром здравоохранения, а Марченко - финансов - Цензор.НЕТ 2281
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А результат який??? нульовий... Можна і без відношення до медицини але щоб не був смотрящий за потоками а був нормальний анкризисний менеджер....
Зараз потрібна людина яка не буде боятися фарммафії багато яких сидять в Раді, а буде приймати правильні рішення на досвіді інших країн, а не буде думати що де продати
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Зеля- это всё фигня. Назначай лысого и Ленку из "Квартала"- они ещё не трудоустроены. Рада отказалась назначить Степанова министром здравоохранения, а Марченко - финансов - Цензор.НЕТ 8782
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якого петросяна? ааа... я пойняв! у чувака гумор 148 лвл з ознаками совка Рада відмовилася призначити Степанова міністром охорони здоров'я, а Марченка - фінансів - Цензор.НЕТ 3513
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Тільки тепер бобік зрозуміє , хто доктор - смерть А смертонька , почала махати косою без розбору . Їй однаково , яка у тебе , голуба кров .
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Припадочный недомерок вова докерувався до такой степени, что в условиях тяжелейшего экономического кризиса и пандемии в стране нет министров финансов и здравоохранения. Можно было бы подумать, что это дно, но зегенераты и не такое пробивали... Рада отказалась назначить Степанова министром здравоохранения, а Марченко - финансов - Цензор.НЕТ 4347
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Шо, на вдалось влаштувати на посаду чергового квартальщика?
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Телеграмм Гончаренко

« Марченко не назначен Министром Финансов. За 223. Слуги Народа - все.

Степанов не назначен Министром Здравоохранения. За 217. Слуги Народа - все окончательно»
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если не проголосовали теперь только через дениса.
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Сивоху туды,министром финансов и здравоохранения,он уже неделю как безработный.
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Это только в киношке, зеленский может борзо послать МВФ "у сраку". В реальной жизни, он не такой борзый. Тут он пускает видеосопли, и просит своих слуг и служанок, проголосовать законы, для получения кредитов. Короче ведёт себя как порноактриса, готовая отсосать.
Но и тут ему не везёт. Слуги и служанки хотят чтобы он отсосал не только у МВФ, но и у них тоже. Иначе пойдут "у сраку", вофка.
Проблема в том, вофка, что все они пойдут в твою сраку. Сначала туда зайдет МВФ, потом твои служанки и слуги, которых ты лично собирал на трассе. А потом ты попросишь помощи хйлапутина и попросишь его ввести. И он введет тебе пару ярдов.
Закончится все тем, что твою разорванную сраку, народ выбросит на мусорку. С путинскими деньгами будет тоже самое что с кредитом овощу, а тебя будут вывозить русские через Крым на ростов. Где ты попросишь путина ввести в Украину и сломаешь ручку на пресухе. Правда к тому времени, при таких ценах на нефть, путин сможет попытаться ввести только в свою сраку. Ну или бабушке твоей.
А мы начнём строить по новой, с новыми знаниями и опытом.
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Пора переходить к форме непосредственного президентского управления страной, эта Рада погрязла в договорняках и подкупах.
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А для початку президента б ще якогось.
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не якогось, а нормального!
Бо: - https://censor.net.ua/ua/video_news/3117675

«Путина устроит любой, кроме Порошенко, потому что Путину нужен хаос в Украине, заявил главный редактор "Эхо Москвы", Алексей Венедиктов в интервью проекту "На троих"».
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А зєофілам, що в 21.04.2019, це було «нєдоступно для разума», що зараз, через рік.
Будь сьогодні вибори, все одно стадо знов буде мичати: «Кто угодно, только нє Порошенко !!!»
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зебил, а твой клоун кроме иммитации игры на рояле - хоть ЧТО-ТО иное умеет? Ну, например хотя бы думать?) а то помнится - "у меня нет времени думать"(с)зеленский
говоря уже об управлении ГОСУДАРСТВОМ..
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Для цього треба зміна Конституції, а у Зе нема 300 голосів. Якби зараз вибори, то скільки відсотків набере Зе?
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Ни президента, ни правительства. А судя по тому, что пишут, скоро останемся и без головы Рады. Я не видел эфир, и что там происходит. Но у кого есть возможность, оцените состояние Разумкова.
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нічого такого не помітив, щоб він психував, чи влаштовував демарші. Так, настрій в нього "не дуже", але "ще тримається".
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Он никогда не психует и всегда спокоен как дверь. Иногда даже раздражает. Спасибо за отклик. Пишут разное, особенно про его кашель.
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ну, буде ще одне засідання; можливо, я неуважний, тож зверну увагу на можливий кашель.
Але: нічого такого не помітив ні сьогодні, ні вчора.
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Порошенко сказав, що утрималися від голосування, оскільки в умовах монобільшості де-факто міністрами і фінансів, і МОЗу - працює ніхто інший, як, як Зеленський.
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Мдя, пупсики показывают зубки. Подготовка к голосованию в нашей стране начинается с личного дела того или иного депутата, с пухлой папочки такой, красного цвета, в сейфе генпрокурора. Традиция такая, иначе не получаетси.
Посади трех своих друзей, шоб враги боялись, так кажется...
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Зеля, хватай автомат, беги в раду. Или как ты там в кино лохторату показывал?
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