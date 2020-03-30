 Рада приняла законопроект о дополнительных социальных и экономических гарантиях в связи с коронавирусом

"За" проголосовали 312 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ.
Основные положения законопроекта предусматривают:
- внедрение поддержки для работников и работодателей в условиях распространения коронавируса;
- расширение оснований для продления процессуальных сроков, установленных судом или законом;
- обеспечение исполнения судебных решений;
- введение ответственности за совершение общественно-опасных деяний в условиях распространения коронавируса;
- временное упрощение производства продукции, необходимой для противодействия распространению коронавируса и упрощение процедуры ее закупки;
- обеспечение осуществления выплаты социальной помощи, продление срока обращения за социальной помощью и сроков выплат социальной помощи;
- отсрочка представления отчетов, статистической информации в контролирующие органы.