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 Рада приняла законопроект о дополнительных социальных и экономических гарантиях в связи с коронавирусом

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3275 "о дополнительных социальных и экономических гарантиях в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19".

"За" проголосовали 312 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ.

Основные положения законопроекта предусматривают:

  • внедрение поддержки для работников и работодателей в условиях распространения коронавируса;
  • расширение оснований для продления процессуальных сроков, установленных судом или законом;
  • обеспечение исполнения судебных решений;
  • введение ответственности за совершение общественно-опасных деяний в условиях распространения коронавируса;
  • временное упрощение производства продукции, необходимой для противодействия распространению коронавируса и упрощение процедуры ее закупки;
  • обеспечение осуществления выплаты социальной помощи, продление срока обращения за социальной помощью и сроков выплат социальной помощи;
  • отсрочка представления отчетов, статистической информации в контролирующие органы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185407
 
 
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Единственным результатом этого будет то, что Антоненко будет продолжать сидеть в СИЗО. Рада приняла законопроект о дополнительных социальных и экономических гарантиях в связи с коронавирусом - Цензор.НЕТ 4653
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Пусть сидит до тех пор, пока не пройдет следственный эксперимент на месте преступления. А дальше по результатам.
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Не хочешь с ним рядом посидеть до этих результатов?
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Почему "временное упрощение производства продукции, необходимой для противодействия распространению коронавируса и упрощение процедуры ее закупки;", кто заинтересован в усложнении производства продукции?Источник:https://censor.net.ua/n3185407", кто заинтересован в
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за год они ничего не сделали, ну просто 0, сидят и ждут транш МВФ раздеребанить.
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Що ці зеслуги прийняли, повна маячня,де підтримка українців, де гроші зенелохи, Трамп підтримав американців на 2.2 трильйона дол.США. Гонимо, це зелене стадо до Ростова.
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