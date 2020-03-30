 Рада приняла законопроект о дополнительных социальных и экономических гарантиях в связи с коронавирусом

"За" проголосовали 312 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ.

Основные положения законопроекта предусматривают:

внедрение поддержки для работников и работодателей в условиях распространения коронавируса;

расширение оснований для продления процессуальных сроков, установленных судом или законом;

обеспечение исполнения судебных решений;

введение ответственности за совершение общественно-опасных деяний в условиях распространения коронавируса;

временное упрощение производства продукции, необходимой для противодействия распространению коронавируса и упрощение процедуры ее закупки;

обеспечение осуществления выплаты социальной помощи, продление срока обращения за социальной помощью и сроков выплат социальной помощи;

отсрочка представления отчетов, статистической информации в контролирующие органы.

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